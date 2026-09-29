אל על תעניק פיצוי של עד 2,500 דולר לנוסעי טיסה למיאמי שנאלצה לשוב לישראל לאחר מספר שעות באוויר בעקבות תקלה בלתי צפויה. בחברה הודיעו כי לצד הפיצוי, הנוסעים יוכלו לבחור אם לצאת בטיסה חלופית או לקבל החזר כספי על הכרטיס.

● חידת נתב"ג: עם 20 אלף חניות, איך נגמר המקום?

● הפעם זה יחזיק? אייר אינדיה חוזרת לישראל

מדובר בטיסה LY017 של אל על שהמריאה היום (ג') מנתב"ג בדרכה למיאמי, אך לאחר מספר שעות באוויר הסתובבה ושבה לישראל. אל על לא פירטה בשלב זה את מהות התקלה.

על-פי הודעת החברה, נוסעי מחלקת התיירים יהיו זכאים לפיצוי בסך 1,500 דולר, נוסעי מחלקת הפרימיום יקבלו 2,000 דולר, ונוסעי מחלקת העסקים 2,500 דולר. הנוסעים יוכלו לבחור, במקום הפיצוי הכספי, בשובר למימוש עתידי.

לאחר נחיתת המטוס בנתב"ג יוכלו הנוסעים לבחור אם להמריא למיאמי בטיסה חלופית שתעמיד החברה או לקבל החזר כספי, וזאת בנוסף לפיצוי שעליו הודיעה אל על.

על-פי מסלול הטיסה, המטוס כבר הספיק להתרחק משמעותית מישראל לפני שהתקבלה ההחלטה לשוב לנתב"ג. חזרה לישראל לאחר כמה שעות טיסה יוצרת שיבוש משמעותי עבור הנוסעים ומחייבת את החברה להעמיד עבורם פתרון חלופי.

מאל על נמסר: "ביטחון ובטיחות הנוסעים והצוות נמצאים תמיד בראש סדר העדיפויות, ואנו מתנצלים על אי-הנוחות שנגרמה לנוסעים".