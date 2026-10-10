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בארץ דיווח: בסוריה מסרו כי "כוח ישראלי ביצע פשיטות וחיפושים" בקוניטרה
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דיווח: כלי התקשורת הממלכתיים בסוריה מסרו כי "כוחות ישראליים ביצעו פשיטות וחיפושים" בכפר בדרום מחוז קוניטרה

וול סטריט ג'ורנל: החות'ים תוקפים ללא הרף את נמלי התעופה של סעודיה • טראמפ על זוכת פרס נובל לשלום: "אף אחד לא שמע עליה, חוץ מהעובדה שהיא מן הסתם שונאת את ישראל" • צבא תימן הודיע כי ביצע יותר מ-2,750 תקיפות נגד יעדי החות'ים ביממה האחרונה • עדכונים שוטפים

N12שירות גלובס 08:00
גבול ישראל-סוריה (ארכיון) / צילום: ap, Leo Correa
גבול ישראל-סוריה (ארכיון) / צילום: ap, Leo Correa

עדכונים שוטפים

07:57 - טראמפ על זוכת פרס נובל לשלום: "אף אחד לא שמע עליה, חוץ מהעובדה שהיא מן הסתם שונאת את ישראל"

07:54 - וול סטריט ג'ורנל: החות'ים תוקפים ללא הרף את נמלי התעופה של סעודיה, ונראה כי הציבו להם למטרה לנתק את הממלכה מקשרי התעופה האוויריים עם שאר העולם

05:21 - דיווח: כלי התקשורת הממלכתיים בסוריה מסרו כי "כוחות ישראליים ביצעו פשיטות וחיפושים" בכפר בדרום מחוז קוניטרה

01:09 - צבא תימן הודיע כי ביצע יותר מ-2,750 תקיפות נגד יעדי החות'ים ביממה האחרונה במסגרת מבצע "שחר תימן"

לפי הודעת הצבא, הערכות ראשוניות מהשטח מציינות שיותר מ-1,400 חות'ים נוטרלו ויותר מ-250 כלי רכב, אמצעי לחימה ופריטי ציוד צבאי הושמדו או הוצאו מכלל פעולה

פורסם לראשונה ב-N12.