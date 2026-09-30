האם סמוטריץ' הוא היחיד שהוריד מסים ב־20 השנים האחרונות?

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נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט
לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים
מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן
לא נכון - האמירה שגויה
לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי
תקציר הבדיקה
הטענה: סמוטריץ' הוא שר האוצר היחיד ב־20 השנים האחרונות שהוריד מסים
מה לא נכון:
- אף שסמוטריץ' עשה צעד להקלת נטל מס הכנסה, בעשור האחרון היו שרי אוצר שעשו את זה גם כן
- המע"מ ירד שלוש פעמים ב־20 השנים האחרונות, אך דווקא אצל סמוטריץ' הוא עלה
- שרי אוצר קודמים הורידו את מס החברות, אך סמוטריץ' לא עשה כן
הציון: לא נכון
המדינה גובה יותר מדי מסים? כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשאל ב־ynet על עודפי הגבייה, הוא הסביר כי המדיניות שלו היא בדיוק הפוכה: "אני הראשון זה 20 שנה שהורדתי מסים", אמר בנחרצות - ופירט: "בתקציב האחרון הורדתי מס הכנסה לאזרחי ישראל". אך סמוטריץ' לא הסתפק בזה, והצהיר: "אני רוצה להוריד עוד לאדם העובד, ואני רוצה להוריד מס חברות, ואני חושב שכשנוריד אנחנו נקבל בסוף יותר מס".
● כמה התקדמנו תחת בצלאל סמוטריץ' במשרד האוצר?
● האם ירון זליכה היה היחיד שהצליח להוריד את מחירי הדירות?
סמוטריץ' הזכיר את מס הכנסה. בגלל שיטת מדרגות המס, כדאי לחדד כאן שאת מס הכנסה ניתן להפחית בשתי דרכים: הראשונה היא הפחתת שיעור המס למדרגה ספציפית; והשנייה היא העלאת רף הכניסה למדרגת המס הגבוהה יותר (כלומר, שקבוצה יותר גדולה של אנשים תיהנה משיעור המס הנמוך יותר).
סמוטריץ' פעל בדרך השנייה, וב־2026 רף הכניסה לחלק ממדרגות המס עודכן כלפי מעלה. אבל הוא ממש לא היחיד שעשה זאת ב־20 השנים האחרונות. למעשה, רק בעשור האחרון עשו זאת לפניו גם שרי האוצר משה כחלון (ב־2018 וב־2019), ישראל כ"ץ (2020) ואביגדור ליברמן (2022). בעשור הקודם היו גם פעמיים שבהן הופחת שיעור המס עצמו על חלק ממדרגות המס.
ויש עוד מסים חשובים חוץ ממס הכנסה. למשל, המע"מ. ב־20 השנה האחרונות שיעור המע"מ הורד ב־2006 (אברהם הירשזון), ב־2010 (יובל שטייניץ) וב־2015 (משה כחלון). כלומר, המע"מ הורד שלוש פעמים בשני העשורים האחרונים, וסמוטריץ' לא היה אחראי לאף אחת מההורדות. למעשה, סמוטריץ' דווקא העלה אותו ב־2025 (מ־17% ל־18%).
סמוטריץ' דיבר גם על הכוונה להוריד את מס החברות. ובכן, יש שרי אוצר שלא רק התכוונו, אלא גם עשו. בתקופת שטייניץ וכחלון היו שש הפחתות מסים (שלוש תחת שטייניץ ושלוש תחת כחלון), כך שבשנות כהונתם של השניים, המס ירד בסך־הכול מ־26% ל־23%.
אילו עוד מסים על "האדם העובד" אפשר להזכיר? אלה שמועברים לביטוח הלאומי (דמי ביטוח לאומי ומס בריאות), לדוגמה. גם הם לא הופחתו בתקופת סמוטריץ'.
נסביר: דמי הביטוח הלאומי נחלקים לשיעור מופחת ולשיעור מלא. אצל שכירים, בהפרשות העובדים השיעור המופחת ירד ב־2006 והועלה ב־2025, ואילו השיעור המלא נותר ללא שינוי, עד שסמוטריץ' העלה אותו ב־2025 ושוב ב־2026.
בהפרשות המעסיק היו כמה הפחתות בשיעור המופחת בשנים 2011-2006 והפחתה בשיעור המלא ב־2008; סמוטריץ' העלה את השיעור המופחת ב־2025. אצל עצמאים, השיעור המלא רק עלה ב־20 השנים האחרונות, והשיעור המופחת ירד ב־2017 והועלה שוב ב־2025.
לגבי מס בריאות, ב־2005 השיעור המלא שלו הועלה מ־4.8% ל־5%, בעוד השיעור המופחת עמד על 3.1%. ב־2024 הועלה השיעור המלא ל־5.165%, והשיעור המופחת הועלה ל־3.235%. ב־2025 עלה השיעור המלא ל־5.17%, אך השיעור המופחת ירד ל־3.23%.
מטעם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא נמסרה תגובה.
השורה התחתונה: דברי סמוטריץ' לא נכונים. ב־20 השנים האחרונות בוצעו הורדות במע"מ, במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמס חברות תחת שרי אוצר שאינם סמוטריץ'. כמו כן, תחת סמוטריץ' נראו עליות ישירות במע"מ, בביטוח לאומי ובמס בריאות.
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שם: בצלאל סמוטריץ'
מפלגה: הציונות הדתית
מקום פרסום: "120 ואחת", ynet
ציטוט: "אני הראשון זה 20 שנה שהורדתי מסים. בתקציב האחרון הורדתי מס הכנסה לאזרחי ישראל. ואני רוצה להוריד עוד לאדם העובד, ואני רוצה להוריד מס חברות"
תאריך: 29.09.26
ציון: לא נכון
שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התראיין ל־ynet (הציטוט בדקה 35:43) ונשאל על הסיכוי שעודפי גבייה ממסים יחזרו לאזרחים. הוא השיב: "קודם כול, אני הראשון זה 20 שנה שהורדתי מסים. בתקציב האחרון הורדתי מס הכנסה לאזרחי ישראל. ואני רוצה להוריד עוד לאדם העובד, ואני רוצה להוריד מס חברות, ואני חושב שכשנוריד אנחנו נקבל בסוף יותר מס".
בסקירה להלן הזכרנו אחרי כל ציון זמן של הורדה גם את שר האוצר הרלוונטי. כדי לדעת לשייך שינויים בשיעור המס לשר אוצר מסוים, השתמשנו בעמוד שרי האוצר לדורותיהם באתר משרד האוצר. סמוטריץ' מכהן כשר האוצר מאז 29 בדצמבר 2022.
מאחר שסמוטריץ' דיבר על "האדם העובד", פתחנו במסים האישיים. באתר רשות המסים ישנו פירוט של היסטוריית שיעור המע"מ מאז שנכנס לתוקף ב־1976. לפי הפירוט, ב־20 השנה האחרונות שיעור המע"מ הורד ב־2006 (אברהם הירשזון), ב־2010 (יובל שטייניץ) וב־2015 (משה כחלון). כלומר, המע"מ הורד שלוש פעמים בשני העשורים האחרונים, וסמוטריץ' לא היה אחראי לאף אחת מהן (למעשה, סמוטריץ' העלה אותו ב־2025).
מס הכנסה הוא דבר מסובך יותר בשל מדרגות המס, אך גם שם ניתן לבדוק זאת, באמצעות שני גורמים: ראשית, שינוי בשיעור המס למדרגה כזו או אחרת. שנית, שינוי בסף לכניסה למדרגת מס חדשה (אם הרף יורד מדובר בהעלאת מס ישירה, ואם הוא נשאר על כנו אז בהעלאת מס ריאלית).
באתר רשות המסים ישנן חוברות ניכויים מאז 2011 (העמוד שכולל את חוברת הניכויים ל־2026 הוא בכתובת שונה), בהן פירוט על מדרגות המס השונות. בכל פעם נעשו השוואות בין חוברת ניכוי אחת לזו שלפניה, כדי לראות אם הייתה הורדת או העלאת מסים.
כאן אנו מראים רק דוגמאות להורדת מסים, שכן בכך מתמקדת האמירה של סמוטריץ'. כפי שנוכל לראות, לא פעם ההורדות האלה נעשות כמעין "סחר־מכר", קרי העלאת המס במדרגה אחת כדי לאפשר הורדה למדרגות אחרות.
ב־2012 (תחת שר האוצר יובל שטייניץ), מס ההכנסה ליגיעה אישית במדרגה השלישית (שכר שנתי שבין 106,560 ל־173,560 שקל) ירד מ־23% ב־2011 ל־21%. במקביל, מס ההכנסה למדרגת המס האחרונה (מעל 501,960 שקל בשנה) עלה מ־45% ל־48%, וכך גם המס למדרגת המס העליונה להכנסה שלא מיגיעה אישית (מעל 501,960). רף הכניסה לכל מדרגות המס עלה.
ב־2017 (משה כחלון), שתי מדרגות של המס ליגיעה אישית חוו ירידה: המדרגה השלישית (בשלב זה בין 107,041 ל־171,840 שקל בשנה) ירדה מ־21% ב־2016 ל־20%, ומדרגת המס העליונה (מעל 496,920 שקל בשנה) ירדה מ־48% ל־47%. כ"פיצוי", מדרגת המס החמישית (238,801 עד 496,920 שקל בשנה) עלתה מ־34% ל־35%.
גם במס על הכנסה שלא מיגיעה אישית נעשו שינויים: מדרגת המס העליונה (מעל 496,920 שקל בשנה) ירדה מ־48% ל־47%, והמדרגה שמתחתיה (238,801 עד 496,920 שקל בשנה) עלתה מ־34% ל־35%. רף הכניסה לכל מדרגות המס עלה או נשאר זהה ל־2016.
ב־2018 (כחלון) לא היה שינוי בשיעור המס, אך רף הכניסה לכולן עלה. כך גם ב־2019 (כחלון), ב־2020 (ישראל כ"ץ, יצוין כי באותה שנה לא עבר תקציב) וב־2022 (אביגדור ליברמן, יצוין כי ב־2021 רף הכניסה לכל מדרגה ירד).
ב־2023 סמוטריץ' נכנס לתפקידו כשר האוצר. בשנה זו לא היה שינוי בשיעור המס, אך רף הכניסה לכל מדרגה עלה. לפי הודעת הממשלה, המדרגות עודכנו בהתאם למדד המחירים לצרכן, כחלק מחבילת צעדים כוללת להתמודדות עם עליית המחירים באותה תקופה.
דבר דומה קרה גם ב־2024. ב־2025 כל מדרגות המס נשארו זהות ל־2024, דבר שנחשב להעלאת מס ריאלית. ב־2026 חלק ממדרגות המס עודכנו כלפי מעלה, וחלקן נשארו במקומן. כלומר, בזמן ששטייניץ וכחלון ביצעו הורדות בשיעורי המס עצמם, סמוטריץ' רק שינה את רף הכניסה למדרגות המס - פרקטיקה בה נעשה שימוש גם תחת כחלון, כ"ץ וליברמן.
המסים האישיים האחרונים הם אלה שמועברים לביטוח הלאומי (ביטוח לאומי ומס בריאות). כפי שמוסבר באתר הביטוח הלאומי, מס זה מתחלק לשתי קטגוריות: הראשונה היא המס המופחת, ששיעורו נמוך יותר ומושת על סכום ראשוני (כיום 7,703 השקלים הראשונים לחודש). השנייה היא המס המלא, שהוא גבוה יותר ומושת על שאר הסכום עד לתקרה החייבת בביטוח לאומי (כיום 51,910 שקל לחודש).
באתר הביטוח הלאומי יש סקירות של היסטוריית המסים לפי סוג. עבור שכירים, אם נסתכל רק על הפרשות העובדים, הייתה הורדה בשיעור המס המופחת ב־2006 (אהוד אולמרט) והעלאה ב־2025 (בצלאל סמוטריץ'), ושיעור המס המלא נשאר על כנו מ־2006 עד 2025, אז סמוטריץ' העלה אותו, ושוב ב־2026.
מבחינת הפרשות המעסיק, בשיעור המופחת הייתה הורדה ב־2006 (אולמרט), ב־2007 (אברהם הירשזון), ב־2008 וב־2009 (רוני בר־און) וב־2011 (יובל שטייניץ). ב־2025 סמוטריץ' העלה את שיעור המס. כשזה מגיע לשיעור המס המלא, הייתה הורדה ב־2008 (בר־און). מאז נעשו מספר העלאות, אך לא תחת סמוטריץ'.
עבור עצמאים, ב־20 השנה האחרונות שיעור הביטוח הלאומי המלא רק עלה (כולל מאית נקודת אחוז תחת סמוטריץ' ב־2025. המס המופחת ירד ב־2017 (משה כחלון) ועלה שוב ב־2025 תחת סמוטריץ'.
אין היסטוריה מסודרת של מס בריאות (שמחולק גם הוא לקטגוריות של מס מופחת ומס מלא), אך כן ניתן להבין אותה מההיסטוריה של סעיף 14 לחוק בריאות ממלכתי. ב־2005, יום לאחר שבנימין נתניהו סיים את תפקידו, עבר תיקון לחוק שהעלה את מס הבריאות מ־4.8% ל־5%. במקביל, תקנות מ־1995 קבעו את המס המופחת על 3.1%.
עד 2024 המס נשאר ללא שינוי, ואז הועבר תיקון לחוק שעשה שני דברים: ראשית, העלה את המס ל־5.165%. שנית, הכניס לראשונה את המס המופחת לחוק עצמו, אך העלה אותו לשיעור של 3.235%.
ב־2025 הועבר תיקון נוסף, שמצד אחד העלה את השיעור המלא ל־5.17%, ומצד שני הוריד את המס המופחת ל־3.23%.
סמוטריץ' הזכיר גם את מס החברות, ולכן בדקנו גם אותו. סקירה של מרכז המחקר והמידע של הכנסת (ממ"מ) על המס כוללת גם את גובהו בשנים 2008-2021. ניתן לראות שהיו בו ירידות ב־2009, ב־2010 וב־2011 (תחת יובל שטייניץ) וב־2016, ב־2017 וב־2018 (תחת משה כחלון).
למרות שבמהלך השנים היו גם העלאות, המס ירד במהלך השנים הנסקרות מ־27% ב־2008 ל־23% ב־2021. כלומר, למרות שעולה מדבריו של סמוטריץ' שגם המס לא הורד זה שנים רבות, זהו לא המצב.
משר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא נמסרה תגובה.
לסיכום, ב־20 השנים האחרונות בוצעו הורדות במע"מ, במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמס חברות תחת שרי אוצר שאינם סמוטריץ'. כמו כן, תחת סמוטריץ' נראו עליות ישירות במע"מ, ביטוח לאומי ומס בריאות, בנוסף להעלאה ריאלית במס הכנסה (אם כי נראו גם הורדות). לכן, דברי סמוטריץ' לא נכונים.
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