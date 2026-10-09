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מתקפת בזק של שלושה ימים: תוכנית התקיפה באיראן שגיבש הפנטגון

בניו יורק טיימס דווח כי בכירים אמריקאיים דנו באפשרות למערכה קצרה שתתמקד במאגרי הטילים והכטב"מים של איראן • ארה"ב הזהירה את אזרחיה במזרח התיכון מפעולות של החות'ים ואיראן

N12שירות גלובס 07:24
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ / צילום: ap, Alex Brandon

עדכונים שוטפים

01:06 - למרות הצהרות טראמפ: הפנטגון גיבש תוכנית לתקיפה נרחבת באיראן

בזמן שהנשיא טראמפ מצהיר במפורש שלא יתקוף את איראן לפני בחירות האמצע, צבא ארצות הברית גיבש אפשרויות לחידוש המבצע הצבאי נגד הרפובליקה האיסלאמית - כך דווח הלילה (בין חמישי לשישי) בניו יורק טיימס.

לפי גורמים אמריקנים, הפנטגון פיתח תוכניות לתקיפת מאגרי הכטב"מים והטילים של איראן, מתקני אנרגיה ואתרים צבאיים נוספים, אך טראמפ החליט שוב ושוב שלא לחדש את פעולות הלחימה. טראמפ כאמור כתב מוקדם יותר אתמול בפוסט ברשתות החברתיות כי לא יתקוף את איראן לפני בחירות האמצע , וציין כי שתי המדינות "מנהלות שיחות פרודוקטיביות".

בכירים אמריקאיים, בהובלת סגן הנשיא ג'יי-די ואנס, דנו בתוכניות המבצע בפגישה שנערכה ביום שישי האחרון בקמפ דייוויד. התוכניות מתמקדות במערכה קצרה ואינטנסיבית שתימשך כשלושה ימים.

לפי גורמים שעודכנו בפרטים, התקיפות יתמקדו במאגרי הטילים והכטב"מים של איראן, שחלק גדול מהם שוחזר על ידי משמרות המהפכה מאז השלב המוקדם של המלחמה. יעדים נוספים עשויים לכלול עמדות פיקוד ומפקדות של משמרות המהפכה.

לקריאת הכתבה המלאה

23:40 - מחשש לפגיעה ביעדים אמריקאיים: ארה"ב מזהירה את אזרחיה במזרח התיכון מפעולות של החות'ים ואיראן

הכתבה פורסמה לראשונה ב-N12