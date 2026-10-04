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שיווק ופרסום ב-3.5 מיליון שקל: 50% מרשת הנקניקיות זלמנ'ס נמכרת
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קמרי קמעונאות

ב-3.5 מיליון שקל: 50% מרשת הנקניקיות זלמנ'ס נמכרת

קמרי קמעונאות תשלם כ־3.5 מיליון שקל, בעסקה המשקפת לרשת שווי של כ־7 מיליון שקל • השותפים מתכננים להרחיב את הרשת מ־12 לכ־20 סניפים עד סוף השנה ובהמשך לכ-40 סניפים ברחבי הארץ

נבו שפיר 10:55
קמרי - רשת זלמנ'ס / צילום: באדיבות קמרי קמעונאות
קמרי - רשת זלמנ'ס / צילום: באדיבות קמרי קמעונאות

קמרי קמעונאות רוכשת 50% מרשת הנקניקיות זלמנ'ס, המונה כיום 12 סניפים ברחבי הארץ. לפי הערכות בשוק, העסקה משקפת לזלמנ'ס שווי של כ-7 מיליון שקל, כך שקמרי תשלם כ-3.5 מיליון שקל עבור מחצית מהפעילות.

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במסגרת העסקה תהיה קמרי שותפה להפעלת הרשת ולפיתוחה בישראל, לרבות פתיחת סניפים חדשים. הצדדים מציבים יעד להגדיל את הרשת לכ-20 סניפים עד סוף השנה, ובהמשך להגיע לכ-40 סניפים בפריסה ארצית. המהלך צפוי לכלול השקעה בהקמת סניפים, בתשתיות, במיתוג ובפיתוח מוצרים.

זלמנ'ס פועלת בתחום המזון המהיר ומתמקדת בנקניקיות ונקניקים מעושנים בסגנון אמריקאי. הרשת פועלת בכשרות מהודרת וצברה לאורך השנים נוכחות בעיקר בקרב הקהל החרדי. כיום היא מפעילה 12 סניפים.

עבור קמרי קמעונאות מדובר בהרחבה נוספת של פעילותה בתחום המזון. הקבוצה פועלת בתחום חנויות הנוחות, המזון והמסחר ומתמחה, בין היתר, בהקמה ובניהול של רשתות במודל זכיינות. לפי החברה, היא מפעילה כיום יותר מ-130 חנויות נוחות תחת מותגים ובהם סבן אקספרס, קנדילנד, סוויט & טויס ואחרים.

"מותג עם סיפור"

בנוסף מחזיקה הקבוצה בזיכיונות להפעלת יותר מ-50 סניפים של מותגים מתחומי המזון, בתי הקפה והמסחר, ובהם ארקפה, רולדין, גולדה, בי-פארם, פיצה עגבנייה, מוזס, יאשקה, תחנת לחם ובתי הקפה אילנ'ס. מוקדם יותר השנה חתמה קמרי על הסכם שיתוף פעולה עם קבוצת סופר ספיר, שנועד בין היתר לאחד יכולות רכש וסחר ולשפר את תנאי הרכש של הפעילויות והזכיינים בקבוצה.

הבעלות בקמרי קמעונאות מתחלקת בין אסף קמרי, המחזיק ב-33.4%, קבוצת הודיה עם 33.3%, וטוני זיו ויוסי מזרחי המחזיקים יחד ב-33.3%.

קמרי מסר כי "זיהינו בזלמנ'ס מותג עם סיפור, מוצר מצוין ופוטנציאל גדול להפוך לרשת מזון מהיר כשרה בפריסה ארצית. המטרה שלנו היא לשמור על האיכות והאופי של המותג ולהביא אותו לקהלים חדשים בכל רחבי הארץ". משה זלמן אוליב, בעלי זלמנ'ס, מסר כי החיבור עם קמרי יאפשר לרשת להרחיב את פעילותה ולהגיע לקהלים נוספים, תוך שמירה לדבריו על המאפיינים הקיימים של המותג.