האם סמוטריץ' הוא היחיד שהוריד מסים ב־20 השנים האחרונות?

להגדרות הציונים לחצו כאן נכון - האמירה נכונה ברובה המוחלט

לא מדויק - חלקים מהותיים מהאמירה שגויים

מטעה - האמירה יוצרת מצג שווא או מוציאה עובדות מהקשרן

לא נכון - האמירה שגויה

לשיפוטכם - המצב העובדתי מורכב מכדי לתת ציון חד־משמעי

תקציר הבדיקה הטענה: סמוטריץ' הוא שר האוצר היחיד ב־20 השנים האחרונות שהוריד מסים מה לא נכון: אף שסמוטריץ' עשה צעד להקלת נטל מס הכנסה, בעשור האחרון היו שרי אוצר שעשו את זה גם כן

המע"מ ירד שלוש פעמים ב־20 השנים האחרונות, אך דווקא אצל סמוטריץ' הוא עלה

שרי אוצר קודמים הורידו את מס החברות, אך סמוטריץ' לא עשה כן הציון: לא נכון

המדינה גובה יותר מדי מסים? כששר האוצר בצלאל סמוטריץ' נשאל ב־ynet על עודפי הגבייה, הוא הסביר כי המדיניות שלו היא בדיוק הפוכה: "אני הראשון זה 20 שנה שהורדתי מסים", אמר בנחרצות - ופירט: "בתקציב האחרון הורדתי מס הכנסה לאזרחי ישראל". אך סמוטריץ' לא הסתפק בזה, והצהיר: "אני רוצה להוריד עוד לאדם העובד, ואני רוצה להוריד מס חברות, ואני חושב שכשנוריד אנחנו נקבל בסוף יותר מס".

● כמה התקדמנו תחת בצלאל סמוטריץ' במשרד האוצר?

● האם ירון זליכה היה היחיד שהצליח להוריד את מחירי הדירות?

סמוטריץ' הזכיר את מס הכנסה. בגלל שיטת מדרגות המס, כדאי לחדד כאן שאת מס הכנסה ניתן להפחית בשתי דרכים: הראשונה היא הפחתת שיעור המס למדרגה ספציפית; והשנייה היא העלאת רף הכניסה למדרגת המס הגבוהה יותר (כלומר, שקבוצה יותר גדולה של אנשים תיהנה משיעור המס הנמוך יותר).

סמוטריץ' פעל בדרך השנייה, וב־2026 רף הכניסה לחלק ממדרגות המס עודכן כלפי מעלה. אבל הוא ממש לא היחיד שעשה זאת ב־20 השנים האחרונות. למעשה, רק בעשור האחרון עשו זאת לפניו גם שרי האוצר משה כחלון (ב־2018 וב־2019), ישראל כ"ץ (2020) ואביגדור ליברמן (2022). בעשור הקודם היו גם פעמיים שבהן הופחת שיעור המס עצמו על חלק ממדרגות המס.

ויש עוד מסים חשובים חוץ ממס הכנסה. למשל, המע"מ. ב־20 השנה האחרונות שיעור המע"מ הורד ב־2006 (אברהם הירשזון), ב־2010 (יובל שטייניץ) וב־2015 (משה כחלון). כלומר, המע"מ הורד שלוש פעמים בשני העשורים האחרונים, וסמוטריץ' לא היה אחראי לאף אחת מההורדות. למעשה, סמוטריץ' דווקא העלה אותו ב־2025 (מ־17% ל־18%).

סמוטריץ' דיבר גם על הכוונה להוריד את מס החברות. ובכן, יש שרי אוצר שלא רק התכוונו, אלא גם עשו. בתקופת שטייניץ וכחלון היו שש הפחתות מסים (שלוש תחת שטייניץ ושלוש תחת כחלון), כך שבשנות כהונתם של השניים, המס ירד בסך־הכול מ־26% ל־23%.

אילו עוד מסים על "האדם העובד" אפשר להזכיר? אלה שמועברים לביטוח הלאומי (דמי ביטוח לאומי ומס בריאות), לדוגמה. גם הם לא הופחתו בתקופת סמוטריץ'.

נסביר: דמי הביטוח הלאומי נחלקים לשיעור מופחת ולשיעור מלא. אצל שכירים, בהפרשות העובדים השיעור המופחת ירד ב־2006 והועלה ב־2025, ואילו השיעור המלא נותר ללא שינוי, עד שסמוטריץ' העלה אותו ב־2025 ושוב ב־2026.

בהפרשות המעסיק היו כמה הפחתות בשיעור המופחת בשנים 2011-2006 והפחתה בשיעור המלא ב־2008; סמוטריץ' העלה את השיעור המופחת ב־2025. אצל עצמאים, השיעור המלא רק עלה ב־20 השנים האחרונות, והשיעור המופחת ירד ב־2017 והועלה שוב ב־2025.

לגבי מס בריאות, ב־2005 השיעור המלא שלו הועלה מ־4.8% ל־5%, בעוד השיעור המופחת עמד על 3.1%. ב־2024 הועלה השיעור המלא ל־5.165%, והשיעור המופחת הועלה ל־3.235%. ב־2025 עלה השיעור המלא ל־5.17%, אך השיעור המופחת ירד ל־3.23%.

מטעם שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לא נמסרה תגובה. 

השורה התחתונה: דברי סמוטריץ' לא נכונים. ב־20 השנים האחרונות בוצעו הורדות במע"מ, במס הכנסה, בביטוח לאומי ובמס חברות תחת שרי אוצר שאינם סמוטריץ'. כמו כן, תחת סמוטריץ' נראו עליות ישירות במע"מ, בביטוח לאומי ובמס בריאות.