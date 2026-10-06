בשבוע שעבר זינקה מניית סמארט שוטר ביותר מ־30% על רקע דיווח לפיו זכתה בחוזה הגדול ביותר בתולדותיה - במסגרתו נבחרה כספק יחיד של מערכות ליירוט רחפנים עבור משרד המלחמה האמריקאי, בהיקף של עד 150 מיליון דולר. יום לאחר הקפיצה במניה התברר כי אחד ממשקיעיה הראשונים של סמארט שוטר, הפועלת בתחום של פיתוח וייצור של מערכות בקרת ירי, אלחנדרו (אלכסנדר) ויינשטיין, נפרד מהשקעתו בה כשמכר את יתרת המניות שהחזיק בתמורה לכ־58 מיליון שקל.

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זאת לאחר שמכר במסגרת הנפקתה הראשונית בת"א בחודש מרץ מניות בכ־10 מיליון שקל. ויינשטיין, שהחזיק ערב ההנפקה כ־10% ממניות החברה, הנסחרת כיום בשווי של קרוב למיליארד שקל, רשם רווח מכובד שמוערך בעשרות מיליוני שקלים על ההשקעה לאחר שהשקיע בסמארט שוטר בתחילת דרכה לפני כ־15 שנים.

ויינשטיין, 68, איש עסקים יהודי־צ'יליאני, ידע בעבר אקזיט מפואר בעולמות הפארמה, בחברה המשפחתית CFR, שנוסדה ב־1922 וייצרה תרופות גנריות לשוק הצ'יליאני. תחת ניהולו החברה צמחה בקצב מהיר ובאמצע העשור הקודם היא פעלה ב־26 מדינות והיו לה 15 מפעלים - מה שמשך את תשומת ליבה של ענקית הפארמה אבוט, שרכשה אותה ב־2014 ב־2.9 מיליארד דולר. בראיון לגלובס בשנה שעברה סיפר ויינשטיין על הצמיחה המואצת: "הנפקנו בבורסה הצ'יליאנית עם ביקושי יתר של פי 10, שנבעו בין היתר מכך שהיינו נטולי חוב. הנפקנו כדי לבצע רכישות, וכך עשינו".

מאז מכירת CFR, ויינשטיין פועל בעיקר כמשקיע פרטי, גם בחברות ישראליות - הן ישירות והן דרך קרנות. באותו ראיון סיפר: "אני משקיע בכל העולם, וכמובן בישראל שאני מאוד קשור אליה". בין היתר, ציין שהשקיע בחברות הבריאות הדיגיטלית (הפרטיות) טייטו קר, סקופיו ומדסנס. כשנשאל מה הוא מחפש בחברות להשקעה אמר: "אני אוהב להיות המשקיע הראשון בחברה. אני מחפש קודם כול את מה שלא נמצא בדוח הכספי, כמו הטאלנטים, התרבות הארגונית. אחרי זה אני בוחן את גודל ההזדמנות ואחר כך עד כמה הטכנולוגיה משנה את התחום. היום אני פתוח לתחומים כמו גנומיקה, בריאות דיגיטלית ומכשור רפואי.

"כמשקיע, אחד הדברים שאני יכול לתרום לחברות שלי הוא תכנון אסטרטגיית הכניסה שלהן לשוק בארה"ב. אין לזה פתרון יחיד, כמעט תמיד צריך לעשות זאת עם שותף מקומי".

השקעות שרחוקות מלהיחשב הצלחה

"כבר בבית הספר השקעתי במניות", סיפר אז ויינשטיין, והוסיף שזיהה שתי חברות ישראליות בנאסד"ק שאינן מוערכות כראוי. אחת מהן היא חברת תאי הגזע פלורי, בה השקיע במצטבר מעל 17 מיליון דולר והוא מחזיק כיום ב־28.7% (בעל המניות הגדול בחברה) ומכהן בה כיו"ר; השנייה היא גאוזי, שפיתחה "זכוכית חכמה" - בה הוא השקיע עוד לפני ההנפקה ב־2024.

אלא שבשתי אלה השקעתו רחוקה מלהיחשב כהצלחה. נכון להיום, שווי החזקתו של ויינשטיין בפלורי עומד על כ־3.2 מיליון דולר בלבד, המשקף לו ככל הנראה הפסד ניכר לאחר שמניית פלורי נפלה בכ־77% מאז השקעתו הראשונה בחברה, בינואר 2025, והיא נסחרת בשווי של 12.5 מיליון דולר בלבד. בראיון בשנה שעברה הוא אמר שהחברה היא "היהלום שבכתר" וכי הוא נלהב מתחום תאי הגזע.

ה"יהלום" השני שזיהה הייתה, כאמור, גאוזי, חברה העוסקת בטכנולוגיה לשליטה בהעברת אור דרך זכוכית, עם יישומים בעולמות התעופה, הארכיטקטורה ועוד. בעת ההנפקה החזיק ב־9.1% ממניות גאוזי בשווי שעמד אז על כ־22.4 מיליון דולר ששיקף לו רווח נאה על הנייר. זאת משום שלפי ההערכות השקיע בחברה מיליוני דולרים בודדים. בהמשך, כשהמניה נחלשה אחרי ההנפקה, בצעד של הבעת אמון השקיע סכום נוסף שלא דווח.

גאוזי שהונפקה לפני כשנתיים התקשתה להתרומם ובקיץ האחרון, בצל סכנת חדלות פירעון, הגיעה להסדר חוב, שלפי דיווחי החברה אושר בבית המשפט. ההסדר כולל גם הזרמת הון של 7 מיליון דולר בהנפקה פרטית, בהובלת ויינשטיין. גאוזי נסחרת כיום בשווי זניח כ־6 מיליון דולר, לאחר שאיבדה 98.5% מערכה בהנפקה ועדיין נמצאת בסיכון של מחיקה ממסחר בנאסד"ק.

עוד חברה שמחקה את רוב שוויה ובה השקיע ויינשטיין היא סייברוואן, שפיתחה טכנולוגיה למניעת היסח הדעת מהסלולרי בנהיגה. לזמן מסוים הוא היה בעל עניין בה, אחרי שהשקיע בה 1.5 מיליון דולר ב־2022, ובהמשך דוללה החזקתו בה והשיעור שלה ירד. מניית סייברוואן נפלה בתקופה זו ומחקה כמעט את כל שוויה.