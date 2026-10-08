עדכונים שוטפים

04:30 - ראש עיריית ניו יורק ממדאני הגיע לטקס לציון 3 שנים ל-7 באוקטובר בניו יורק וספג קריאות וגידופים מצד מפגינים אנטי ישראלים: "בוגד, בוגד, בוגד".

01:09 - צבא ארה"ב הונחה להשלים הכנות לתרחיש של חידוש לחימה רחבה באיראן

הפנטגון הנחה את פיקוד המרכז של צבא ארה"ב לפני כמה ימים להשלים את ההיערכות לחידוש פעולות לחימה נרחבות נגד איראן, כך אמרו בכירים אמריקאים.

ההנחיה לא כללה תאריך ספציפי לפתיחה במתקפה, והנשיא טראמפ עדיין לא קיבל החלטה סופית אם לחדש את הלחימה או לא. עם זאת, מקורות אמריקאים וישראלים אומרים שהדבר עשוי לקרות לפני בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב, ואולי אף לפני הבחירות בישראל, שיתקיימו שבוע קודם לכן.

אם יחודשו פעולות הלחימה הנרחבות, הן צפויות לכלול הפצצות מסיביות של מטרות בתחום האנרגיה, התשתיות והגרעין באיראן, לדברי מקורות שמעורים בנושא.

חידוש המלחמה בשלושה עד ארבעת השבועות הקרובים עשוי להשפיע באופן דרמטי על בחירות אמצע הקדנציה בארה"ב, בעיקר משום שהוא צפוי להביא לזינוק נוסף במחירי הנפט. לכתבה המלאה

00:45 - הטיוטה הגנוזה מליל גלנט ומכתבי האזהרה: כך הוזהר נתניהו לפני 7 באוקטובר

מכתב הלוי ממרץ, הזהיר שהאויבים מזהים הזדמנות. טיוטה שניסח טופז לוק בליל גלנט ולא פורסמה כללה הודעה על הקפאת החקיקה. כעת נחשפת גם תגובת נתניהו למכתב התרעה נוסף ביולי: "שידברו עם אלה בקפלן".

מכתבי אזהרה שלא פורסמו עד היום ועדויות על שיחות סגורות חושפים כיצד הוזהר ראש הממשלה בנימין נתניהו בחודשים שלפני 7 באוקטובר, וכיצד הגיב. בתחקיר מיוחד שפורסם אמש (רביעי) בחדשות 12 נחשפו חלקים ממכתבי הרמטכ"ל לשעבר הרצי הלוי ושר הביטחון לשעבר יואב גלנט, שהתריעו על סכנת מלחמה, שחיקת ההרתעה והאפשרות שאויבי ישראל ינצלו את הקרע הפנימי כדי לפעול נגדה. לצד המכתבים מובאות עדויות על בקשות לפגישות שנדחו ועל החשדנות שבה קיבל נתניהו את אזהרות הבכירים. לכתבה המלאה

00:43 - שלוש שנות מלחמה במספרים: המחיר הכבד והנתונים מהזירות השונות

1,318 חיילים וחיילות נפלו מאז 7 באוקטובר; כ-30 אלף פצועים הוכרו רשמית, ויותר מ-70% מהחיילים שנפצעו חזרו לשרת. מתוך 6,000 המחבלים שפשטו לישראל ביום הטבח, 4,000 חוסלו. מעזה, לבנון, איראן, סוריה ותימן שוגרו עשרות אלפי רקטות וטילים. לכתבה המלאה

00:29 - טראמפ בחשבון ה-Truth שלו: "לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר. לעולם לא נשכח את הקורבנות ותמיד נעמוד נגד כוחות הטרור והרשע"

נשיא ארה"ב טראמפ כתב כעת בחשבון ה-Truth שלו: "לפני שלוש שנים ב-7 באוקטובר היה העולם עד לאחד הימים האפלים והמרושעים ביותר בתולדות ישראל. גברים, נשים וילדים חפים מפשע נרצחו, נחטפו ועברו זוועות בלתי נתפסות בידי מחבלי חמאס.

"נלחמתי ללא הרף כדי להחזיר את החטופים הביתה ולאחד אותם עם יקיריהם, והצלחתי בכך - הן עבור החיים והן עבור המתים לעולם לא נשכח את 7 באוקטובר. לעולם לא נשכח את הקורבנות ותמיד נעמוד נגד כוחות הטרור והרשע".

23:07 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על מכלית נפט שהותקפה בידי איראן סמוך לקטאר עם נפגעים במקום

פורסם לראשונה ב-N12