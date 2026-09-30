חברת האנרגיה המתחדשת דוראל הודיעה כי הפרויקט הסולארי "הדרי שאן", אותו הקימה בעמק המעיינות בהשקעה של כ-850 מיליון שקל, חושמל בהצלחה, וכי הפעלתו המסחרית צפויה בחודשים הקרובים.

דוראל מסרה כי לכשיופעל האתר, צפוי פרויקט "הדרי שאן", שיעמיד הספק של 722 מגה־וואט לשעה, לייצר חשמל בכמות המקבילה לצריכה של כ-50 אלף משקי בית. הפרויקט צפוי להניב לדוראל הכנסות שנתיות של כ-150 מיליון שקל.

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עוד מסרה החברה כי התשתיות שהוקמו באזור "מהוות בסיס לפיתוח עתידי של צריכת חשמל בהיקפים גדולים. במסגרת אסטרטגיית ה-PVDC של דוראל, קיים באתר פוטנציאל לשילוב עתידי של חוות שרתים בהספק של כ-166 MWIT. האסטרטגיה מבוססת על חיבור בין נכסי ייצור ואגירת אנרגיה לבין צרכני חשמל משמעותיים, ובראשם חוות שרתים, ומאפשרת לדוראל למנף את תשתיות האנרגיה והרשת שהיא מפתחת גם לטובת תחום הדאטה סנטרס, שצריכת החשמל בו הולכת וגדלה עם התרחבות השימוש בבינה מלאכותית ובשירותי ענן".

יוני חנציס, מנכ"ל קבוצת דוראל, מסר כי "'הדרי שאן' הוא פרויקט הדגל של דוראל בישראל ואחד הפרויקטים המשמעותיים שהוקמו כאן בתחום האנרגיה המתחדשת. זהו פרויקט שממחיש את היכולת שלנו לקחת חזון שנבנה לאורך שנים ולהפוך אותו לתשתית אנרגיה בקנה־מידה לאומי - כזו שמייצרת ואוגרת חשמל בהיקפים עצומים ותורמת באופן משמעותי לאספקת האנרגיה באזור ולמשק החשמל כולו".

איתמר מטיאש, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות, מסר: "פרויקט 'הדרי שאן' מביא לידי ביטוי את העוצמה האנרגטית והיזמית של עמק המעיינות. שיתוף־פעולה של מספר יישובים עם חברת האנרגיה דוראל הוביל לפרויקט ראשוני מסוגו - שמהווה אבן־דרך משמעותית במיצובו של עמק המעיינות כעמק המייצר אנרגיה ירוקה בהיקפים חסרי תקדים במדינת ישראל".