עדכונים שוטפים

07:57 - טראמפ על זוכת פרס נובל לשלום: "אף אחד לא שמע עליה, חוץ מהעובדה שהיא מן הסתם שונאת את ישראל"

07:54 - וול סטריט ג'ורנל: החות'ים תוקפים ללא הרף את נמלי התעופה של סעודיה, ונראה כי הציבו להם למטרה לנתק את הממלכה מקשרי התעופה האוויריים עם שאר העולם

05:21 - דיווח: כלי התקשורת הממלכתיים בסוריה מסרו כי "כוחות ישראליים ביצעו פשיטות וחיפושים" בכפר בדרום מחוז קוניטרה

01:09 - צבא תימן הודיע כי ביצע יותר מ-2,750 תקיפות נגד יעדי החות'ים ביממה האחרונה במסגרת מבצע "שחר תימן"

לפי הודעת הצבא, הערכות ראשוניות מהשטח מציינות שיותר מ-1,400 חות'ים נוטרלו ויותר מ-250 כלי רכב, אמצעי לחימה ופריטי ציוד צבאי הושמדו או הוצאו מכלל פעולה

פורסם לראשונה ב-N12.