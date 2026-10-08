תעופה | למה המטה לביטחון לאומי צריך הנחיה לדאוג לביטחון הלאומי
המחדל התעופתי בפליי דובאי גרר, כרגיל, מרוץ למציאת האשמים. במשרד התחבורה הטילו את האחריות על גופי הביטחון, שהדפו אותה בחזרה למשרד התחבורה. כידוע, להצלחה יש אבות רבים ואילו הכישלון הוא יתום. כמו במקרים רבים, אט אט התברר שכנראה כולם פישלו, בוודאי לאור העובדה שישראל קיבלה את רשימת הנוסעים ואף אחד לא טרח לבדוק.
לקלחת הצטרפה גם לשכת ראש הממשלה, שם ניסו כנראה להישמע לרגע המבוגר האחראי שבא לטפל בילדים הסוררים שהולכים מכות. לפי הלשכה, "ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל".
בהחלט הודעה מוזרה מאוד. מדוע המטה לביטחון לאומי צריך לחכות להנחיה ישירה מראש הממשלה, שהגיעה רק אחרי המחדל, ולא ביצע את הבדיקה הזו כבר לפני שנים?
כבר בשנת 2024 זיהה מבקר המדינה את הכשל ו"המליץ למל"ל לקיים עבודת מטה" עם כל משרדי הממשלה "שבה ייבחן נושא אבטחת התעופה האזרחית על כל היבטיה". בשביל מה כולנו משלמים מיליארדי שקלים בשנה על השירות הציבורי, אם המוחות החריפים ביותר לכאורה לא מסוגלים לקחת יוזמה ולפעול לבד?
אולי בפעם הבאה שתגיעו לבית חולים, חכו שהרופא יקבל הנחיה מפורשת לטפל בכם? או שהקופאי או הקופאית בסופר יונחו לעשות לכם חשבון? ורק כדי שלא יהיה ספק, ושאף אחד לא יגיד שלא אמרנו בזמן, הרי לכם הנחיה לקרוא את הטור הזה כאן ועכשיו. הרי בלי הוראה מפורשת לא תהיו מסוגלים, לפי משרדי הממשלה, להפעיל לבד את המוח ולבצע משהו בכוחות עצמכם.
נתנאל אריאל
שוק | בשוק מיהרו לשמוח מהקנייה של מניות נייקי
בזמן שמניית נייקי ממשיכה להידרדר בוול סטריט, בנק ההשקעות גולדמן זאקס דווקא הגדיל את החזקותיו בענקית הספורט. לפי דיווח שהגיש הבנק לרשות ניירות ערך האמריקאית (SEC), במהלך הרבעון השני של 2026 גדלו החזקותיו בכ–4.9 מיליון מניות, בשווי של כ–200 מיליון דולר לפי מחירן בסוף יוני. בכך הגדיל הבנק את מספר המניות שברשותו בכ–65% לכ–12.4 מיליון מניות, שהיו שוות אז למעלה מחצי מיליארד דולר. המהלך נתפס בשווקים כהבעת אמון בחברה שנמצאת עמוק במשבר.
מאז המניה ממשיכה ליפול, והיא צנחה ביותר מ-80% מהשיא בנובמבר 2021. על רקע המגמה השלילית, גם האנליסטים של גולדמן זאקס חתכו בתחילת השבוע את מחיר היעד למניה מ-38 ל-30 דולר, ואת המלצתם הורידו מ"ניטרלי" ל"מכירה".
הקשיים של נייקי ניכרים בתוצאות העסקיות. ברבעון הראשון של שנת הכספים 2027 התכווצו הכנסותיה ב-4% לכ-11.2 מיליארד דולר, והחברה צופה כי הן יירדו בשיעור חד-ספרתי גבוה במהלכה, ומקדמת תוכנית קיצוצים.
נתוני ההחזקות של גולדמן זאקס מתייחסים לסוף יוני, ואינם משקפים בהכרח את מצב השקעותיו כיום. הם גם עשויים לכלול מניות שמנהל בנק ההשקעות עבור לקוחות. לכן הם לא בהכרח מעידים שהבנק עצמו מהמר על התאוששות של נייקי. בשוק לפחות רוצים להאמין שענקית הספורט לא איבדה לגמרי את הקשר לאלת הניצחון שנתנה לה את שמה.
נבו שפיר
שוק האנרגיה | טוב שהאמריקאים מיצו את כל החלופות האחרות
אבא אבן נהג להגיד ש"אנשים ואומות נוהגים בחוכמה ברגע שהם מיצו את כל החלופות האחרות". ברבות השנים, הציטוט יוחס לצ'רצ'יל, ונושאו - לארה"ב באופן ספציפי. בחודשים האחרונים האמירה התממשה במלואה: בהתחלה, בארה"ב (וכנראה שגם בישראל) היו בטוחים שעם מכה מספיק חזקה על הצמרת האיראנית, המשטר עשוי פשוט לקרוס או להיכנע בתנאים שנוחים למערב. זה לא קרה, ואיראן הפעילה את הנשק שבו נופפה במשך 40 שנה: סגירת מצר הורמוז. זה הזניק את מחיר הנפט והדלק, והפעיל לחץ נרחב על ארה"ב.
בנקודה הזו ארה"ב שגתה עמוקות, והרשתה לנפט איראני לצאת כדי להקל את הלחץ על מחירי הנפט. בפועל, זה נתן לאיראן יתרון אדיר, והכנסותיה זינקו בזמן שאלה של בנות הברית של ארה"ב במפרץ צנחו. בשלב הבא, ארה"ב ואיראן חתמו על מזכר הבנות שכלל ויתורים אמריקאיים מרחיקי לכת. טוב שאפשר לסמוך על המשטר האיראני שידרוש יותר מדי, כך שהמו"מ התפוצץ.
רק מאותו הרגע, ארה"ב החלה ליישם סגר ארוך טווח על איראן, בזמן שהיא יוצרת תנאים לשאר מדינות המפרץ לייצא. הסיכון למי שעובר עדיין קיים, והפרמיה שדורשות ספינות סוחר על התחמקות מטילים וכטב"מים איראניים הגיעה ל-1.3 מיליון דולר ביום. אך הנפט כבר יוצא, בכמות דומה לזו שהייתה ערב המלחמה, ושר הנפט האיראני נאלץ להתפטר בעקבות כישלון לעקוף את סנקציות הייצוא. הדרך הארוכה, שהצלחתה נמדדת בחודשים ואפילו בשנים, מתגלה כטובה יותר מכל קיצורי הדרך. האמריקאים, כך נראה, היו צריכים למצות את כל האפשרויות האחרות לפני שבחרו לעשות את הדבר הנכון.
עידן ארץ
רגע אחד
שער ברנדנבורג בברלין מואר בכחול לבן ביום השנה למתקפת ה-7 באוקטובר / צילום: Reuters, Lisi Niesner
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