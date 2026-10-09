רעידת אדמה עוצמתית הורגשה הערב (שישי) במרכז אמריקה, כך סיפרו עדי ראייה מפנמה לסוכנות הידיעות רויטרס. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 7.6, והיא התרחשה לאורך החוף הדרומי של המדינה.

בעקבות הרעש, מערכת התרעת הצונאמי בארה"ב הזהירה את הציבור מגלי צונאמי מסוכנים בשעות הקרובות. הגלים עשויים להכות לאורך חופים בשורת מדינות: קוסטה ריקה, אקוודור, פרו, ניקרגואה, גואטמלה, אל-סלבדור ומקסיקו.

הידיעה פורסמה ב-N12