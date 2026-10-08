למה המטה לביטחון לאומי צריך הנחיה לדאוג לביטחון הלאומי

המחדל התעופתי בפליי דובאי גרר, כרגיל, מרוץ למציאת האשמים. במשרד התחבורה הטילו את האחריות על גופי הביטחון, שהדפו אותה בחזרה למשרד התחבורה. כידוע, להצלחה יש אבות רבים ואילו הכישלון הוא יתום. כמו במקרים רבים, אט אט התברר שכנראה כולם פישלו, בוודאי לאור העובדה שישראל קיבלה את רשימת הנוסעים ואף אחד לא טרח לבדוק.

לקלחת הצטרפה גם לשכת ראש הממשלה, שם ניסו כנראה להישמע לרגע המבוגר האחראי שבא לטפל בילדים הסוררים שהולכים מכות. לפי הלשכה, "ראש הממשלה בנימין נתניהו הנחה את ראש המל"ל שמואל בן עזרא למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל".

בהחלט הודעה מוזרה מאוד. מדוע המטה לביטחון לאומי צריך לחכות להנחיה ישירה מראש הממשלה, שהגיעה רק אחרי המחדל, ולא ביצע את הבדיקה הזו כבר לפני שנים?

כבר בשנת 2024 זיהה מבקר המדינה את הכשל ו"המליץ למל"ל לקיים עבודת מטה" עם כל משרדי הממשלה "שבה ייבחן נושא אבטחת התעופה האזרחית על כל היבטיה". בשביל מה כולנו משלמים מיליארדי שקלים בשנה על השירות הציבורי, אם המוחות החריפים ביותר לכאורה לא מסוגלים לקחת יוזמה ולפעול לבד?

אולי בפעם הבאה שתגיעו לבית חולים, חכו שהרופא יקבל הנחיה מפורשת לטפל בכם? או שהקופאי או הקופאית בסופר יונחו לעשות לכם חשבון? ורק כדי שלא יהיה ספק, ושאף אחד לא יגיד שלא אמרנו בזמן, הרי לכם הנחיה לקרוא את הטור הזה כאן ועכשיו. הרי בלי הוראה מפורשת לא תהיו מסוגלים, לפי משרדי הממשלה, להפעיל לבד את המוח ולבצע משהו בכוחות עצמכם.

נתנאל אריאל