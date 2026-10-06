בשבוע שעבר רשות החברות הממשלתיות הודיעה לדירקטוריון צים כי היא מסיימת את תהליך הבדיקה של מכירת החברה, וכי אם הרוכשות - הפג-לויד וקרן פימי - מבקשות להגיש מתווה משופר, עליהן להגישו כבקשה חדשה. באותו מכתב כתב רו"ח רועי כחלון, מנהל רשות החברות הממשלתיות, ליו"ר דירקטוריון צים יאיר סרוסי, כי הבקשה החדשה אם תוגש צריכה להיות "מלאה ומפורטת, מחייבת ומאושרת על-ידי המוסדות המוסמכים של צים וכלל הצדדים לעסקה".

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לגלובס נודע כי דירקטוריון צים שלח מכתב תשובה לרשות החברות, ובו מדגיש הדירקטוריון כי החברה לא נדרשת לדון מחדש בעסקה. לפי מכתב התשובה, מתווה מעודכן שיגישו הרוכשות (כפי שכבר הודיעו שבכוונתן להגיש), לא יחייב אישור מצים, משום שהוא יעסוק רק בעניינים הקשורים לפעילות צים וצים ישראל אחרי השלמת העסקה, ולא בפרטי המכירה עצמה.

הפג-לויד ופימי הודיעו על רכישת צים ב-4.2 מיליארד דולר (35 דולר למניה) בפברואר האחרון. המתווה כולל את רכישת מלוא המניות של צים, מחיקתה ממסחר בבורסת ניו יורק, ופיצול החברה לשתיים: הפעילות הבינלאומית תהפוך לחלק מהפג-לויד הגרמנית והפעילות הישראלית, "צים החדשה" או צים ישראל, תוחזק על-ידי קרן פימי בראשותו של ישי דוידי.

העסקה אושרה ברוב גורף באסיפת בעלי המניות של צים, ולהשלמתה נדרשו אישורים רגולטוריים שונים, ובראשם אישור מדינת ישראל שמחזיקה ב"מניית זהב" בצים.

"לחזק את העצמאות הימית של ישראל"

במשך מספר חודשים לא נערכו דיונים משמעותיים ולא נרשמה התקדמות בבחינת התהליך, אך לאחרונה, הרוכשות קיימו דיונים עם נציגי ממשלה שונים. על רקע סוגיות וחששות שהועלו בשיחות הללו, הודיעו הרוכשות שיגישו מתווה משופר לרכישת החברה, במטרה לתת מענה לחששות הללו וכן "לחזק את העצמאות הימית של ישראל, את הביטחון הלאומי ואת חוסנו של מערך שרשראות האספקה", כפי שציינה הפג-לויד בהודעתה על הנושא.

עם זאת, אחרי שמשרד האוצר ומשרד ראש הממשלה פרסמו חוות דעת שליליות בנוגע לאישור העסקה במתווה המקורי שלה, רשות החברות הודיעה על סיום התהליך וציינה כאמור שמתווה משופר, אם יוגש, ייבחן כבקשה חדשה.

בצים סבורים שאין צורך באישור מחדש של הדירקטוריון או אסיפת בעלי המניות.

נציין כי בהסכם המקורי שנחתם בפברואר נקבע שיש לרוכשות זמן לקבל את האישורים הרגולטוריים עד יוני 2027 (למעשה עד פברואר 2027 והארכה עד יוני). במילים אחרות, כל עוד לא התקבלה תשובה שלילית סופית מהרגולטור - הרוכשים יכולים להגיש את הבקשה שוב לאישור, ולדירקטוריון צים אין נגיעה בכך. בדירקטוריון מעריכים שמכיוון שאין שינוי בתנאי העסקה בכל הנוגע לתמורה לבעלי המניות ולחברה, אלא רק בנושאים הקשורים לפעילות לאחר המכירה - אין צורך באישורים מחודשים.

צים נסחרת בניו יורק לפי שווי נוכחי של 3.5 מיליארד דולר, ומחיר המניה נמוך כיום בכ-17% מהמחיר בעסקה.