ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
תיירות אחרי שעות באוויר: איך תפצה אל על את הטסים למיאמי שהוחזרו לארץ?
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
אל על

אחרי שעות באוויר: איך תפצה אל על את הטסים למיאמי שהוחזרו לישראל?

טיסה LY017 של אל על המריאה היום מנתב"ג בדרכה למיאמי, אך לאחר מספר שעות באוויר הסתובבה ושבה לישראל עקב תקלה בלתי צפויה • לצד הפיצוי שתעניק החברה, הנוסעים יוכלו לבחור אם לצאת בטיסה חלופית או לקבל החזר כספי • כמה כסף יקבלו הנוסעים בכל מחלקה?

נבו שפיר 15:13
מטוס אל על / צילום: עידו וכטל
מטוס אל על / צילום: עידו וכטל

אל על תעניק פיצוי של עד 2,500 דולר לנוסעי טיסה למיאמי שנאלצה לשוב לישראל לאחר מספר שעות באוויר בעקבות תקלה בלתי צפויה. בחברה הודיעו כי לצד הפיצוי, הנוסעים יוכלו לבחור אם לצאת בטיסה חלופית או לקבל החזר כספי על הכרטיס.

חידת נתב"ג: עם 20 אלף חניות, איך נגמר המקום?
הפעם זה יחזיק? אייר אינדיה חוזרת לישראל

מדובר בטיסה LY017 של אל על שהמריאה היום (ג') מנתב"ג בדרכה למיאמי, אך לאחר מספר שעות באוויר הסתובבה ושבה לישראל. אל על לא פירטה בשלב זה את מהות התקלה.

על-פי הודעת החברה, נוסעי מחלקת התיירים יהיו זכאים לפיצוי בסך 1,500 דולר, נוסעי מחלקת הפרימיום יקבלו 2,000 דולר, ונוסעי מחלקת העסקים 2,500 דולר. הנוסעים יוכלו לבחור, במקום הפיצוי הכספי, בשובר למימוש עתידי.

לאחר נחיתת המטוס בנתב"ג יוכלו הנוסעים לבחור אם להמריא למיאמי בטיסה חלופית שתעמיד החברה או לקבל החזר כספי, וזאת בנוסף לפיצוי שעליו הודיעה אל על.

על-פי מסלול הטיסה, המטוס כבר הספיק להתרחק משמעותית מישראל לפני שהתקבלה ההחלטה לשוב לנתב"ג. חזרה לישראל לאחר כמה שעות טיסה יוצרת שיבוש משמעותי עבור הנוסעים ומחייבת את החברה להעמיד עבורם פתרון חלופי.

מאל על נמסר: "ביטחון ובטיחות הנוסעים והצוות נמצאים תמיד בראש סדר העדיפויות, ואנו מתנצלים על אי-הנוחות שנגרמה לנוסעים".