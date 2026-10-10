בשדה הקרב של ימינו, המשופע בארגוני טרור ובמלחמות א־סימטריות, לא תמיד כלי הנשק המתקדמים ביותר הם אלה שמספרים את הסיפור. לצד רחפנים, טילים ולוחמת סייבר, במשך שנים כלי פשוט בהרבה הפך לאחד המזוהים ביותר עם מלחמות וארגונים חמושים: הטנדר.

כבר עשרות שנים שטנדרי טויוטה משמשים פיראטים סומלים ברחובות מוגדישו, חמושים בסודאן, פקיסטן ואפגניסטן וכוחות צבאיים קטנים בניקרגואה, אתיופיה, רואנדה וקונגו - וגם את ארגון הטרור חמאס. בישראל, התמונות של הטנדרים ששטפו את יישובי העוטף ב־7 באוקטובר נחרטו בזיכרון הקולקטיבי והפכו למזוהות עם מתקפת הטרור של השבת השחורה.

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הטויוטה הלבנה הדוהרת במזרח התיכון ובמדבריות הצחיחים הפכה לחלק מהמיתולוגיה של הטרור המודרני, ולא פעם כונתה בידי חוקרים "הקלצ'ניקוב של כלי הרכב". היא הפכה לסמל ולחלק מהשפה האסתטית של סרטונים מטושטשים בטלגרם, ולמרכיב כמעט בלתי נפרד מהדימוי הויזואלי של ארגונים חמושים, אכזריות ואלימות נגד אזרחים.

לפני כחודש פתחו החות'ים בתימן במתקפת בזק באזור מצר באב אל־מנדב. ימים לאחר מכן הופיע תיעוד תעמולה שבו אלפי לוחמים נעים בשיירה לאורך חוף הים האדום, על גבי טנדרי טויוטה. אנליסטים העוקבים אחר נתוני סחר טוענים כי לפחות 38,700 כלי רכב של טויוטה נכנסו לתימן בתוך ארבע שנים וחצי.

השאלה המתבקשת: האם נתונים צרכניים ומסחריים כאלה יכולים לספק התרעה מוקדמת על מה שעומד להתרחש - מפרוץ מלחמה ועד מתקפת טרור?

בשנים האחרונות החלו אנליסטים וחוקרי מודיעין ממקורות גלויים (OSINT) לעקוב לא רק אחר כלי רכב, אלא גם אחר שורה של תופעות אזרחיות לכאורה: תנועת ספינות, אימונים באפליקציות כושר, חיפושים באינטרנט, תמונות ברשת ואפילו הזמנות פיצה. הרעיון פשוט: הכנות לעימות עשויות להותיר עקבות הרבה לפני שהן נראות כמו פעילות צבאית.

כל נתון בפני עצמו כמעט אינו אומר דבר, אבל כשמחברים ביניהם מתחילה להיווצר תמונה - והטויוטה היא רק אחת מנקודות הכניסה אליה.

רכב פשוט שמיועד לתנאי שטח קשוחים

הטנדרים של טויוטה הגיעו לשדה הקרב כבר בשנות ה־70, אבל המיתוס נולד ב־1987, במלחמת צ'אד־לוב. אל מול צבא לובי שהחזיק בטנקים ובכלים כבדים בהרבה, נעו הכוחות הצ'אדים במדבר בטנדרי טויוטה שעליהם הותקנו מקלעים כבדים וטילי נ"ט מסוג "מילאן". המהירות והניידות אפשרו להם לחצות את מדבריות הסהרה, להכות בכוחות הלובים ולסגת לפני שאלו הצליחו להגיב. ההצלחה הייתה כה מסחררת, עד שהשלב האחרון במלחמה זכה לכינוי "מלחמת הטויוטה".

בשנת 2003 הפכה תוכנית הרכב הבריטית Top Gear את המוניטין הזה לטלוויזיה, כשניסתה להשבית טנדר טויוטה היילקס מ־1988 באמצעות סדרה של מבחנים קיצוניים - ללא הצלחה. משם, המוניטין המכני הפך גם לסמל תרבותי: טויוטות (בעיקר דגמי היילקס ולנד קרוזר 79) מופיעות שוב ושוב בסרטוני תעמולה של ארגונים חמושים, כשהן נעות בשיירות במדבר.

כמו לצבאות סדירים, גם לארגונים חמושים יש צרכים שמכתיבים את כלי הלחימה שלהם: הקלצ'ניקוב בזכות פשטותו ואמינותו, רחפנים בזכות מחירם ונגישותם - וטנדרי טויוטה בזכות היכולת לשאת אנשים ואמצעי לחימה כמעט בכל תנאי שטח, ולהפוך בתוך זמן קצר לכלי רכב צבאי מאולתר.

לדברי אוהד בן אהרון, מחברת TERRA 4x4, המובילה הדרכות נהיגת שטח וטיולי ג'יפים בארץ ובעולם, ההצלחה של טויוטה בעולם הזה היא עניין של הנדסה. "אין להם מתחרים", הוא אומר. "זה כלי רכב שאף אחד אחר חוץ מטויוטה לא בונה. הכלים מתאפיינים בחוזק גדול, אמינות ופשטות, ובמשך עשרות שנים לא קמו להם מתחרים של ממש". ממש לאחרונה, בן אהרון חזר מטיול שטח בחולות נמיביה - כשהרכב בו בחר להשתמש היה, איך לא, טויוטה היילקס.

היתרון הזה בולט במיוחד בסדרה 70 של לנד קרוזר, ובעיקר בדגם 79 - כלי Heavy Duty שנחשב לסוס עבודה קשוח. "אם אתה צריך כלי גדול שאפשר להטעין עליו משקלים גבוהים, אתה הולך אליו", מסביר בן אהרון ומתאר את הדגם כמשאית קטנה, בעלת סרנים רחבים, גלגלים גדולים וקפיצי עלים. ההיילקס, לעומתו, קטנה יותר ובנויה לעומסים קלים יותר. "יש ביניהם הבדלים מהותיים במבנה, בחוזק החומרים ובאיכות".

חלק מרכזי מסוד הקסם טמון דווקא בהיעדר הטכנולוגיה. "לא צריך מזגן ולא צריך גיר אוטומטי, צריך שהאוטו יעבוד", אומר בן אהרון. לדבריו, הנגישות המכנית היא זו שמאפשרת לרכבים הללו לשרוד עשרות שנים בתנאי קיצון: "נהגתי לאחרונה על לנד קרוזר 79 מודל 2026, וחוץ מכרית אוויר לנהג לא היה שם כלום. זה רכב פשוט שהפשטות מאפשרת לו לא להתקלקל".

במקומות שבהם אין תשתיות טובות, זו תכונה משמעותית במיוחד. "רואים מכוניות בנות 20-30 שנה שעדיין בשימוש, וישתמשו בהן גם בשנים הבאות כי קל לטפל ברכב הזה". אותה פשטות ואמינות הן גם הסיבה, לדבריו, לכך שהלנד קרוזרים פופולריים במקומות שבהם תנאי השטח קשים - במזרח התיכון, באפריקה ובאוסטרליה - וגם בעולם הטיולים והמרוצים.

גם מול היצרנים הסיניים הוא לא צופה שינוי מהיר במעמד הטויוטה. "להוציא אותה מהמקום בו היא נמצאת כבר שנים רבות לבד יהיה קשה מאוד", הוא אומר.

בין ביקוש רגיל לאנומליה מסחרית

איסוף מודיעין OSINT נשען במידה רבה על ההבחנה בין ביקוש צרכני רגיל לבין אנומליה. הזמנה גדולה של טנדרי טויוטה, למשל, אינה בהכרח סימן לכלום; מה שמעניין הוא הצטברות של מאפיינים חריגים - כמויות גדולות של תצורות מסוימות שאינן אופייניות לשוק האזרחי, לצד נתיבי אספקה שמובילים דרך מרכזי יצוא מחדש אל יעדים שאין להם לכאורה צורך מסחרי בכמות כזאת של כלי רכב.

כדי לאתר את האות אפשר להתחיל בנתוני המכירות האזוריים של טויוטה, לעבור לשטרי מטען ומסמכי שילוח, ולחבר אליהם נתוני תנועת אוניות, תמונות לוויין ורשתות חברתיות.

אף אחד מהמקורות האלה אינו מודיעין מסווג. הנתונים נמצאים בדוחות של חברות, במאגרי סחר, במערכות למעקב אחר ספינות, בתצלומי לוויין וברשתות החברתיות; מה שהופך אותם למודיעין הוא החיבור ביניהם.

ד"ר נתנאל (נתי) פלמר, מרצה בכיר במחלקה ללימודי המזרח התיכון באוניברסיטת בר־אילן וחוקר בכיר במכון בגין־סאדאת, מציע להסתכל על התופעה מנקודת המבט של מי שאמור לנתח את המידע. "מה שצריך לעניין אותנו, הוא מה שמעניין את הצד השני", הוא אומר. "גם אם אנחנו לא מבינים עד הסוף מה טנדר היילקס יכול להועיל, עצם זה שחמאס מתעניינת בו וצוברת אותו, הופך את זה למעניין עבורנו, ואמור לפתוח התעניינות מודיעינית שתשפוך אור על הסוגיה".

לדבריו, זו שאלה רחבה יותר מזו של מכונית מסוימת. אחד האתגרים המרכזיים בעבודת מודיעין הוא להימנע מהטיית ה"השלכה" - הניסיון לראות את היריב כפי שאנחנו מבינים אותו, במקום לנסות להבין כיצד הוא עצמו רואה את המציאות. "זה קשה, כי יש פערי תרבות משמעותיים, וזה דורש הרבה ענווה וביקורת עצמית", הוא אומר.

מכאן מגיע פלמר למושג שהוא ועמיתו ארז מגן מכנים "הסוד הבלתי מסווג": הפער בין מה שאנו רגילים לחשוב עליו כ"סוד" לבין המציאות שבה גם מידע אזרחי ובלתי מסווג יכול להיות בעל ערך מודיעיני רב. "תמיד היה בו ערך, אבל בגלל מספר שינויים, טכנולוגיים, חברתיים וכו', הוא הפך להיות הרבה יותר ערכי", הוא אומר. לכן, לדבריו, כל עולם הרכש ומה שמכונה "שרשרת האספקה" הוא רכיב מודיעיני חשוב - הן באיסוף שלנו כלפי האויב והן באיסוף שלו כלפינו.

במילים אחרות, עצם העובדה שמכונית היא מוצר אזרחי לא הופכת אותה ללא רלוונטית למודיעין. להפך: דווקא משום שהיא נטמעת בתוך הכלכלה האזרחית, אפשר לנסות לעקוב אחר הנתיבים שהיא עוברת בהם.

ב־2019 השיג הארגון Global Witness גיליון רכש של כוחות התמיכה המהירה (RSF) בסודאן, שלפיו המיליציה רכשה יותר מ־1,000 כלי רכב במחצית הראשונה של השנה, רובם טויוטה היילקס ולנד קרוזר. החוקרים הצליבו את הנתונים עם מסמכי שילוח, תנועת ספינות, תמונות וסרטונים מהרשת ואיכון גיאוגרפי, ושחזרו את המסלול של חלק מהטנדרים מדובאי לסודאן - שם הוסבו לרכבי קרב. במקרה אחד הם הצליבו מסמך שבו נרשם משלוח של 75 כלי רכב עם נתוני תנועת ספינה שהגיעה באותו מועד מג'דה לנמל סואקין. במקרה אחר הם איתרו מוביל מכוניות עמוס בטויוטות באמצעות פרטים כמו עמודי תאורה, כבישים ומבנים ברקע.

גם עיראק מספקת דוגמה שקשה להתעלם ממנה. נתוני המכירות של טויוטה הראו כי מכירות ההיילקס והלנד קרוזר במדינה שולשו ב־2013, שנה לפני שטנדרי הטויוטה הפכו מזוהים עם דאעש.

הזינוק היה גלוי בנתונים מסחריים, עד כדי כך שיחידת מימון הטרור במשרד האוצר האמריקאי פנתה לטויוטה בניסיון להבין כיצד הגיעו כלי הרכב לידי הארגון. בטויוטה הסבירו כי החברה לא מוכרת כלי רכב לגורמים פרה־צבאיים, וכי לאחר המכירה הם יכולים לעבור לשוק היד השנייה, להיגנב או להגיע לידי צדדים שלישיים. אלא שזו בדיוק הנקודה שממנה מתחיל החיפוש של חוקרי ה־OSINT: לא רק מי קנה את הרכב מהיצרן, אלא מה קרה לו אחר כך, לאן הוא נשלח, דרך אילו ידיים עבר והיכן הופיע בסופו של דבר.

הטויוטה היא רק מקרה בוחן לאיסוף מודיעין ממקורות גלויים, שהמקור שלו צרכני לחלוטין: מכוניות נקנות ונשלחות, אנשים רצים עם שעונים חכמים, חיפושים באינטרנט מזנקים ותמונות עולות לרשת. כל פעולה כזאת לבדה כמעט לא אומרת דבר. אבל כשמחברים ביניהן, מתחילה להיווצר תמונה.

העקבות שהושארו לפני 7 באוקטובר

ואילו עקבות אזרחיים היו לפני מתקפת 7 באוקטובר? "מכיוון שחמאס היא תנועה שמעורבבת ומוטמעת היטב במרחב האזרחי, ומכיוון שלתוכנית בסדר גודל שכזה נדרשת לוגיסטיקה בהיקף גבוה מאוד, אין לי ספק שעקבות שכאלה היו", אומר פלמר.

אלא שזיהוי העקבות אינו מספיק. לדבריו, מרכיב מרכזי בכשל המודיעיני והמדיני בהבנת חמאס היה הקונספציה - תבנית החשיבה שבתוכה פורשו האותות שנאספו. "גם האותות הרבים שהיו, האזרחיים והלוגיסטיים אך גם רבים אחרים, התפרשו בתוך מסגרת מושגית וחשיבתית שלא הצליחה לספר את הסיפור הנכון", הוא אומר. "זה לא רק לקבל את המידע ולהתחקות אחרי העקבות, אלא גם לדעת 'להרכיב את הפאזל' נכון".

במובן הזה, הנתונים על טויוטות לא מעניינים משום שהם "מנבאים" לבדם מתקפת טרור, הם מעניינים משום שהם יכולים להיות עוד חלק בפאזל: רכש, משלוחים, תנועות אנשים, תצפיות, פעילות דיגיטלית ועוד.

יש לציין כי בבדיקה שנערכה בעבר על ידי חברת יוניון מוטורס, המשווקת הרשמית של טויוטה בישראל, לא נמצא כי כלי הרכב שחצו את הגבול ב־7 באוקטובר היו מישראל, או נמכרו במכירה רשמית של החברה. במרץ 2025 הודיעו צה"ל ושב"כ כי תקפו יותר מ־100 טנדרים ששימשו את חמאס לפעילות טרור, ובהם כלי רכב ששימשו במתקפה.

אפליקציית הכושר הפכה למכרה מודיעין

וזה נכון גם לסוגים מפתיעים הרבה יותר של מידע. תחקיר של Bellingcat ו־De Correspondent חשף כיצד אפליקציית הכושר Polar הפכה למכרה מודיעין, לאחר שהציגה את היסטוריית האימונים המלאה של משתמשיה על מפה עולמית אחת. באמצעות הצלבת נתוני GPS עם בסיסים מסווגים, אתרי נשק גרעיני וסוכנויות מודיעין, הצליחו החוקרים לזהות כ־6,500 משתמשים ולחשוף לא רק מיקומים של מתקנים רגישים, אלא גם שמות, תמונות, לוחות זמנים וכתובות מגורים.

ואפילו פיצה יכולה להפוך לנתון מודיעיני: ב־2025 נרשמו זינוקים חריגים בפעילות של פיצריות סביב הפנטגון שעות לפני התקיפות האמריקאיות והישראליות באיראן, והציתו מחדש את מה שמכונה "מדד הפיצה" - הרעיון שלפיו עבודה מאומצת של אנשי ממשל וביטחון משאירה סימנים גם בהתנהלות היומיומית סביבם, כמו להזמין הרבה מגשי פיצה. אלא שבניגוד לחלק מהדוגמאות האחרות, אין עדות לכך שמדובר בכלי חיזוי מוכח.

פלמר מזכיר כי פעמים רבות הדרך למידע מודיעיני עוברת דווקא דרך המעטפת, דרך ה"פריפריה" של הסוד - בני משפחה, קשרים והיבטים שנראים ממבט ראשון לא־צבאיים. כדוגמה הוא מזכיר את סיפורו של יחיא עיאש משנות ה־90: "הדרך של השב"כ להתחקות אחרי עקבותיו של עיאש, שחוסל ברצועת עזה במחצית שנות ה־90, הייתה דרך אשתו". לדבריו, השב"כ התיר לה להיכנס לרצועה מתוך תקווה שהיא תהפוך לקצה החוט שיוביל אליו.

בסופו של דבר, לא הטנדר, אפליקציית הכושר או מגש הפיצה הם שמדליקים את הנורה האדומה - אלא הנקודות שביניהם. בעולם שבו יותר ויותר מהחיים מתועדים ונאספים, האתגר המודיעיני הוא לא רק למצוא את הנתונים, אלא להבין מתי הם מתחילים להתחבר לסיפור גדול יותר.