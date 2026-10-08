בגרמניה תוהים: האם ישראל איבדה אפילו את הזכות להתאבל?

אודות כותרות העיתונים בעולם על רקע המצב הביטחוני המתפתח ללא הרף, עדשת התקשורת העולמית חושפת נקודות מבט ייחודיות על מה שקורה בארץ. מניתוחים של מומחים בינלאומיים, פרשנויות מזווית אחרת וגם סיפורים קטנים מישראל שנעלמים מן העין - בכל יום נגיש לכם סקירה יומית קצרה מן הנכתב בתקשורת העולמית על ישראל, כדי לנסות ולפענח איך דברים מפה נראים מעבר לים. הכתבות שאנחנו מציגים במדור לקוחות מתוך עיתונים גדולים בעולם, ואינן משקפות בהכרח את תפיסת העולם של גלובס.

181 כלי טיס אמריקאים נהרסו או נפגעו עד כה במלחמה נגד איראן

81 מטוסים אמריקאים נפגעו או נהרסו כליל מאז תחילת המלחמה נגד איראן לפני כחצי שנה, כך עולה מנתונים של מרכז המידע של הקונגרס שפורסמו בכלי תקשורת אמריקאים, ביניהם אתר המיליטרי טיימס, המדווח על כך הבוקר (ה').

לפי הדיווח, מדובר בשיעור כפול ממספר המטוסים שנפגעו עד מאי, וכולל שורה של כלי טיס שנפגעו על הקרקע בבסיסים בירדן. הנתונים כוללים גם מסוקים וגם כטב"מים מסוגים שונים. לא כל כלי הטיס נהרסו כליל, ולפי הדיווח ייתכן כי חלקם כבר שופץ וחזר לשירות. בין התקריות - התרסקות של מטוס מתדלק שגבתה את חיי שישה אנשי הצוות. תקרית נוספת של מטוס תדלוק זה (KC-135) כללה נחיתת חירום בנתב"ג, לפי הדיווח.

מרכז המידע מבסס את ההערכה שלו על נתונים פומביים שפורסמו בתקשורת, לפיהם 15 מתוך 81 המטוסים שנפגעו חוו פגיעה על הקרקע, ככל הנראה כתוצאה ממתקפות טילים או כטב"מים איראנים באזור המזרח התיכון. לפחות 45 מתוך רשימת כלי הטיס הם כטב"מים בגדלים שונים.

לרשימה המלאה של כלי הטיס והתקריות שבהן הם נפגעו, ראו הכתבה המלאה.

מאת מייקל סקנלון, מתוך המיליטרי טיימס. לקריאת הכתבה המלאה.

2בגרמניה תוהים: האם ישראל איבדה אפילו את הזכות להתאבל על קורבנותיה?

אתמול צוין בגרמניה יום השנה השלישי להתקפות הטרור של חמאס ב-7 באוקטובר. אך מול עצרת הזדהות עם הקורבנות והצהרות פוליטיקאים על זוועות היום ההוא, התקיימו גם הפגנות נגד ישראל של פעילים פרו-פלסטינים ביחד עם מפגיני שמאל, שקראו צעקו "אינתיפאדה, אינתיפאדה" וקריאות נגד קיומה של מדינת ישראל עד שההפגנה פוזרה על ידי המשטרה בשל התבטאויות קיצוניות.

טור דעה שפורסם הבוקר ב-FAZ תוהה אם ישראל הפכה למדינה כה מוקצה עד כי אין לה אפילו את הזכות להתאבל על קורבנותיה. זוהי המציאות החדשה בברלין, נכתב בטור, כאשר ביום הזיכרון לקורבנות הטרור והאבל, מאות שונאי ישראל צועדים ברחובות הבירה ומשמיעים את דברי השטנה שלהם במסווה של דעות.

לרשימת הצעדים הדרושה נגד האנטישמיות מהשמאל וממשרד הפנים הגרמני, ראו את טור הדעה.

מאת סימון שטראוס, מתוך ה-FAZ. לקריאת הכתבה המלאה.

3פעילי BDS נגד אייר פראנס: מעבירה נשק לישראל

פעילים הקוראים לחרם על ישראל הציבו ביממה האחרונה את טיסת אייר-פראנס 966 בראש קמפיין ברשתות החברתיות, שקרא לחברה לעצור משלוח של ציוד ביטחוני שהיה אמור להיות עליה, לטענתם; כך מדווח אתר החדשות בשפה הצרפתית nachrichten.fr. הפעילים טענו כי הטיסה תישא מטען הכולל חלקים למנועים המיועדים לחברת אלביט הישראלית.

איגודי העובדים הצרפתים, כולל עובדי שדות התעופה, הודיעו כי הם מתנגדים למשלוח - ואמרו לכל העובדים להימנע מהעמסת משלוח כלשהו שכולל ציוד ביטחוני אפשרי על הטיסה היום. מדובר, ככל הנראה, במערכות הילוכים לכלי רכב. חברת התעופה מסרה כי היא אינה מעבירה ציוד ביטחוני לישראל כחלק מהמדיניות של ממשלת צרפת, וכי אין "כל הזמנות" להעברת מטען דומה על הטיסה הזו. הטיסה נמצאת בדרכה לתל אביב.

לפירוט המלא של הטענות ותגובת החברה הצרפתית ראו הכתבה.

מתוך nachrichten.fr. לקריאת הכתבה המלאה.