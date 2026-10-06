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בארץ טראמפ: "חושב שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסה"
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טראמפ: "חושב שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסה"

דיווח בניו יורק טיימס: 12 מפציצים אמריקניים הוצאו מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד בשל חשש למתקפת רחפנים איראנית • הקואליציה בראשות סעודיה הנלחמת בחות'ים: ביצענו "מבצע צבאי גדול" במחוז חודידה בתימן • דיווחים שוטפים

N12שירות גלובס 06:39
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Julia Demaree Nikhinson

עדכונים שוטפים

06:29 - בית נשרף כליל בכפר בורקה, ממזרח לרמאללה; הפלסטינים טוענים: מתנחלים הציתו את המבנה

05:30 - דיווח בניו יורק טיימס: 12 מפציצים אמריקניים הוצאו מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד בשל חשש למתקפת רחפנים איראנית. לפי גורמים אמריקניים ובריטיים, המתקפה הוזמנה לכאורה על ידי משמרות המהפכה באיראן

00:37 - נשיא ארה"ב חשף: איום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים מהבסיס בבריטניה

לפי דיווחים, הפינוי של המטוסים נעשה בבהילות - ולא נותרו עוד מפציצי B1 בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה • טראמפ טען כי איראן קשורה לניסיון חטיפת מטוס פליי-דובאי. על האפשרות לחידוש המו"מ אמר: "אני פתוח לשיחות איתם". לכתבה המלאה

23:42 - הקואליציה בראשות סעודיה הנלחמת בחות'ים: ביצענו "מבצע צבאי גדול" במחוז חודידה בתימן

22:55 - ארצות הברית מזהירה מוסדות פיננסיים שמקיימים קשרים עם איראן כי היא עלולה להטיל עליהם סנקציות "ללא התראה מוקדמת"

פורסם לראשונה ב־N12