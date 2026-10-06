"נפל עלינו בהפתעה": יו"ר נקסט ויז'ן מגיב למימוש הענק ומנסה להרגיע

יו"ר חברת נקסט ויז'ן , חן גולן, אומר לגלובס כי מכירת המניות הגדולה של ענקית ההשקעות האמריקאית פידליטי, שמובילה לנפילה חדה במניה במהלך המסחר לשווי שוק של כ-21 מיליארד שקל, נבעה לפי הערכתו משיקול טכני של פידליטי ולא משינוי בהערכתה לגבי החברה. "קיבלנו את זה בהפתעה. אף אחד לא דיבר איתנו, כמו עם כל השוק - זו הפצה שבאה מעכשיו לעכשיו", אמר ל"גלובס" אחד המייסדים ומי שעומד בראשות יצרנית המצלמות המיוצבות למזל"טים.

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לדברי גולן, בחברה ניסו לברר את הסיבות למכירה, והמסר שהועבר אליהם הוא שמדובר בעניין טכני. "לפי ההגדרות של אותה קרן, היא הייתה אמורה לנכות חברות שלא עומדות בשווי שמוגדר להן. מתחת לשווי מסוים הם אמורים למכור, אז הם פשוט יצאו ומכרו בצורה טכנית - לא כי הם חושבים על החברה משהו רע".

גולן מוסיף כי הוא מדבר לאורך תקופה ארוכה עם אנשי הקרן והאנליסטים שלה, "ואני מקבל רק פידבק חיובי על הביצועים, על החברה ועל השוק. לא השתנה באמת משהו, למעט הבעיה הטכנית שלהם".

הצד החיובי של העסקה

גולן מבקש להדגיש את הצד החיובי של העסקה. לדבריו, מדובר בהפצה לא סטנדרטית בהיקף של כ-450 מיליון דולר, שנסגרה בתוך כחצי שעה מרגע פרסומה. את המניות רכשו משקיעים בארה"ב, בבריטניה ובישראל, והחלוקה הסופית עמדה על כ-77% משקיעים זרים וכ-23% ישראלים.

"על סכום כזה הייתי מצפה שהדיסקאונט יהיה גדול יותר (מחיר המניה בעסקה ביחס לשער האחרון שבו סגרה את המסחר בבורסה, ח"ש). הוא נסגר ב-7%, שזה סביר בהחלט", אמר. "יש פה גם מסר שידיים זרות מאמינות בחברה, לוקחות חברה ישראלית ומחזיקות בה סכומים משמעותיים".

בשוק הביעו מנהלי השקעות חשש מהתזמון. פידליטי מוכרת רגע לפני רבעון שצפוי להיות חזק עבור החברה. גולן דוחה את הפרשנות הזאת. "אי אפשר להמציא את המציאות. קיבלתי מסר חד-ערכי שהסיבה שהם מכרו היא טכנית בלבד. כל אחד יכול לקחת את זה לאן שהוא רוצה, אלה החלטות שלהם", אמר. "זה לא הגיע ממקום רע, שבו פידליטי אמרו: עצור, השוק הזה לא בכיוון, נקסט ויז'ן היא חברה רעה ואנחנו מנקים את השורות. זו ממש לא הסיטואציה. מי שיסתכל על המציאות ויבין שזה אירוע טכני, כמה שזה נשמע הזוי בסכום כזה, צריך להמשיך כרגיל".

בינתיים החברה ממשיכה להגדיל את קצב הייצור. "הכיוון שלנו הוא להגיע עד סוף השנה ל-5,000 יחידות בחודש", אמר גולן, יעד שהציבה החברה מוקדם יותר השנה. בנוסף דיווחה נקסט ויז'ן על הזמנה חדשה בהיקף של כ-24 מיליון דולר לאספקת מצלמות.