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גלובלי ושוקי עולם ב.מ.וו הציעה לעובדים תוכנית פרישה מרצון - והאתר הפנימי קרס מהעומס
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ב.מ.וו (BMW)

ב.מ.וו הציעה לעובדים תוכנית פרישה מרצון - והאתר הפנימי קרס בשל עומס

על רקע צניחה של כ-45% ברווחיה, יצרנית הרכב הגרמנית מציעה תוכנית פרישה מרצון לכ-8,000 עובדים, עם פיצויים שעשויים להגיע לשכר מלא למשך שנתיים • ההתעניינות הייתה כה גדולה, עד שהאתר שהוקם להצגת תנאי הפרישה קרס זמן קצר לאחר השקתו • המהלך נועד לחסוך לחברה כמיליארד אירו בהוצאות

אסף אוני 17:25
מטה יצרנית הרכב BMW במינכן, גרמניה / צילום: ap, Matthias Schrader
מטה יצרנית הרכב BMW במינכן, גרמניה / צילום: ap, Matthias Schrader

כמו חברות הרכב הגרמניות האחרות, גם ב.מ.וו נמצאת בבעיות כלכליות. רווחי החברה צנחו בקרוב ל-45% בשנה שעברה, בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד, ושולי הרווח שלה נשחקו. השוק הסיני התכווץ בעבורה והיא נאלצת לבצע "ארגון מחדש" של כוח העבודה שלה. אבל בניגוד ליריבותיה, החברה הבווארית לא מתכוונת לפטר באופן כפוי עובדים, אלא לסמוך על תוכניות לפרישה מרצון, כמו גם לפרישה טבעית של מי שיוצאים לגמלאות. מספרם של העובדים שאמורים לפרוש אמור לעמוד על כ-8,000 מתוך כוח עבודה גלובלי של כ-154 אלף עובדים.

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ביום חמישי האחרון השיקה החברה את האתר שבו היא מציגה לעובדים את תנאי הפרישה שיוצעו להם, אם יסכימו לפרוש. התוצאה היתה שהאתר קרס כמעט באופן מיידי מעודף גולשים, לפי דיווח בעיתון הכלכלי הגרמני "הנדלסבלאט". לפי הדיווח, עשרות אלפי עובדים בגרמניה קיבלו מייל ביום חמישי ממחלקת כוח אדם של החברה. למעשה, מדובר בכל כוח העבודה שאינו קשור באופן ישיר לייצור הפעיל של מכוניות, תחום שבו החברה אינה מעוניינת לקצץ נכון לעכשיו. העניין הרב בתוכנית גרם לקריסה זמנית של האתר שבו היא הוצגה.

ביום שישי, דווח, חזר האתר לפעול והעובדים ראו את הצעות ההנהלה. התהליך כולו מנוהל בתיאום עם ועד העובדים של החברה, וקיבל את אישורם. המטרה של החברה היא לקצץ כמיליארד אירו בהוצאות. בנוסף למי שאמורים לפרוש בשל יציאה לפנסיה, החברה מנסה לעודד פרישה מרצון על ידי הבטחת הענקת משכורת לתקופה ארוכה אחרי הפיטורים.

כ-125 אלף דולר לעובד

לפי חישובים שנערכו על בסיס הצהרות ההנהלה לגבי שולי הרווח השנה, החברה הגרמנית צפויה להוציא כמיליארד אירו על המהלך. המשמעות היא כי הפיצויים יעמדו על ממוצע של כ-125 אלף לעובד. תנאים שונים יוצאו לעובדים בעלי ותק ועלות שכר משתנה. בחלק מהמקרים, דווח בתקשורת הגרמנית, החברה תממן שכר מלא במשך כשנתיים לעובדים שיפרשו מרצון. בעקבות הפרישות החברה תמזג מחלקות, תייעל את העבודה ותנסה להקטין את ההוצאות הארגוניות שלה. התוכנית הושקה בסוף השבוע, כאמור, וצפויה להימשך עד דצמבר 2027.

מדובר בצעד מצומצם יותר מזה שנוקטות היריבות המקומיות של החברה הבווארית. פולקסווגן, למשל, נמצאת בעימות עם ועדי העובדים שלה על פיטורים אפשריים של כשישית מכוח העבודה. הוועדים הסכימו לחלק מהצעדים, אולם יש ויכוח על התזמון וההיקף שלהם.

ב.מ.וו נחשבת לאחד מהמותגים הגרמנים שדווקא שמרו על האטרקטיביות בשוק הסיני המצטמצם. גם המכירות של החברה צנחו בשנים האחרונות בשוק זה, אך בשיעור נמוך יותר מהיריבות "פולקסווגן" ו"מרצדס", ובמיוחד "אאודי" (הנמצאת בבעלות פולקסווגן). היא אינה מתמקדת אך ורק בכלי רכב חשמליים ונהנית מתדמית חיובית בקרב נהגים. בניגוד לחברות רכב הגרמניות האחרות, שנמלטות מגרמניה בשם איום במכסים ועלויות אנרגיה, החברה השיקה באחרונה מפעל חדש בעלות של שני מיליארד אירו, סמוך למינכן.

"אנחנו רואים עתיד בגרמניה כאתר ייצור", אמר ל"פייננשל טיימס" סמנכ"ל הייצור של החברה בחודש שעבר. במקביל, החברה השקיעה סכום דומה במפעל חדש בהונגריה. היא עדיין מייצרת קצת יותר ממיליון כלי רכב בגרמניה, לעומת ייצור פוחת בקרב היריבות שלה. אחת הסיבות להצלחה, לפי העיתון הבריטי, היא שבסגמנט המכירות היוקרתי שבו החברה נמצאת התחרות הסינית עזה פחות. במקביל, היא נפגעה פחות מהמכסים האמריקאים ומהשוק הסיני משום שהיא מייצרת באופן מקומי בשווקים אלה.