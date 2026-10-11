1 האירועים שישפיעו על שבוע המסחר

השווקים בארץ ובעולם נכנסים לשבוע עמוס, במהלכו המשקיעים ינווטו בין ההתפתחויות הגאופוליטיות, נתוני מפתח בגזרת המאקרו ודוחות כספיים חשובים בארה"ב; זאת, כאשר המתיחות בין ארה"ב ואיראן נותרה גדולה, כפי שמשתקף במחירי הנפט ובתשואות האג"ח הממשלתיות הגבוהים. מחר לא יתקיים מסחר בשוק האג"ח האמריקאי בשל יום קולומבוס, אך שוק המניות בוול סטריט פועל כרגיל.

המשקיעים יעקבו בדריכות אחר השלכות התקיפה של החות'ים בשדה התעופה המלך ח'אלד בריאד, בירת סעודיה. הנשיא טראמפ אמר היום שהוא שוקל להצטרף לערב הסעודית בתקיפות נגד החות'ים, מה שפוטנציאלית עלול להביא להסלמה נוספת.

במקביל, הבחירות בישראל, וכן בחירות האמצע בארה"ב בתחילת נובמבר, מתקרבות בצעדי ענק ועלולות לגרור תנודתיות בשווקים בתקופה הקרובה.

מדדי המחירים לצרכן בישראל ובארה"ב, שיפורסמו בימים חמישי ורביעי (בהתאמה), יעמדו במוקד תשומת הלב. בנוסף, בארה"ב יפורסמו ביום חמישי מדד המחירים ליצרן ונתוני המכירות הקמעונאיות, וביום שישי יו"ר הפד קווין וורש צפוי לדבר בכנס השנתי של קרן המטבע הבינלאומית בבנגקוק.

עונת הדוחות תיפתח באופן רשמי השבוע, עם התוצאות הכספיות של הבנקים הגדולים, ביניהם ג'יי. פי. מורגן , גולדמן זאקס וסיטיגרופ ; אך העניין יתרכז בדוחות של ענקיות השבבים ASML ו-TSMC , בימים רביעי וחמישי (בהתאמה), שיעמידו למבחן את איתנות המסחר בתחום ה-AI.

2 הבורסות בתל אביב ובניו יורק פנו לכיוונים מנוגדים

המניות הדואליות יחזרו מוול סטריט עם פער ארביטראז' חיובי כולל של כ-0.3%. פאלו אלטו תטפס בכ-4% וטבע תקפוץ בכ-5%; מניית חברת התרופות קפצה ביום שישי בוול סטריט לאחר שהודיעה כי קיבלה אישור FDA לתרופה לסכיזופרניה. מנגד, טאואר ונובה ייחלשו בעד 2%, כאשר ICL תאבד כ-2.4%.

הבורסה המקומית חוזרת משבוע אדום: בסך הכל, מדד ת"א 35 ירד בכ-3.7%, מדד ת"א 90 איבד מערכו כ-3.3% ומדד ת"א 125 נחלש בכ-3.6%. כך, מדד ת"א 35 ירד לשפל של קצת יותר מחודשיים, מדד ת"א 125 ברמתו הנמוכה מאז ינואר ומדד ת"א 90 נמצא בשפל של מעט יותר משנה.

כלל המדדים הענפיים חתמו את השבוע בטריטוריה שלילית, אך את הירידות הוביל מדד הביטחוניות, שצנח בשיעור חד של קרוב ל-8%; זאת, בעיקר בגלל הנפילה במניית נקסט ויז'ן , שאיבדה בשבוע החולף כרבע מערכה אחרי מימוש הענק של קרן פידליטי. למעשה, מתחילת השנה גם המדד עצמו איבד קרוב לרבע מערכו, עם ירידה של 23.7%. עוד בלטו לשלילה מדד הבנייה, עם ירידה שבועית של כ-7%, ומדדי הביטוח והבנקים, שנחלשו בכ-6% ובכ-5%, בהתאמה.

ביחידת המחקר של הבורסה ייחסו את הירידות הרוחביות לחוסר הוודאות סביב הבחירות המתקרבות, לעליית התשואות החדה בארה"ב, וכן למתיחות ביטחונית מוגברת.

בניגוד לת"א, הבורסה בניו יורק סגרה את השבוע החולף בעליות, על אף הנסיגה שנרשמה בקרב מניות במגזרי השבבים והטכנולוגיה. ה-S&P 500 עלה בכ-1.2%, הנאסד"ק טיפס בכ-0.6% והדאו ג'ונס התקדם בכ-0.9%.

קרן הסל SOXX , אשר עוקבת אחר סקטור השבבים הרחב, רשמה ירידה שבועית של כ-5%, על רקע דיווח בפייננשל טיימס לפיו קצב ההכנסות השנתי המוערך (ה-ARR) של OpenAI בסוף ספטמבר נמוך בכמעט 20 מיליארד דולר לעומת הנתון שציפו לו בשווקים. ב-CNBC אימתו את הפרסום ודיווחו כי החברה אמרה למשקיעים כי בספטמבר הקצב עמד על 50 מיליארד דולר, לעומת נתון של 68 מיליארד דולר שדווח בתקשורת בחו"ל בחודש שעבר.

אדם קריסאפולי, מייסד חברת המחקר Vital Knowledge, ציין בהודעה ללקוחות כי להערכתו, גל המכירות במגזר הטכנולוגיה שיקף "חוסר־איזון קיצוני" בפוזיציות המשקיעים, שצפוי להמשיך להתפרק (במקור: unwind). לדבריו, לאור זאת, "לא סביר שהמניות בתחום ה-AI פשוט יציגו ריבאונד חד בצורת V".

קריסאפולי הוסיף כי "כשמדובר ב-AI, הבעיה המרכזית אינה הברוטו מול הנטו בהקשר ל-ARR, אלא במקום זאת: ראשית, העובדה שמעבדות ה-AI העצמאיות בחזית המחקר הופכות יותר ויותר לעסקים לא אטרקטיביים... ושנית, סימנים גוברים לכך שהשווקים מביעים הסתייגות מגל העתק של חובות ומניות הקשורים ל-AI שמוזרמים אליהם".

כאמור, הדוחות של ASML ו-TSMC ייבחנו את הסנטימנט כלפי מניות השבבים בהמשך השבוע, כאשר צפויים גם דוחות הבנקים הגדולים וענקיות בתחום הבריאות כמו יונייטד-הלת' גרופ וג'ונסון אנד ג'ונסון .

3 הסוחרים יגיבו להסלמה בין סעודיה לחות'ים

השקל נחלש בשבוע החולף מול הדולר בכ-0.2% ושערו הרציף נעמד על 3.06 שקלים. במקביל, מדד הדולר (DXY), אשר אומד את כוחו בעולם, טיפס בכ-0.3% וננעל ברמה של 102.2 נקודות - עדיין בשיא של כשנה וחצי. מדובר בשבוע הרביעי הרצוף בו נרשמת עלייה במדד - הרצף הארוך ביותר מאז אפריל-מאי 2025.

מחירי הנפט עלו, כשברקע דיווחים על התגברות המתקפות האיראניות על מכליות במצר הורמוז. נפט מסוג ברנט טיפס בכ-2.4% לרמה של 104 דולר לחבית, בעוד נפט מסוג אמריקאי (WTI) ננעל סביב 92 דולר לחבית.

הסוחרים ייבחנו את ההשפעה של העסקה אליה הגיעו הנשיא טראמפ ומקבילו הרוסי פוטין, במסגרתה האחרון הסכים לשחרר לשווקים הגלובליים מעל 4 מיליון טונות של דיזל, וכן השלכות אפשריות של תקיפת נמל התעופה המלך ח'אלד בריאד על־ידי החות'ים.

כאמור, הנשיא טראמפ שוקל להצטרף לתקיפות של סעודיה נגד החות'ים. שני בכירים בממשלה הסעודית אמרו לרשת החדשות MS NOW כי המדינה מבקשת "תמיכה הגנתית דחופה" מארה"ב בעקבות המתקפות, והוסיפו כי על ארה"ב להתערב "בהקדם האפשרי" כדי לעזור לקואליציה בהובלת סעודיה להילחם בחות'ים.

ויולטה טודורובה, אנליסטית מחקר בחברת Leverage Shares, התייחסה בסקירתה השבועית לשוק הנפט וציינה כי "הסיכון הגדול יותר הוא שהלם האנרגיה יהפוך להלם אינפלציוני שיחלחל ליתר הכלכלה".

לפי נתוני זרימת הנפט במפרץ שהציגה טודורובה, היקף התנועה בספטמבר, ללא איראן, התאושש לכ-80% מהרמה שקדמה למלחמה. למרות ההתאוששות, מחיר הנפט מסוג ברנט נותר בטווח של 94 עד 110 דולר לחבית. להערכתה, חלק משמעותי מהמחיר משקף פרמיית סיכון הנובעת מהחשש מפני שיבושים, ולא רק מחסור בפועל בחביות.

המשמעות היא ששני תרחישים מנוגדים עשויים לייצר תגובות חדות בשווקים. הסכם אמין שיבטיח את חופש השיט במצר הורמוז עשוי לצמצם במהירות את פרמיית הסיכון ולהקל גם על תשואות האג"ח; מנגד, סגירה ממשית של נתיבי השיט או פגיעה נוספת בתשתיות אנרגיה עלולות להביא לתמחור מחדש של אג"ח, מניות, מטבעות וסחורות.

טודורובה הסבירה כי אם השיבושים יימשכו, מחירי האנרגיה הגבוהים עלולים להתגלגל לעלויות התחבורה, הייצור והצריכה, להקשות על הפד במאבקו באינפלציה ולעכב הקלה מוניטרית. חברות אנרגיה מסורתיות עשויות ליהנות ממחירים גבוהים, בעוד חברות תעופה, תחבורה ועסקים עתירי אנרגיה עלולים לספוג שחיקה ברווחיות. בנוסף, מניות טכנולוגיה עלולות להיפגע אם העלייה במחירי הנפט תוביל לעלייה נוספת בתשואות.

4 מה צפוי בנתוני האינפלציה?

מדד המחירים לחודש ספטמבר בישראל, שיתפרסם ביום חמישי, צפוי להציג ירידה של 0.3%-0.4%, מה שיציב את האינפלציה השנתית ברמה של 1.7%-1.8%, לעומת 1.5% באוגוסט. מודי שפריר, אסטרטג השווקים הראשי של בנק הפועלים, העריך כי צפויה ירידה חדה במחירי הטיסות, וכן ירידה בולטת במחירי הדלקים, כתוצאה מההורדה החדה של מס הבלו.

בארה"ב, מדד המחירים לצרכן, שיתפרסם ביום רביעי, צפוי להציג בספטמבר עלייה של 0.6%, מה שיעמיד את קצב האינפלציה השנתי על רמה של 3.7%, לעומת 3.4% באוגוסט - עדיין רחוק מאוד מיעד ה-2% של הפד - כך לפי בלומברג. מדד הליבה, שמנכה את מחירי האנרגיה והמזון התנודתיים, צפוי לטפס בכ-0.2% ולהעמיד אותו על קצב עלייה שנתי של 2.5%, גבוה בעשירית האחוז לעומת הנתון של אוגוסט.

הפתעה כלפי מעלה או מטה עשויה להשפיע משמעותית על ציפיות הריבית בשווקים, שלפי בורסת CME מתמחרים כעת סיכוי של פחות מ-20% להעלאת ריבית באוקטובר, לצד סיכוי של כ-80% להעלאה בהחלטה העוקבת בדצמבר.

כלכלני בלומברג אנה וונג, אליזה ווינגר ואנדרו סאצ'ר כתבו כי "המסקנה שלנו היא שהאצת האינפלציה היא בעיקר סיפור של נקודות חמות מקומיות, לא לחצי מחירים רחבים. זו הבחנה חשובה לעומת מחזור העלאות הריבית של 2022, והדבר משאיר לפד מקום להישאר סבלני [עם העלאות ריבית נוספות, ר"מ]".

5 ההמלצה החמה של ג'יי. פי. מורגן

לנוכח הזינוק שנרשם לאחרונה בתשואות האג"ח בארה"ב ובעולם, בבנק ההשקעות ג'יי. פי. מורגן מסמנים "הזדמנות של פעם בדור": חוב קונצרני בדירוג גבוה.

בשיחה עם CNBC, פּרייה מיסרה, מנהלת תיקי השקעות בבנק, ציינה כי "אפשר היום ליטול סיכון אשראי של החברות בדירוג הכי גבוה ועדיין לקבל תשואה של 6.5%. כלומר, לא צריך באמת לרדת בדירוג האשראי [כדי לקבל תשואות בגובה כזה, ר"מ]". לדבריה, מדובר באסטרטגיה שמתאימה במיוחד למשקיעים שמוטרדים מחשיפה גדולה מדי למניות בתחום ה-AI. "מה שהכנסה קבועה נותנת לך זה סדרה מגוונת של תשואות. זה לא רק המסחר בתחום ה-AI או הטכנולוגיה", היא אמרה.

ג'ואנה גאלגוס, מייסדת שותפה במנפיקת קרנות הסל BondBloxx, הצטרפה לדבריה של פּרייה וייעצה למשקיעים לנצל את את התשואות "האטרקטיביות מבחינה היסטורית" בשוקי החוב. "כדאי מאוד לשקול להכניס קצת חוב קונצרני לתיק ההשקעות... זה יכול לקזז את התנודתיות שלו", היא אמרה.

בעוד ששתיהן הסכימו על כך ששוק החוב מציג הזדמנויות טובות, הן נקטו גישות שונות לגבי המח"מ המומלץ: מיסרה ציינה כי בג'יי. פי. מורגן מתחילים להגדיל חשיפה לאג"ח הארוכות יותר, על בסיס הערכה שמחזור ההידוק המוניטרי של הפד ייעצר מעט לפני התמחור בשווקים - שצופים העלאת ריבית נוספת בדצמבר השנה, ואז עוד שתיים לפחות בשנה הבאה; לעומת זאת, גאלגוס העדיפה להתרכז בהזדמנויות בחלק הקצר יותר של העקום, לנוכח הסיכון לתנודתיות נוספת בתשואות בזמן הקרוב.

גם בענק ההשקעות השוויצרי UBS פרסמו בסוף השבוע החולף התייחסות לנושא. פול דונובאן, הכלכלן הראשי של UBS Global Wealth Management, ציין כי בעוד שתשואות האג"ח הגבוהות יותר מגדילות את עלויות ההלוואות הממשלתיות ומהוות סיבה לדאגה - תשואות אג"ח גבוהות יותר גם מיטיבות עם המשקיעים.

לדבריו, "במשך למעלה מעשור לאחר המשבר הפיננסי העולמי, רוכשי אג"ח ממשלתיות נאלצו להשלים עם תשואות נמוכות באופן בלתי־הוגן. תשואות האג"ח היו נמוכות בהרבה ממה שכלכלנים היו מחשיבים כייצוג הוגן של שיעור הריבית חסרת הסיכון.

"לחלק מרוכשי האג"ח זה לא היה אכפת. יתרות מטבע חוץ מושקעות לעתים קרובות ללא התחשבות בשווי ההוגן הכלכלי (Fair Value). מוסדות פיננסיים, שנכפה עליהם על־ידי רגולטורים לקנות אג"ח בשל 'סיבות יציבותיות', ידעו שהם מקבלים עסקה גרועה, אך לא הייתה להם חלופה. אולם עבור משקיעים שחיפשו הכנסה הוגנת בסיכון נמוך מהשקעותיהם, העולם שלפני המשבר הפיננסי העולמי היה קודר. חזרה לרמות תשואה הוגנות היא דבר שיש לברך עליו.

העלייה בתשואות האג"ח הממשלתיות מציבה אתגרים בפני הלווים, שאינם יכולים עוד להרוויח מהרמה הנמוכה המלאכותית של עלויות הלוואה. אך במונחים כלכליים, תשואות אג"ח עולות יכולות להיחשב כדבר חיובי, אם משמעותן היא חזרה לתשואות הוגנות עבור מחזיקי האג"ח".

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