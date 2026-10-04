עדכונים שוטפים

06:51 - לוחם נפצע קשה וקצין נפצע בינוני מפיצוץ רימון בדרום לבנון

תאונה מבצעית קשה במהלך פעילות צה"ל בגזרה הצפונית: לוחם צה"ל נפצע באורח קשה וקצין לוחם נפצע באורח בינוני כתוצאה מפיצוץ רימון בסוף השבוע (שישי) במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון. הלוחמים פונו לקבלת טיפול רפואי בבית החולים, והודעה נמסרה למשפחותיהם.

בצה"ל פתחו בתחקיר לבירור נסיבות התקרית החריגה. בין היתר, נבדקים כיווני חקירה טכניים ומבצעיים - ובראשם השאלה אם מדובר בכשל טכני של הרימון או שמדובר בטעות אנוש בהפעלת אמצעי הלחימה. לכתבה המלאה

05:57 - 1,318 חללים בתוך 1,096 ימים: 3 שנים לשבת השחורה

מתחילת המלחמה ועד היום, נפלו 1,318 חללי מערכות ישראל - כך עולה מנתונים שפרסם היום (ראשון) משרד הביטחון. מאז 7 באוקטובר התווספו מעל 7,150 בני משפחה למשפחת השכול, בהם 2,143 הורים שכולים, 355 אלמנות, 880 יתומים ו-3,772 אחים ואחיות שכולים.

בין 1,318 הנופלים כלולים חללי צה"ל, משטרת ישראל, שב"כ, שירות בתי הסוהר, כבאות והצלה, רבש"צים וחברי כיתות הכוננות שלחמו ברצועת עזה, בדרום, בצפון, בלבנון וביהודה ושומרון. אזרחי המדינה שנרצחו ב-7 באוקטובר, ומאז - לא כלולים בנתונים שפורסמו.

מרביתם של הנופלים הם חיילי צה"ל שנפלו בהגנה על הארץ בגבולות השונים: 1,153 חיילי צה"ל נפלו, מתוכם 43 חברי כיתות הכוננות. בנוסף נפלו 116 חללי משטרת ישראל, 9 חללי שב"כ, 5 חללי כבאות והצלה, 11 חללי שב"ס ו-24 נכים שנפטרו מחמת נכותם עקב המלחמה. לכתבה המלאה

00:18 - דיווחים פלסטיניים על נפגעים בתקיפה בצפון-מערב העיר עזה

00:43 - בתימן מדווחים על תקיפה סעודית בבירה צנעא

23:32 - 3 שנים אחרי הטבח: נחשפה הקלטה חדשה של נועה מרציאנו ז"ל משבי חמאס

אבי מרציאנו, אביה של נועה ז"ל חשף את ההקלטה במהלך דברים שנשא באירוע פתיחת התערוכה שהקימו משפחות "מועצת אוקטובר", הקוראות להקמת ועדת חקירה ממלכתית, במרכז פרס לשלום. בסוף ההקלטה דרש: "אל תפקירו את נועה שוב"

23:20 - נבדק: טייסים עם אזרחות ממדינות אויב, כולל איראן, נחתו בישראל בשנים האחרונות

בין היתר נבדק החשד שבין הטייסים עם אזרחות כפולה, היו גם בעלי דרכון סורי או עיראקי

22:02 - בצה"ל מאשרים את הפרטים על ניסיון חיסול אל-עאמודי: "תוצאות התקיפה בבדיקה"

אמש צה"ל ניסה לחסל את אל-עאמודי, שמשמש סגן ראש הלשכה המדינית של חמאס - והמחבל הבכיר שמנהל את רצועת עזה בפועל. תוצאות החיסול טרם ידועות. אל-עאמודי הוביל את תוכנית ההונאה של חמאס, שלפיה ארגון הטרור מתפרק מנשקו ומעביר את מנגנון שלטון חמאס האזרחי לידי "ועדת הטכנוקרטים" של מועצת השלום. הוא כאמור החליף את סינוואר, שחוסל בערב חג סוכות 2024.

שלושה מקורות בחמאס בתוך רצועת עזה, שצוטטו בעיתון א-שרק אל-אווסט הסעודי הטילו ספק בכך שחוסל. אחד מהם העריך כי אל-עאמודי היה במקום, אך ייתכן ששרד. מקור אחר טען כי מוקדם לקבוע באופן סופי מה אירע, אבל סביר יותר שהוא לא היה במקום

בעזה דווח על חמישה הרוגים בתקיפה, רק אחד מהם גבר - בלאל עודה, בנו הצעיר של מוחמד עודה, מי ששימש כמחליפו של עז א-דין אל-חדאד, מפקד הזרוע הצבאית של חמאס וחוסל במאי האחרון. עם זאת, נטען כי אי אפשר לקבוע זאת בוודאות במהירות, בשל נסיבות ביטחוניות וניתוק הקשר עם מפקדים ופעילים בולטים רבים בחמאס שנוקטים אמצעי זהירות - בשל היותם על הכוונת הישראלית. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12