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משרד עורכי הדין הגדול בישראל עובר דירה ותורם את כל הציוד

משרד עורכי הדין מיתר מפנה 13 קומות ששכר במגדל ברמת גן ועובד למגדל BEYOND בגבעתיים - שם שכר 17 קומות • המשרד החליט שלא להעביר את הציוד למשרדים החדשים ומעמיד אותו לתרומה לחיילים ועמותות

ג'ניפר סילון 12:31
פרויקט Beyond, גבעתיים / הדמיה: סטודיו 84
פרויקט Beyond, גבעתיים / הדמיה: סטודיו 84

מיתר, משרד עורכי הדין הגדול במדינה לפי דירוג Duns100, המונה 548 עורכי דין - בהם 199 שותפים - מפנה את 13 הקומות שהשכיר במגדל ברמת גן ומעמיד את כל הציוד שלו לתרומה. בין המוצרים שנתרמים אפשר למצוא מוצרי חשמל כמו מקררים, מיקרוגלים, ארונות, כסאות ושולחנות - כך לפי הודעה שהופצה בקבוצות וואטסאפ.

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היוזמה הגיעה במטרה לסייע לחיילים ולעמותות שזקוקים לציוד. הסיבה לפינוי היא המעבר למגדל אחר - לאחר מצוקת מקום במשרד הישן, ולאחר ששכר שטחים בבניין סמוך.

המשרד עובר לפרויקט BEYOND בגבעתיים שם נשכרו 17 קומות (28-44) בשטח של למעלה מ-31 אלף מ"ר. למשרד כניסה נפרדת ולובי ייעודי המשרת את קומות המשרד ומאפשר גישה ישירה ונוחה לעובדים וללקוחות. 832 העובדים של הפירמה כבר עברו השבוע למגדל החדש.

מיתר הוא השוכר הראשון המאכלס את מגדל המשרדים של קבוצת תדהר יחד עם יוניון של ג'ורג חורש והימנותא. המגדל החדש מתנשא לגובה של כ-320 מטר ונחשב למגדל המשרדים הגבוה בישראל. המשרדים החדשים תוכננו על ידי משרדו של רם גולדברג בהתאם לצרכים הייחודיים של המשרד.