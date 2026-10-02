"היו לי פציעות רבות, אבל אמרתי לעצמי שאני חייב לקום ולפעול. באותו רגע הכרחתי את עצמי לפתוח את דלת תא הטייס", כך סיפר סמית מאצ’צ’אר, הטייס בטיסת האימה 1073 של פליי דובאי לתל אביב, בשיחת וידיאו עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי.

מאצ'צ'אר נאבק בטייס המשנה לאחר שזה תקף אותו ודקר אותו במהלך הטיסה. הוא נפצע קשה, אך הצליח לפתוח את דלת הקוקפיט, ובכך אפשר לנוסעים ולאנשי צוות נוספים להתערב ולהשתלט על התוקף ולהנחית את המטוס בסעודיה.

#WATCH | Flydubai Captain Smit Machchhar turns emotional as he recounts his ordeal before PM Modi; he says, "You are my biggest idol. I feel proud of the way you are encouraging me today. I had so many injuries, but I told myself I have to get up and act. At the time, I told… pic.twitter.com/eqGloeCTSl - ANI (@ANI) October 2, 2026

​במהלך שיחת הווידאו מאצ'צ'אר התרגש עד דמעות, ואמר למודי: ​"אתה המודל לחיקוי הכי גדול שלי. אני מרגיש גאווה גדולה על הדרך שבה אתה מנסה לחזק אותי היום. בכל שעה שיש לי כאבים, אני מדקלם את ה'הנומאן צ'אליסה' [תפילה הינדואית]. גם ברגעים ההם המשכתי לדקלם אותה... היום, שיחה אחת ממך גורמת לי להרגיש גאה מאוד. לא חשבתי שאי פעם אקבל הזדמנות לשוחח איתך, אדוני".

"סבלתי מפצעים רבים כל כך, ונפלתי לרצפה", סיפר למודי. "אני מטיס מטוסים כבר 17 שנים, ומכהן כקפטן ב-11 השנים האחרונות. אני יכול להרגיש בדיוק מה קורה למטוס גם בעיניים עצומות. כשהייתי שרוע על הרצפה, הרגשתי שהמטוס צולל מטה במהירות", שחזר.

​מאצ’צ’אר סיפר כי הצליח איכשהו לפתוח את דלת תא הטייס, ובעקבות כך הנוסעים והצוות נכנסו ונחלצו לעזרתו. ​"ידעתי באותו רגע - עוד מאמץ אחד אחרון, סמית! פשוט תעשה את זה. הדלת נמצאת ממש שם", הוא סיפר למודי. "וגם באותו הזמן, הוא עוד המשיך להכות אותי."

​"ואז פשוט פתחתי אותה... ואז כולם נכנסו," הוא אמר, "עשיתי את זה בשביל החיים שלי, אבל במקביל ידעתי שאני לא יכול לתת לכל השאר למות".

"בנה האמיץ של הודו"



מאצ’צ’אר, המתגורר בדובאי, הצטרף לפליי דובאי ביוני 2022 בתור קברניט, לאחר כ־11 שנים בחברת הלואו־קוסט ההודית SpiceJet, שבה מילא לאורך השנים שורה של תפקידי טיסה בכירים.

בתיעוד שפורסם לאחר ההשתלטות נראה מאצ’צ’אר כשהוא פצוע ומכוסה בדם. צביקה מנס, מנכ"ל חברת החיתום ברק לאומי, שהיה בין הנוסעים הישראלים שסייעו במהלך האירוע, נראה לצדו ואומר: "אנחנו שומרים פה על הטייס שיהיה חי". בתיעודים אחרים נשמעו נוסעים משבחים את מאצ’צ’אר על פעולותיו ואומרים לו כי הציל את המטוס.

מאצ’צ’אר פונה לאחר הנחיתה לקבלת טיפול רפואי בסעודיה, ולאחר מכן הועבר לאמירויות. ​שגריר הודו באיחוד האמירויות, דיפאק מיטאל, מסר כי מצבו של מאצ’צ’אר יציב כעת והוא מתאושש בבית חולים באיחוד האמירויות. "פגשתי אותו ואת משפחתו כאן בבית החולים, ומצבו טוב. רווח לי מאוד לראות שמצבו יציב. הוא דיבר ושוחח, אמנם עם מעט אי-נוחות, אך הוא נמצא תחת טיפול רפואי מצוין," אמר מיטאל. הוא תיאר את מאצ’צ’אר כ"בנה האמיץ של הודו".