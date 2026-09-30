מלך מרוקו, מוחמד השישי, מינה ביום ג' את פאטימה א זהרא אל מנסורי לראשת הממשלה הבאה של המדינה. בכך הופכת אל מנסורי לאישה הראשונה שעומדת בראש ממשלת מרוקו, ולאישה השנייה בעולם הערבי שמגיעה לראשות ממשלה, אחרי נג'לא בודן בתוניסיה.

המינוי הגיע פחות משבוע לאחר הבחירות לפרלמנט, שבהן מפלגתה של אל מנסורי, מפלגת האותנטיות והמודרניות (PAM), הפכה למפלגה הגדולה במדינה. היא זכתה ב-97 מתוך 395 המושבים בבית הנבחרים, ודחקה מהמקום הראשון את מפלגת האיחוד הלאומי של העצמאים (RNI), שהובילה את הממשלה היוצאת.

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לפי החוקה המרוקאית, המלך ממנה את ראש הממשלה מתוך המפלגה שזכתה במספר המושבים הגדול ביותר. כעת תצטרך מנסורי להרכיב קואליציה ולגבש ממשלה חדשה. מאחר של-PAM אין רוב בפרלמנט, היא תזדקק לשותפות.

אל מנסורי, בת 50, נולדה במרקש ב-3 בינואר 1976 למשפחה ששורשיה באזור רחמנה הסמוך לעיר. אביה, עבד א־רחמן אל מנסורי, כיהן בתפקיד ציבורי מקומי במרקש, ובהמשך מונה לשגריר מרוקו באיחוד האמירויות.

פאטימה א זהרא אל מנסורי אישי: בת 50, נולדה במרקש. גרושה+2 מקצועי: עורכת דין במקצועה, למדה משפטים בצרפת, בניו יורק וברבאט. נבחרה לראשות עיריית מרקש בגיל 33, ולפרלמנט בגיל 36, וב-2021 שוב לראשות העיר עוד משהו: אביה היה ראש לשכת עורכי הדין במרקש

ושגריר מרוקו באיחוד האמירויות הערביות

אל מנסורי התחנכה בבתי ספר צרפתיים במרקש, ולאחר מכן יצאה ללימודי משפטים באוניברסיטת מונפלייה בצרפת. בהמשך למדה משפט עסקי אנגלו־אמריקאי באוניברסיטת פייס בניו יורק, וכן השלימה לימודים במשפט פרטי באוניברסיטת מוחמד החמישי ברבאט. כשחזרה למרוקו עבדה כעורכת דין והתמחתה בעסקאות מסחריות ובעסקאות נדל"ן.

הכניסה שלה לפוליטיקה הגיעה דרך "תנועת כל הדמוקרטים", שממנה צמחה ב-2008 מפלגת PAM. שנה לאחר מכן, כשהייתה בת 33 בלבד, נבחרה לראשות עיריית מרקש והייתה לאישה הראשונה בתפקיד. היא כיהנה עד 2015, ובמקביל נבחרה ב-2011 לפרלמנט וכיהנה בו במשך שתי קדנציות רצופות.

טיפסה אל צמרת המפלגה

אחרי ההצלחה הגדולה של PAM בבחירות 2021 חזרה אל מנסורי לראשות עיריית מרקש. באותה שנה הצטרפה גם לממשלתו של עזיז אח'נוש כשרה לתכנון טריטוריאלי, תכנון עירוני, דיור ומדיניות עירונית.

במקביל היא טיפסה בהדרגה לצמרת מפלגתה. במשך שנים עמדה בראש המועצה הלאומית של PAM, וב-2024 הפכה לאחת משלושת חברי ההנהגה הקולקטיבית של המפלגה, לצד שר הנוער, התרבות והתקשורת, מוחמד מהדי בנסעיד, וחברת הפרלמנט פאטימה סעדי. בבחירות האחרונות כבר עמדה מנסורי בחזית הקמפיין של המפלגה.

PAM מזוהה בדרך כלל כמפלגת מרכז. היא הוקמה ב-2008, בין היתר כמשקל נגד למפלגת הצדק והפיתוח האסלאמיסטית (PJD), שהובילה את ממשלות מרוקו מ-2011 ועד 2021.

האתגרים המיידיים העומדים

בפני ראשת ממשלת מרוקו החדשה הרכבת קואליציה

מפלגתה של אל מנסורי זכתה ב־97 מתוך 395 מושבים בבית הנבחרים,

כך שהיא זקוקה לעוד 101 הבטחות כלכליות

קיום ההבטחות הכלכליות מהקמפיין: יצירת מיליון מקומות עבודה עד 2031, והגדלת השקעה בבריאות, בחינוך ובשכר מחאות הצעירים

התמודדות עם גל מחאות בדרישה לשיפור בבריאות ובחינוך, לרבות ההסתערות ההמונית על גבול סאוטה

הדרך של אל מנסורי לצמרת לא הייתה נטולת מחלוקות. ביולי 2025 פורסמו טענות לניגוד עניינים סביב מכירת קרקע בבעלות משפחתה ליד מרקש שנתיים קודם לכן. הטענות התבססו על מסמכים שהודלפו ויוחסו לקבוצת ההאקרים Jabaroot. מנסורי דחתה אותן וטענה כי מדובר בקרקע שהמשפחה ירשה וכי לעסקה לא היה כל קשר לתפקידה בממשלה.

הבעיה הגדולה - הכלכלה

PAM בנתה חלק ניכר מהקמפיין שלה על מצבם הכלכלי של משקי הבית ועל שוק העבודה. המפלגה התחייבה ליצור לפחות מיליון מקומות עבודה עד 2031, לצד הגדלת ההשקעה בבריאות, בחינוך, בהגנה סוציאלית ובשכר.

ההבטחות האלה נוגעות באחת מהנקודות הרגישות ביותר בחברה המרוקאית. בשנה שעברה פרצו מחאות שהובילו צעירים, בעקבות הידרדרות בשירותי הבריאות ובמצב בתי החולים, ובהמשך התרחבו הדרישות גם לחינוך טוב יותר ולצדק חברתי. שיעור האבטלה בקרב בני 15 עד 24 עלה מ-36.7% ב-2024 ל-37.2% ב-2025.

אל מנסורי עצמה התייחסה לכך מיד לאחר מינויה. היא הגדירה את היום כ"רגע היסטורי למדינה", אך הדגישה גם את הציפיות הגבוהות מהממשלה החדשה, ובמיוחד מצד הצעירים. לדבריה, ממשלתה תציע פתרונות "מציאותיים וקונקרטיים".

אל מנסורי מקבלת את המינוי ממלך מרוקו, מוחמד השישי / צילום: Reuters

מינויה אכן שובר תקרת זכוכית משמעותית במרוקו, אבל הוא מגיע בתקופה שבה חלק מהציבור מוטרד מהפער בין המודרניזציה המהירה שעוברת המדינה לבין המציאות הכלכלית של מרוקאים רבים. הביקורת היא שמרוקו מתפתחת בשני קצבים: האליטות והערים הגדולות נהנות מהשקעות, מתשתיות ומהשתלבות בכלכלה העולמית, בעוד שחלקים גדולים מהציבור מתקשים להרגיש את השינוי בחיי היום־יום.

גם גבולות הכוח של ראשת הממשלה החדשה ברורים. לממשלה יש השפעה גדולה על הכלכלה ועל מדיניות הפנים, אבל בתחומים כמו מדיניות חוץ וביטחון, המלוכה ממשיכה להחזיק בסמכויות המרכזיות.

מבחינת אל מנסורי, המבחן הראשון יהיה עוד לפני שתוכל להתחיל ליישם את ההבטחות מהקמפיין. בימים הקרובים היא תצטרך להפוך את הניצחון בבחירות לקואליציה מתפקדת. רק אז יתחיל המבחן הגדול יותר: האם האישה הראשונה שעומדת בראש ממשלת מרוקו תצליח להפוך את הסמל ההיסטורי לשינוי שגם הציבור ירגיש.

"מגמה של נשים בכירות"

אבירם בלאיש, סגן נשיא המרכז הירושלמי לענייני חוץ וביטחון, מומחה לעולם הערבי, אומר כי "זה מינוי היסטורי. אישה בראשות ממשלה במדינה ערבית היא עדיין תופעה נדירה, ולפניה הייתה רק אחת. עם זאת, המינוי לא הפתיע משקיפים במרוקו. בממשלה היוצאת נשים החזיקו בתיקי הכלכלה והאוצר ובתיק האנרגיה, ונשים עמדו בראש עיריות מרקש וקזבלנקה. המינוי ממשיך מגמה של נשים בתפקידי ביצוע בכירים".

לדבריו, "החוקה מחייבת את המלך לבחור את ראש הממשלה מתוך המפלגה שזכתה במספר המושבים הגדול ביותר. יחד עם זה צריך להבין את המבנה. בחוץ ובביטחון, ובקווים האסטרטגיים של המדינה, ההכרעה בידי המלך. אבל הממשלה שהיא תעמוד בראשה אחראית על הכלכלה, על המנהל ועל השירותים לאזרח".

מי היא בעצם, ומה מחכה לה?

"אל מנסורי היא עו"ד שצמחה בשלטון המקומי. ב-2009 נבחרה לראשת העיר מרקש, האישה הראשונה בתפקיד. היא חזרה לכהן ב-2021, ובאותה שנה מונתה לשרת השיכון.

"המשימה הראשונה שלה היא קואליציה", מסביר בלאיש. "יש לה 97 מושבים, ונדרשים 198. אבל מה שמטריד אותי יותר הוא שיעור ההצבעה. במרוקו הוא נחשב מדד לאמון במוסדות הנבחרים, והפעם הוא ירד מכ-50% בבחירות הקודמות לכ-38%, הנתון הנמוך ביותר בעשרים השנים האחרונות. במקביל, האסלאמיסטים של מפלגת הצדק והפיתוח התחזקו".

בלאיש מסביר, כי בהקשר זה "האתגר המרכזי הוא הצעירים. בשנה שעברה הם יצאו למחאות שדרשו שיפור בבריאות ובחינוך, ובמהלכן נהרגו מפגינים. ביולי הייתה הסתערות המונית על גבול סאוטה. בזה היא תיבחן. וכל זה במקביל להכנות למונדיאל 2030, שמרוקו מארחת יחד עם ספרד ופורטוגל".