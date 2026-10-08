מייסד SpaceX , אילון מאסק, האשים הלילה בפוסט שכתב ברשת X בעלי אינטרסים בחסימת השקת שירות האינטרנט הלווייני של סטארלינק בהודו, במטרה להגן על שליטתם בצרכנים, וכינה זאת "פשע נגד העם בהודו".

"אוליגרכים מסוימים חוסמים אותנו כדי לשמר את אחיזת החנק המונופוליסטית שלהם על העם ההודי", כתב, מבלי לנקוב בשמות מתחריו. "אתם יכולים לנחש במי מדובר", הוסיף.

שוק התקשורת ושירותי האינטרנט בהודו נשלט בידי Jio של המיליארדר מוקש אמבאני ו-Airtel של סוניל מיטאל, כאשר שתי החברות מחזיקות יחד ביותר מ-80% מנתח השוק.

בפוסט נוסף ציין מאסק כי פעילותה של סטארלינק בהודו "תאפשר חיבור לאינטרנט מהיר ובמחיר שווה לכל נפש עבור אלה שידם אינה משגת לשלם את המחירים הנוכחיים". נכון להיום, Jio, הנמצאת בבעלות Reliance Industries, היא מפעילת הסלולר הגדולה במדינה ומי שמיוחסת לה הוזלה דרמטית של מחירי הגלישה הסלולרית המהירה בהודו מאז השקתה לפני כעשור.

אשתקד הודיעה SpaceX על הסכמים עם Jio ועם ספקית שירותי התקשורת השנייה בגודלה בהודו, Bharti Airtel, לצורך פריסת שירותי האינטרנט של סטארלינק ברחבי המדינה. עם זאת, נראה כי חלה התקדמות מועטה בלבד בגזרה זו, וסטארלינק טרם השיקה את שירותיה במדינה.

לורן דרייר, סגנית נשיא לפעילות עסקית של סטארלינק ב-SpaceX, אמרה ביום רביעי במהלך כנס India Mobile Congress כי כיום ישנם 11,000 לווייני סטארלינק במסלול, המספקים שירות למשתמשים ביותר מ-170 מדינות.