טראמפ: "חושב שאיראן אחראית לניסיון הפיגוע בטיסה"

עדכונים שוטפים
06:29 - בית נשרף כליל בכפר בורקה, ממזרח לרמאללה; הפלסטינים טוענים: מתנחלים הציתו את המבנה
05:30 - דיווח בניו יורק טיימס: 12 מפציצים אמריקניים הוצאו מבסיס חיל האוויר הבריטי פיירפורד בשל חשש למתקפת רחפנים איראנית. לפי גורמים אמריקניים ובריטיים, המתקפה הוזמנה לכאורה על ידי משמרות המהפכה באיראן
00:37 - נשיא ארה"ב חשף: איום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים מהבסיס בבריטניה
לפי דיווחים, הפינוי של המטוסים נעשה בבהילות - ולא נותרו עוד מפציצי B1 בבסיס חיל האוויר פיירפורד בבריטניה • טראמפ טען כי איראן קשורה לניסיון חטיפת מטוס פליי-דובאי. על האפשרות לחידוש המו"מ אמר: "אני פתוח לשיחות איתם". לכתבה המלאה
23:42 - הקואליציה בראשות סעודיה הנלחמת בחות'ים: ביצענו "מבצע צבאי גדול" במחוז חודידה בתימן
22:55 - ארצות הברית מזהירה מוסדות פיננסיים שמקיימים קשרים עם איראן כי היא עלולה להטיל עליהם סנקציות "ללא התראה מוקדמת"
פורסם לראשונה ב־N12
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