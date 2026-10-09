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גלובלי ושוקי עולם קבעה שישראל מבצעת רצח עם בעזה: זו מקבלת פרס נובל לשלום
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פרס נובל

קבעה שישראל מבצעת רצח עם בעזה: פרס נובל לשלום יוענק לשופטת נאווי פילאי

פרס נובל לשלום יוענק לנאווי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג ומי שמכהנת כיו"ר ועדת החקירה של האו"ם לבחינת הפרות זכויות אדם בשטחים הפלסטינים

אסף רוזנצוויג, N12 12:18
נאווי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג / איור: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach
נאווי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג / איור: Niklas Elmehed © Nobel Prize Outreach

פרס נובל לשלום יוענק הבוקר (שישי) לנאווי פילאי, לשעבר נשיאת בית הדין הפלילי הבין-לאומי בהאג ומי שמכהנת כיו"ר ועדת החקירה של האו"ם לבחינת הפרות זכויות אדם בשטחים הפלסטינים. היא עמדה לפני שנה בראש הוועדה שקבעה בדוח רשמי של האו"ם כי ישראל מבצעת רצח עם בעזה.

נאווי פילאי היא משפטנית דרום אפריקנית ממוצא הודי, בת 85, שנחשבת לאחת הדמויות הבולטות בעולם בתחום זכויות האדם והמשפט הבינלאומי. היא נולדה ב-1941 בדרום אפריקה בתקופת האפרטהייד, ופעלה במשך עשרות שנים למען זכויות אדם.

במהלך הקריירה שלה מילאה כמה תפקידים בכירים במיוחד:

■ נציבת זכויות האדם של האו"ם (2008-2014): עמדה בראש הגוף המרכזי של האו"ם לקידום זכויות האדם בעולם.

■ נשיאת בית הדין הפלילי הבינלאומי לרואנדה (1999-2003): הייתה מעורבת בהליכים משפטיים בעקבות רצח העם במדינה.

■ שופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג (2003-2008): הייתה בין השופטים הראשונים של בית הדין.

הוועדה שבראשותה עמדה שקבעה: "ישראל מבצעת רצח עם בעזה"

לפני שנה קבעה הוועדה בראשותה כי ישראל "מבצעת רצח עם" בעזה . היא ציינה כי בכירים ישראלים, בהם ראש הממשלה בנימין נתניהו, פעלו באופן שהסית והניע את מעשי הזוועה ברצועה. דובר משרד החוץ אז אורן מרמונשטיין הגיב על הדוח, וכינה את חברי ועדת החקירה "פרוקסיז של חמאס" ואמר כי כל הדוח מבוסס על שקרי חמאס.

סוכנות הידיעות רויטרס דיווחה בזמנו כי הדוח, בן 72 עמודים, מציין את היקף ההרג, חסימות של סיוע ההומניטרי, "גירוש מוכרז" והרס של מרפאות פוריות כראיות לתמיכה בהאשמת הרצח עם. פילי ציינה כי "ההאשמה על פשעי זוועה אלה כוללת את הרשויות הישראליות ברמות הגבוהות ביותר, שאחראיות להובלת מסע רצחני במשך כמעט שנתיים, במטרה ברורה להשמיד את העם הפלסטיני בעזה".

ישראל לא שיתפה פעולה עם פעילות הוועדה, והנציגות הדיפלומטית של ישראל בז'נבה האשימה את הוועדה בניהול סדר יום פוליטי נגד ישראל. עם זאת, מדובר בדוח החריף ביותר של המיוחס לאו"ם עד כה, אם כי יש לציין כי הוועדה פועלת באופן עצמאי ואינה מייצגת את עמדת האו"ם באופן רשמי. חשוב גם להדגיש כי לפרסום הדוח אין שום סמכות מחייבת בנוגע למלחמה ולישראל.

הידיעה פורסמה לראשונה ב-N12