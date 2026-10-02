ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
בארץ ארה"ב שלחה סוללות פטריוט נוספות למתקני האנרגיה בסעודיה וקטאר
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
ישראל במלחמה | סיקור שוטף

לקראת חידוש אפשרי של הלחימה: ארה"ב שלחה סוללות פטריוט נוספות להגן על מתקני האנרגיה בסעודיה וקטאר

אתמול טראמפ אמר כי הוא שוקל לחדש את המערכה כבר בשבועות הקרובים • מנהיגי שתי המדינות שכנעו את הנשיא שלא לתקוף באוגוסט, והעבירו את המשקל ללחץ הכלכלי • צה"ל: מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע, פיקד במהלך המלחמה על החזקתם של חטופים • אוקראינה תקפה מתקנים תעשייתיים בוולגוגרד שברוסיה באמצעות כטב"מים, רוסיה תקפה מהאוויר גשר בקייב   • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס פורסם: 06:45 עודכן: 08:45
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

08:40 - צה"ל והשב"כ חשפו כי עז אלדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע, פיקד במהלך המלחמה על החזקתם של חטופים ישראלים רבים, בהם מיה שם, עמית בוסקילה, שני לוק ותמיר נמרודי

06:51 - טראמפ אמר אתמול (חמישי) כי הוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. "עכשיו אני צריך לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תהיה קיימת יותר".

06:50 - וושינגטון פרסה, לפי דיווחים, את נושאת המטוסים USS Theodore Roosevelt במזרח התיכון, ובכך היא הופכת לנושאת המטוסים השלישית שנשלחה לאזור.

06:50 - אוקראינה תקפה מתקנים תעשייתיים בוולגוגרד שברוסיה באמצעות כטב"מים, רוסיה תקפה מהאוויר גשר בקייב