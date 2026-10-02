עדכונים שוטפים

08:40 - צה"ל והשב"כ חשפו כי עז אלדין ביכ, מפקד חטיבת צפון הרצועה בחמאס שחוסל השבוע, פיקד במהלך המלחמה על החזקתם של חטופים ישראלים רבים, בהם מיה שם, עמית בוסקילה, שני לוק ותמיר נמרודי

06:51 - טראמפ אמר אתמול (חמישי) כי הוא שוקל לחדש את המערכה נגד איראן בשבועות הקרובים. "עכשיו אני צריך לקבל החלטה: או שאיראן תחתום על ההסכם, או שהיא לא תהיה קיימת יותר".

06:50 - וושינגטון פרסה, לפי דיווחים, את נושאת המטוסים USS Theodore Roosevelt במזרח התיכון, ובכך היא הופכת לנושאת המטוסים השלישית שנשלחה לאזור.

06:50 - אוקראינה תקפה מתקנים תעשייתיים בוולגוגרד שברוסיה באמצעות כטב"מים, רוסיה תקפה מהאוויר גשר בקייב