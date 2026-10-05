עדכונים שוטפים

07:30 - האחראי על פיקוח חברות התעופה הזרות במשרד התחבורה קיבל במקביל כסף מ"פליי דובאי" על הדרכות

דביר רובינשטיין, מי שמוגדר בתור מנהל מרכז המבצעים לאבטחת תעופה במשרד התחבורה ומי שאחראי לפקח על חברות התעופה הזרות - קיבל במקביל כסף מחברת "פליי-דובאי" על הדרכות שסיפק עבורה - כך אנו מפרסמים היום (שני) לראשונה ב-N12.

אתמול נחשף כי רובינשטיין כלל אינו עובד מדינה, ובמקביל לעבודתו הוא עובד בעבודות נוספות. הוא בעל חברה פרטית בשם "דביר", שבה הוא מספק שירותים שונים. והוא משמש גם כמרצה בכיר לביטחון ואבטחה במכללת סיגמא 005 שמנוהלת על ידי המשטרה.

היום אנו מפרסמים כי לצד התפקיד הקריטי שבו הוא משמש כמנהל ביטחון התעופה במשרד התחבורה הוא גם מספק ייעוץ והדרכות לחברות התעופה הזרות - שעליהן הוא אמור לפקח. לכאורה מדובר בניגוד עניינים חריף. לכתבה המלאה

05:56 - היקף יצוא הנפט והגז מהמזרח התיכון בסוף חודש ספטמבר היה גבוה יותר מהמצב של לפני תחילת המלחמה

כך עולה מנתונים שפורסמו ברויטרס. נתונים של חברת מעקב הספינות Kpler הראו כי יצוא הנפט הגולמי מהאזור עלה על הרמות שלפני המלחמה ב-24 בספטמבר ובימים 27 עד 29 בספטמבר, והגיע בין 19.5 מיליון ל-22.5 מיליון חביות ביום.

00:17 - אירוע חריג בסוריה: חשוד התקרב לאחד ממוצבי צה"ל - ונורה למוות

אירוע התרחש במרחב האבטחה של צה"ל בסוריה. כאשר החשוד החל לטפס על סוללה שסמוכה למוצב - הכוחות החלו בנוהל מעצר חשוד. בצה"ל מבהירים כי אין השלכות למרחב האזרחי או שינוי בהנחיות בעקבות התקרית

00:06 - השב"כ התריע על הכשל - רגב לא קיבלה את ההמלצה

ניסיון ההשתלטות על המטוס חשף שהשב"כ התריע בחודשים האחרונים בשלושה מסמכים שונים על ליקויים בבדיקת טיסות שמפעילות חברות זרות עבור חברות התעופה הישראליות - אך ההמלצה להעביר את הטיפול בהן לרשות התעופה האזרחית לא התקבלה.

המסמכים הועברו לשרת התחבורה מירי רגב, למשרד התחבורה ולמל"ל, ובהם נקבע כי משרד התחבורה לא הקים מנגנון להערכת סיכון לחברות החכירה ולא מימש את אחריותו בבדיקתן. בעקבות זאת המליץ השב"כ לשרת התחבורה להעביר את הטיפול בטיסות החכורות לרשות התעופה האזרחית (רת"א). השרה רגב לא קיבלה את ההמלצה. גורם ביטחוני בכיר שבקיא בפרטים אמר: "השיקולים בהחלטת השרה לא היו ענייניים".

במרכז האזהרות של השב"כ עומדות טיסות שמופעלות בשיטת "חכירה רטובה": הנוסע רוכש את הכרטיס מחברת תעופה ישראלית, אך בפועל המטוס מופעל בידי חברה זרה - עם צוות זר. השב"כ הזהיר במסמכים כי הטיסות הללו אינן נבדקות כנדרש. לכתבה המלאה

23:29 - אחרי מתקפת הטרור שנמנעה: הצבא האמריקאי פינה את מפציצי ה-B1 מהבסיס בבריטניה

גורמים אמריקאיים אמרו הלילה (בין ראשון לשני) לוול סטריט ג'ורנל כי צבא ארה"ב פינה את כל המפציצים מסוג B1 מבסיס האוויר פיירפורד בבריטניה, בעקבות חששות ביטחוניים על רקע ניסיון מתקפת הטרור בשבוע שעבר.

לפי הדיווח, ההחלטה מסמנת שינוי בגישתה של ארה"ב, שהשתמשה בבסיס הצבאי - הממוקם סמוך ללונדון - כנקודת מוצא לביצוע תקיפות נגד איראן. עד לפינויים, בבסיס הוצבו יותר מעשרה מפציצי B1.

לפי דיווח ב"ניו יורק טיימס", הפינוי נעשה במהירות חריגה במהלך סוף השבוע, לאחר שמפקדים אמריקניים קיבלו מידע חדש על מזימה בגיבוי איראן נגד הבסיס. הדחיפות הייתה כה גדולה, עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית בזמן שמטוסי תדלוק אווירי שהוזעקו לסייע להם עדיין היו בתהליך היערכות. לפחות שלושה מהמפציצים כבר נחתו בבסיס האם שלהם בדרום דקוטה. לכתבה המלאה

פורסם לראשונה ב-N12