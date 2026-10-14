סקירת המסחר: דיווחים שוטפים, מגמות, מדדים, שערי מניות, אג"ח, מט"ח וסחורות והמלצות אנליסטים

7:00

אסיה

בורסות אסיה נסחרות הבוקר בעליות שערים. הבורסה בטוקיו עולה בכ-0.7%, הבורסות בהונג קונג ובשנגחאי מטפסות בכ-0.2% ובורסת סיאול עולה בכ-1%.

וול סטריט

וול סטריט ננעלה אמש בירידות קלות, בעוד תשואות האג"ח נסוגו מעט לאחור. הנאסד"ק ירד בכ-0.2%, ה-S&P 500 רשם ירידה מזערית והדאו ג'ונס נחלש בכ-0.4%. הבוקר, החוזים העתידיים רושמים עליות קלות של עד 0.3%.

החששות סביב המסחר בתחום ה-AI הובילו המשיכו להפעיל לחץ על כמה ממניות השבבים הגדולות בארה"ב אמש, ובמיוחד על יצרניות הזיכרון. הוק טאן, מנכ"ל ברודקום, אמר מוקדם יותר השבוע בסינגפור כי משקיעי AI רבים "אין להם מושג במה הם משקיעים". תעודת הסל DRAM ב-3.5%.

גם מדד השבבים, SOXX , ירד ב-0.24% והעמיק את צניחתו מהשיא של יוני לכ-17%. טריגר המכירות האחרון הגיע מענקית השבבים הסינית CXMT, שהכריזה כי השיגה פריצת דרך בטכנולוגיית שבבים שהמתחרות שלה ניסו להשיג במשך שנים. ההכרזה ערערה את התזה האופטימית לגבי יצרניות הזיכרון האחרות בעולם.

עיני המשקיעים יהיו נשואות למדד המחירים לצרכן לחודש ספטמבר שיפורסם בצהרי היום. המדד צפוי להציג עלייה של 0.6%, מה שיעמיד את קצב האינפלציה השנתי על רמה של 3.7%, לעומת 3.4% באוגוסט - עדיין רחוק מאוד מיעד ה-2% של הפד - כך לפי בלומברג. מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפוי לטפס בכ-0.2% ולהעמיד אותו על קצב עלייה שנתי של 2.5%, גבוה בעשירית האחוז לעומת הנתון של אוגוסט.

הפתעה כלפי מעלה או מטה עשויה להשפיע משמעותית על ציפיות הריבית בשווקים, שלפי בורסת CME מתמחרים כעת סיכוי של סביב 20% להעלאת ריבית באוקטובר, לצד סיכוי של כ-80% להעלאה בהחלטה העוקבת בדצמבר.

כלכלני בלומברג אנה וונג, אליזה ווינגר ואנדרו סאצ'ר כתבו מוקדם יותר השבוע כי "המסקנה שלנו היא שהאצת האינפלציה היא בעיקר סיפור של נקודות חמות מקומיות, לא לחצי מחירים רחבים. זו הבחנה חשובה לעומת מחזור העלאות הריבית של 2022, והדבר משאיר לפד מקום להישאר סבלני".

שוק הנפט

מחירי הנפט רושמים הבוקר עליות קלות, כשברקע חששות מפני הפרעות בהיצע לנוכח המתיחות המתמשכת בין ערב הסעודית לחות'ים בתימן. נפט מסוג ברנט נסחר סביב 106 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי נסחר סביב 94 דולר לחבית.

תל אביב

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל קל של כ-0.2%. מניית טאואר צפויה לקפוץ במעל 4%, בעוד מניות נייס ופאלו אלטו צפויות לסגת בכ-2.3% ובכ-1.8%, בהתאמה.

אתמול, הבורסה בתל אביב חתמה את יום המסחר בעליות שערים חדות. מדד ת"א 35 קפץ בכ-1.7%, בעוד מדד ת"א 90 זינק בכ-2.1% - אך עדיין נותר סביב שפל של כ-11 חודשים. במקביל למגמה החיובית, נרשמה לאורך יום המסחר ירידה במחירי הנפט ובתשואות האג"ח הממשלתיות בארה"ב, כמו גם בישראל.

למעט מדד הביומד שירד קלות, כלל המדדים הענפיים המרכזיים חתמו את יום המסחר בירוק. מדד ת"א־נפט וגז זינק בכ-3.4%, בהובלת נאוויטס , שקפצה בחדות. ברקע, שר החוץ הבריטי, אד מיליבנד, אישר סופית פיתוח של שדה הנפט הגדול "סי ליון" בסמוך לאיי פוקלנד הבריטיים הנמצאים בדרום האוקיינוס האטלנטי קרוב לארגנטינה, כך דיווח הטלגרף הבריטי.

מדובר על גב משמעותי על רקע שלל איומים של נשיא ארגנטינה מיליי סביב פיתוח הנפט באזור, זאת לאור התביעה ארוכת השנים של ארגנטינה על האיים שהגיעה לשיאה במלחמה בשנות השמונים בה בריטניה ניצחה. המרוויחה הגדולה היא חברת הנפט הישראלית נאוויטס, בראשות גדעון תדמור, כמו גם השותפה הבריטית שלהם רוקהופר. האישור פותח את האפשרות להפקת נפט מסחרית כבר בשנת 2027.

גם מדדי הבנייה, הנדל"ן והביטוח בלטו לחיוב, עם עליות של 3% ויותר. מדדי הבנקים והביטחוניות רשמו של כ-2.3% וכ-1.5%, בהתאמה.

מנגד, מניות השבבים הדואליות קמטק , נובה וטאואר איבדו גובה, על רקע הסנטימנט השלילי שנרשם ביומיים האחרונים בעולם כלפי סקטור השבבים.

עוד משהו שכדאי לדעת

הכלכלן הראשי של מיטב, אלכס זבז'ינסקי, כותב בסקירתו השבועית כי ברמה הנוכחית בה נמצאות תשואות האג"ח בארה"ב, השקעה באיגרות חוב קונצרנציות עדיפה על השקעה בשוק המניות.

"אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה נראות אטרקטיביות כחלופה למניות", כתב זבז'ינסקי. "ראשית, בשוק המניות קיים חשש משמעותי להתפתחות בועה, בעיקר במניות הטכנולוגיה. התפוצצות בועת הדוט-קום והמשבר הפיננסי ב-2008 פגעו רק במעט בביצועי האג"ח הקונצרניות בדירוג השקעה. אלה סבלו מהתרחבות המרווחים, אך מנגד נהנו מירידת תשואות האג"ח הממשלתיות. כתוצאה מכך, השקעה במניות ובאג"ח קונצרניות חמש שנים לפני הנפילות בשוק המניות הניבה כעבור 7-8 שנים תשואה דומה, אך בתנודתיות נמוכה בהרבה".

"גם ללא השיקולים הקשורים לסיכון להתפוצצות בועה במניות, השקעה באג"ח קונצרניות בתשואות לפדיון הנוכחיות נראית אטרקטיבית", הוסיף זבז'ינסקי. "השווינו את התשואה שהשיג מדד S&P 500 לתשואת מדד אג"ח קונצרניות בדירוג השקעה בתקופות של חמש שנים לאורך 50 השנים האחרונות, בהתאם לתשואה לפדיון של אג"ח בדירוג BBB בתחילת כל תקופה. הבדיקה התמקדה בתקופות שבהן התשואה לפדיון [הממוצעת] של אג"ח BBB נעה בין 3% ל-8%. כיום, היא עומדת על כ-6.5%".

"ככל שתשואה לפדיון באג"ח קונצרני הייתה גבוהה יותר, עודף תשואה שהשיג מדד מניות על פני אג"ח קונצרניות הפך לנמוך יותר ואף לשלילי... כאשר תשואת האג"ח עלתה על כ-5%, המניות כבר לא השיגו בממוצע תשואה גבוהה יותר מהאג"ח הקונצרניות, אך התאפיינו בתנודתיות גבוהה בהרבה", כתב זבז'ינסקי.

בנקי השקעות רבים הצביעו לאחרונה על היתרונות שבהשקעה באג"ח קונצרניות בדירוג גבוה, כאשר אחד הבולטים הוא ג'יי. פי. מורגן, שם אף ציינו כי מדובר בהזדמנות של "פעם בדור".

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