רק לפני חודש ג'יי.פי מורגן הזהיר את המשקיעים מפני שורה של סיכונים בשוק המניות. כעת, לפי MarketWatch, צוות האסטרטגיה הטקטית של הבנק משנה כיוון והופך לשורי יותר - ובעיקר על מניות הטכנולוגיה.

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הצוות, בראשות אנדרו טיילר, מתמקד באסטרטגיות קצרות-טווח המבוססות בין היתר על סנטימנט, תזרימי השקעות ופוזיציות של משקיעים. בסוף אוגוסט הוא עבר לעמדה ניטרלית כלפי שוק המניות, על רקע חששות מהתרחבות מרווחי האשראי, אי-ודאות סביב הפדרל ריזרב, מיצוב גבוה של המשקיעים וחשש מהיחלשות "עסקת ה-AI".

אחת האסטרטגיות שהצוות המליץ עליהן הייתה פוזיציית לונג על מדד נאסד"ק מול שורט על מדד ראסל 2000. בתוך ארבעה שבועות הניבה האסטרטגיה תשואה של 7.9%.

כעת, לפי סקירה שהפיץ הצוות ללקוחות, התמונה השתפרה. בג'יי.פי מורגן מציינים נתוני מאקרו חזקים מהצפוי, בהם מדדי מנהלי הרכש, וכן את המשך החוסן של הצרכן האמריקאי - למרות האינפלציה והריבית הגבוהות.

גם תחזיות הרווח של החברות טובות יחסית. התחזית הנוכחית היא לצמיחה של 29% ברווחי החברות במדד S&P 500 ברבעון השלישי. אם התחזית תתממש, יהיה זה הרבעון השלישי ברציפות שבו נרשמת צמיחה של יותר מ-10% בהכנסות ויותר מ-25% ברווחים.

במקביל, אסטרטג הריבית הגלובלית של הבנק, ג'יי בארי, מעריך כי התשואה על אג"ח ארה"ב ל-10 שנים תרד לכ-5.05% עד סוף השנה - כ-20 נקודות בסיס מתחת לרמתה הנוכחית.

אבל השינוי הבולט ביותר הוא בטכנולוגיה. טיילר הוא כעת השורי ביותר דווקא על הסקטור הזה, ובג'יי.פי מורגן מציינים במיוחד את מניות השבבים ואת חברות שבע המופלאות החשופות ל-AI.

בבנק גם צופים כי אירועים קרובים, בהם השקת Muse של מטא וכנס המפתחים של OpenAI, עשויים לשמש זרז נוסף למניות התחום.

כך, בתוך חודש בלבד, עבר צוות האסטרטגיה של ג'יי.פי מורגן מחשש שהמומנטום של מניות ה-AI עלול להתהפך - להמלצה להמשיך להחזיק בהן.