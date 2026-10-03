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סדרת כתבות מנהל ההשקעות שמסמן את הלהיט הבא בבורסה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים
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השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock
השבוע בשווקים / אילוסטרציה: Shutterstock

מנהל ההשקעות שמסמן את הלהיט הבא בבורסה - ועוד 4 כתבות על המצב בשווקים

השבוע בשווקים: כל מה שכדאי לדעת

אחרי חודש מעורב בשווקים: מסלול החיסכון שטיפס וזה שאכזב • כשריבית האג"ח מתחילה לכאוב - הראסל 2000 נגרר מאחור • תשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב לא עוצרות • וגם: אחרי שנים של ביצועי חסר, האם נייס מתחילה להתאושש?

אילוסטרציה: Shutterstock
קופות גמל

המסלול שטיפס, וזה שאכזב: מה עשה החיסכון שלכם בספטמבר?
איתן גרסטנפלד 01.10.2026
וול סטריט / צילום: Unsplash, Chenyu Guan
מדד ראסל 2000

כשריבית האג"ח מתחילה לכאוב: הראסל 2000 נגרר מאחור
בועז בן נון 01.10.2026
וול סטריט / צילום: Unsplash, Ahmer Kalam
אג"ח ארה"ב | שאלות ותשובות

התשואה ל-30 שנה חזרה שני עשורים לאחור. למה זה מסוכן?
שירות גלובס 29.09.2026
סקוט ראסל / צילום: NiCE
טכנולוגיה: חברות הייטק ישראליות

האם אחרי שנים של אכזבות, מניית הטכנולוגיה הישראלית משנה כיוון?
שירי חביב-ולדהורן 29.09.2026
מיכאל בן יעקב, פרופאונד בית השקעות / צילום: עמי ארליך
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"שיא של כמעט 20 שנה": מנהל ההשקעות שמסמן את הלהיט הבא
נתנאל אריאל 29.09.2026