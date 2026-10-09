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רעידת אדמה

פנמה: רעידת אדמה בעוצמה 7.6 הכתה במדינה, אזהרת צונאמי הופעלה בשורת מדינות

הרעש התרחש לאורך החוף הדרומי של פנמה • תושבים בשורת מדינות הוזהרו: צונאמי עשוי להגיע לחוף בשעות הקרובות

N12 21:35
מבט אווירי על פנמה / צילום: Shutterstock
מבט אווירי על פנמה / צילום: Shutterstock

רעידת אדמה עוצמתית הורגשה הערב (שישי) במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6, והיא התרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה.

בעקבות הרעש, מערכת התרעת הצונאמי בארה"ב הזהירה את הציבור מגלי צונאמי מסוכנים בשעות הקרובות. הגלים עשויים להכות לאורך חופים בשורת מדינות: קוסטה ריקה, אקוודור, פרו, ניקרגואה, גואטמלה, אל-סלבדור ומקסיקו.

הידיעה פורסמה ב-N12