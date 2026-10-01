חברת אפקון, שבשליטת משפחת שמלצר (57.6%), תנסה להנפיק את זרוע האנרגיה המתחדשת שלה לפי שווי מוערך של 800 מיליון שקל (לפני הכסף). זאת, לאחר שבתחילת השנה התפוצצה העסקה למיזוג הפעילות עם זו של חברת האנרגיה המתחדשת הציבורית סאנפלאור.

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במסגרת המהלך, שאותו תוביל חברת החיתום רוסאריו, תבקש אפקון לגייס סכום מוערך של 150-200 מיליון שקל. תמורת ההנפקה צפויה לזרום במלואה לקופת החברה ולתמוך בהמשך תהליך התרחבותה. לצד אפקון, בעלי המניות הגדולים בחברה יהיו חברות הביטוח מנורה ומגדל, שמחזיקות יחד בנתח של 80% בשותפות להקמת מיזמי אנרגיה מתחדשת באירופה, ושאותו הם יעבירו לחברה החדשה בתמורה למניות בה.

למעשה, השווי שלפיו פועלת אפקון להנפיק את פעילותה גבוה בהרבה מזה שלפיו היא הייתה אמורה להתמזג עם סאנפלאור, שעמד על 190 מיליון שקל בלבד. ברקע, מאז שעלתה העסקה על שרטון ביצעה החברה התקדמות בעסקיה, בעיקר באירופה, וכיום היא מחזיקה בנכסים מניבים בישראל ובפולין בהספק מותקן של 83 מגוואט. אליהם צפויים להצטרף עד סוף השנה פרויקטים בפולין ובספרד בהספק של כמעט 190 מגוואט.

״עם למעלה מעשור של ניסיון מוכח בתחום האנרגיה המתחדשת, בנינו באפקון פעילות בינלאומית ענפה ופורטפוליו משמעותי בישראל, באירופה ובארה״ב, הכולל כ-275 מגוואט מניבים ומאות מגוואט בשלבים שונים של פיתוח והקמה", מסר ישראל רייף יו"ר אפקון. "אנו נמצאים כיום בתקופה חזקה של פיתוח, הקמה והבשלה של פרויקטים, ופועלים לבסס את אפקון אנרגיות כשחקנית משמעותית בתחום" .

אפקון, המנוהלת בידי דוד הראלי (מנכ"ל) וישראל רייף (יו"ר), עוסקת בביצוע פרויקטי תשתית, מערכות אלקטרומכניות, תקשורת, בקרה ואוטומציה. מתחילת השנה עלתה מניית החברה בכ-56% תוך שהיא משלימה זינוק של מעל 140% בשנה האחרונה, אשר הביא אותה לשווי של 3.3 מיליארד שקל.