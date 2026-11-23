עדכונים שוטפים

16:47 - מקורות לרויטרס: ארצות הברית דנה בתוכניות לאמן כוחות סוריים בפינוי מוקשים, במשימה הראשונה מסוגה מאז נפילת משטר אסד

15:15 - פינת הנצחה לזכרו של סמ"ר רואי אליאס ז"ל, לוחם בגדוד 603 שנפל בקרב ברצועת עזה ב-23 בדצמבר 2023, נחנכה בערבה התיכונה. הטקס נערך בהשתתפות בני משפחתו, חבריו לצבא ולקבוצת הכדורסל ותושבי האזור

14:38 - דובר הוועדה לביטחון לאומי בפרלמנט האיראני לערוץ אל-ערבי הקטארי: "יש לנו תוכניות לשבור את המצור, ובהחלט נוציא אותן לפועל. מכחישים שאנחנו נערכים לשלוח מכליות נפט כדי לשבור אותו"

עוד הוא טען כי "לא הצלחנו לשבור את המצור ב-100%. הטענה שיצוא הנפט האיראני ירד לאפס אינה נכונה. השיט במצר הורמוז כפוף למגבלות מסוימות. אנחנו לא במצב של 'לא מלחמה ולא שלום', אלא במצב מלחמה. לא נחשוף את מיקומו של מלאי האורניום המועשר לרמה גבוהה"

13:36 - בעיתונות האיראנית מכשירים את הקרקע למתקפת מנע - ומשווים את טראמפ להיטלר

בעיתונים האיראנים המזוהים עם המשטר ניתן לראות הבוקר (ב') על שער אחד מהם את טראמפ במדים, צלב קרס על זרועו, ועל שער אחר טיל ממריא ואיום על אירופה כולה. את האמירה החריפה ביותר פרסם עיתון כיהאן אתמול. בעיתון שנחשב לשופר של המשטר, כבר יצאו מנקודת הנחה שהמלחמה בפתח, ותהו מדוע טהראן צריכה להמתין עד שוושינגטון תתקוף ראשונה. לקריאת הכתבה.

14:10 - ראש המוסד לשעבר ברנע חושף: הארגון היה מעורב בסיכול הפיגוע בהופעת הענק של טיילור סוויפט בווינה

"הסכם דיפלומטי עם משטר האייתוללות לעולם לא יצלח, משום שהשאיפה האידאולוגית הבסיסית של טהראן היא להשיג נשק גרעיני" אמר ברנע, "עלינו להביא לנפילת המשטר הזה. אם פירוש הדבר יציאה למלחמה נוספת, זה מה שעלינו לעשות"

על שאלת העיתוי אמר: "ההחלטה לצאת למלחמה מורכבת כל כך ומחייבת לשקול גורמים רבים בעת ובעונה אחת, ולכן עלינו לצאת למלחמה ברגע שכל התנאים מאפשרים זאת"

13:55 - מסתערבי מג"ב יו"ש עצרו בהכוונת השב"כ שני מבוקשים החשודים בסחר באמצעי לחימה ובקידום פעילות טרור בחטיבת אפרים

09:49 - דובר משרד החוץ האיראני אסמאעיל בקאא'י: "אם הצד האמריקאי יעמוד בהתחייבויותיו, ניתן יהיה להשיב את הביטחון למצר הורמוז ולאזור כולו בתוך זמן קצר. אין פירוש הדבר שאנו מתעלמים מהמורכבות של הסוגיה, אלא שאיראן יודעת מה היא רוצה ומהן זכויותיו של העם האיראני - ועל כך לא תוותר בשום אופן"

09:30 - יו"ר הוועדה לביטחון לאומי ומדיניות החוץ בפרלמנט האיראני אבראהים עזיזי: "אנחנו נמצאים ברמת הכוננות הגבוהה ביותר. היו בטוחים שהכוחות המזוינים שלנו כבר הגיעו מעבר ליכולת ההרתעה. יש להם יכולת לגרום לאויב להתחרט על מעשיו"

08:43 - מספר רבש"צים וקיבוצים בעוטף עזה חתמו על מכתב בו ביקשו מחברי הכנסת להציב את פירוק ארגוני הטרור ברצועה כתנאי לכניסה לממשלה

07:36 - אזעקות הופעלו באבן מנחם ושתולה שבגליל המערבי. צה"ל: התרעת שווא בעקבות ירי כוחותינו

07:15 - האזהרה החריגה של קצין בכיר בצה"ל: "הטרור היהודי ביו"ש לא ייעצר שם - זה יחלחל למרכז הארץ"

ההסלמה החמורה ביהודה ושומרון מעוררת דאגה עמוקה בצמרת מערכת הביטחון: לאחר שבלילה שבין שבת לראשון הוצתו כלי רכב ומבנים ורוססו כתובות נאצה בארבעה כפרים פלסטיניים - מאלכ, דיר אבו משעל ודיר א-סודאן שבמרחב רמאללה, ובכפר א-תוואני שבדרום הר חברון - קצין בכיר בצה"ל שסיים לאחרונה פעילות מבצעית בגזרה משמיע אזהרה חריגה מפני זליגת התופעה לתוך שטח ישראל.

בשיחות סגורות מתאר הקצין כי האירועים האחרונים אינם מעשה של בודדים, אלא פעילות מאורגנת היטב: "מדובר בארגונים טרוריסטים מסודרים, יש להם אג'נדה לגרש ערבים והם פועלים למימושה. זה טרור יהודי ומה שמטריד זה ההיקף - זה כבר כמה אלפים בודדים ולא מאות. זה לא קומץ, זו כבר אוכלוסייה גדולה שלא שומרת חוק". לכתבה המלאה

05:58 - המתווך המרכזי בין איראן לארה"ב, רה"ב קטאר ייפגש היום עם מרקו רוביו ובכירים נוספים

ראש ממשלת קטאר, השיח' מוחמד בן עבד א-רחמן אאל ת'אני, המשמש כמתווך המרכזי בין איראן לארה"ב, יגיע ביום שני לוושינגטון וייפגש עם שר החוץ האמריקאי מרקו רוביו ועם בכירים נוספים בממשל האמריקאי. הסיבה הרשמית לביקור היא הדיאלוג האסטרטגי בין ארה"ב לקטאר

22:34 - ביקור הקצינה הישראלית בבית הספר הרעיד את לבנון

סערה בלבנון: דוברת צה"ל בערבית סא"ל אלה ואויה פרסמה תיעוד מביקור שקיימה לאחרונה בחטיבת ביניים בכפר הלבנוני הנוצרי דבל שבדרום לבנון, שם פגשה תלמידים לבנונים - מה שעורר הדים וברשתות הלבנוניות וגרם לגינויים.

לשכתה של שרת החינוך הלבנונית גינתה את הפרסום וציינה כי האירוע התרחש לפני יותר מחודש, ללא ידיעת משרד החינוך הלבנוני. "בית הספר אינו מקום למפגנים צבאיים או לתעמולה, אלא בית ללימוד, לחיים ולתקווה. אין לפגוע בזכותם של הילדים ללמוד, להיות בטוחים ולחיות בכבוד בשום נסיבות. המשרד ימשיך לטפל באירוע מול הגורמים הנוגעים בדבר, בהתאם לתקנות. לכתבה המלאה

20:02 - החשש מתקיפה ללא אישור אמריקאי - ואזהרת אמ"ן מהתלקחות בזירות נוספות

אביגדור ליברמן הזהיר בסוף השבוע כי אין הצדקה לתקיפה מיידית באיראן וכינה מהלך כזה "פוליטי נטו". אתמול בערב (ראשון) פורסם ב"מהדורה המרכזית" כי מאחורי הדברים עומד חששו שנתניהו שוקל לתקוף באיראן ללא השתתפות ארצות הברית וללא אישורה.

אמש נחשף ב-N12 כי בדיון מצומצם שהתקיים בשבוע שעבר התריעו באגף המודיעין של צה"ל שמתקפה ישראלית באיראן עלולה להביא להתפרצות של זירות נוספות - לא רק לבנון וחיזבאללה, אלא גם סוריה ועזה.

ההערכה הזאת אינה מתיישבת עם התרחיש שעליו מדבר נתניהו, של אירוע נקודתי שיימשך ימים ספורים. במערכת הביטחון מעריכים שתקיפה תגרור התפרצות רב-זירתית.

במקביל, הרמטכ"ל אייל זמיר אמר היום בביקור בפיקוד הדרום כי "צה"ל זקוק להגדלת סדרי הכוחות על מנת לעמוד באתגרים המבצעיים שהתרחבו באופן משמעותי". בשיחה עם מפקדים בסדיר ובמילואים הדגיש כי העומס יימשך גם לאחר הצעדים שננקטים להקלתו, והוסיף שצה"ל יפעל להקל על אנשי המילואים, לתגמלם ולאפשר לכוחות הסדירים תקופות אימון וכשירות ככל הניתן. לקריאת הכתבה

פורסם לראשונה ב-N12