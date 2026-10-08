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משפט מידע רגיש על 21 אלף תלמידים נחשף; משרד החינוך הפר את החוק
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הרשות להגנת הפרטיות

משרד החינוך הפר את חוק הגנת הפרטיות בעקבות דליפת מידע על 21 אלף תלמידים

הרשות להגנת הפרטיות קבעה כי משרד החינוך הפר את חוק הגנת הפרטיות, לאחר שמידע אישי ורפואי רגיש של כ־21 אלף תלמידי חינוך מיוחד דלף בעקבות טופס דיגיטלי שהוגדר בהרשאות פתוחות

ג'ניפר סילון 17:19
משרד החינוך / צילום: יח''צ
משרד החינוך / צילום: יח''צ

לאחר שמידע רגיש על כ־21 אלף תלמידי חינוך מיוחד דלף, הרשות להגנת הפרטיות קבעה כי משרד החינוך הפר את חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע. אמנם מדובר בהפרה שהתרחשה לפני שנכנס תיקון 13 לחוק הגנת הפרטיות לתוקף, הוא המאפשר ״שיניים״ וקביעת עיצומים כספיים ולכן לא הוטל עיצום או קנס ורק נקבעה הפרה.

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הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים סיימה הליך פיקוח מנהלי, שנפתח נגד משרד החינוך, בעקבות דליפת מידע אישי ורפואי רגיש של תלמידי חינוך מיוחד מהמגזר החרדי. בתום הליך הפיקוח נמצאו ליקויים באבטחת המידע במשרד החינוך ונקבע כי המשרד הפר את סעיף 17 לחוק הגנת הפרטיות וכן שורה של הוראות הגנת הפרטיות. הליך הפיקוח נפתח ביוזמת הרשות בחודש מרץ 2025, בעקבות פרסום בתקשורת.

מממצאי הפיקוח עלה כי המידע שדלף, הופק מאחת המערכות המשמשות את משרד החינוך וכלל מידע אישי ורגיש, ובתוכו פרטים מזהים, פרטי מגורים ולימודים, השתייכות דתית ומידע רפואי הכולל פירוט על המוגבלות של התלמיד. בסמוך לחודש מאי 2024 עובדות במשרד החינוך ביקשו ליצור טופס דיגיטלי שנועד לייעל את הליכי השיבוץ של תלמידי החינוך המיוחד במגזר החרדי. לשם כך, הן הוציאו מידע ממערכת המשמשת את משרד החינוך ויצרו קובץ שכלל מידע אישי ורגיש על אותם תלמידי חינוך מיוחד ואליו קישרו טופס למילוי נתונים על ידי מוסדות חינוך, שההרשאות אליו היו פתוחות. בסופו של דבר, בפועל, המידע האישי הרגיש הגיע לידי אזרחים וגורמים בלתי מורשים.