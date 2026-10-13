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שוק ההון והשקעות פיץ': תחזית דירוג האשראי של ישראל נותרת שלילית
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פיץ'

פיץ': תחזית דירוג האשראי של ישראל נותרת שלילית בשל העלייה הצפויה בחוב

חברת דירוג האשראי מזהירה מפני המשך העלייה בחוב הציבורי בישראל ומהשפעות המלחמה על הצמיחה ועל מצבה הכלכלי של המדינה • בסקירה אזורית חדשה קובעת פיץ' כי דירוגי האשראי במזרח התיכון נותרו יציבים למרות המלחמה עם איראן • החברה מעריכה כי הסכם לפתיחת מצר הורמוז יושג ברבעון הראשון של 2027

תומר פדובה 13:20
חברת הדירוג פיץ' / צילום: Shutterstock
חברת הדירוג פיץ' / צילום: Shutterstock

חברת דירוג האשראי פיץ' (Fitch Ratings) פרסמה אמש (ב') סקירה חדשה על דירוגי האשראי במדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה. החברה ציינה כי תחזית דירוג האשראי של ישראל נותרת שלילית, בשל הצפי להמשך העלייה בחוב הציבורי והסיכונים הנובעים מהמלחמה. בפיץ' מזהירים כי גורמים אלה עלולים לפגוע בצמיחת המשק ולהקשות על הממשלה להתמודד עם הוצאותיה.

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דירוג האשראי של ישראל בפיץ' עומד על A (הדרגה השישית בגובהה בסולם הדירוג של פיץ') והתחזית השלילית מעידה על אפשרות להורדת הדירוג בעתיד. המשמעות היא שבחברה עדיין חוששים מיכולתה של ישראל להתמודד עם האתגרים הכלכליים שמציבה המלחמה, ובראשם הגידול בחוב הציבורי. עם זאת, מדובר בהתייחסות לישראל במסגרת סקירה אזורית, ולא בהחלטה חדשה על דירוג האשראי שלה.

למרות המלחמה: דירוגי האשראי באזור נותרו יציבים

בסקירה ציינה פיץ' כי דירוגי האשראי של מדינות המזרח התיכון וצפון אפריקה נותרו יציבים יחסית למרות המלחמה עם איראן. לדברי החברה, מחירי הנפט הגבוהים, ההתאוששות ביצוא הנפט והחסכונות והעתודות הכספיות של חלק ממדינות האזור סייעו להן להתמודד עם השלכות המלחמה.

על פי פיץ', דירוג האשראי הממוצע באזור לא השתנה במהלך 12 החודשים האחרונים. עם זאת, מספר תחזיות הדירוג השליליות בסקירה עומד על שלוש, לעומת אפס תחזיות חיוביות - המאזן הנמוך ביותר מאז סוף 2021.

בפיץ' הדגישו כי מדינות המפרץ ועיראק ספגו את עיקר השלכות המלחמה, בין היתר, בשל מתקפות מצד איראן ושלוחותיה והשיבושים בנתיבי יצוא הנפט והגז. בתוך כך, בפיץ' ציינו כי תחזית דירוג האשראי של קטאר עודכנה לאחרונה לשלילית, בשל חוסר יכולתה לייצא גז טבעי נוזלי בעקבות השיבושים בתנועה במצר הורמוז.