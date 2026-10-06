הבוקר (ג') נפתח בבורסה במחזה פחות שגרתי. המניה שנופלת בשיעור הכי חד מבין כלל מניות הבורסה (מעל ל-12%), היא של יצרנית המצלמות המיוצבות לרחפנים, נקסט ויז'ן בראשות חן גולן. הסינדרלה הביטחונית של שוק ההון רשמה אתמול אירוע משמעותי ומפתיע. ענקית ההשקעות פידליטי חיסלה כשני שליש מהאחזקות שלה והפיצה אותן באמצעות מכירתן עם גולדמן סאקס ובית ההשקעות אי.בי.אי (כברוקר מקומי).

כאמור, מניית נקסט ויז'ן נופלת בבוקר במחזור עצום של 175 מיליון שקל, בשעת הפתיחה הראשונה. מחזור זה כבר גבוה פי 8 מהמחזור היומי הממוצע של המניה (22 מיליון שקל) בשנה האחרונה. שווי השוק של החברה קצת מתחת ל-20 מיליארד שקל, והוא מגלם מחיקה של כ-2.5 מיליארד שקל במהלך המסחר. עדיין, מי שהשקיע בחברה לפני שלוש שנים רשם תשואה של קצת מעל ל-840% על כספו.

האם בפידליטי, ענק השקעות שמנהל סכום של מעל ל-7 טריליון דולר, מזהים שעידן הצמיחה העצומה של נקסט ויז'ן מאחוריה? עמרי עפרוני, אנליסט התחום הביטחוני באופנהיימר, מעריך בזהירות בשיחה עם גלובס שמדובר עדיין במימוש רווחים.

"ממה שחישבתי, פידילטי הרוויחו פי שניים על ההשקעה שלהם במניות נקסט ויז'ן, ולכן אני מעריך שהם לוקחים רווחים הביתה", אמר עפרוני. "מדובר ככל הנראה בניהול פורטפוליו ההשקעות שלהם בדרך נכונה. פידליטי ירדה מנתח של 10% בנקסט ויז'ן להחזקה של כ-3.5% (מתחת לסף בעלי עניין). הם מנהלים את הסיכונים שלהם, זה לא משהו שהשתנה בעסקיה".

עפרוני אמנם לא מסקר ישירות את נקסט ויז'ן, אבל כן עוקב אחרי הנתונים שהיא מפרסמת והוא שותף בשיחות המשקיעים שלה. "השנה, נקסט ויז'ן אמורה לצמוח בכ-110% בהכנסות שלה. אלה (עדיין) מספרים מטורפים. גם הרווח גולמי אמור לעלות בכ-70%. היא נסחרת בבורסה בתל אביב במכפיל של 28, שאינו גבוה מאוד. אין קצב צמיחה בעסקיה שמאט לפי הציפיות של השוק".

במבט על מדד ת"א־ביטחוניות החדש יחסית (נוסד לפני פחות משנה בנובמבר אשתקד), הוא נופל היום ב-3% ואיבד 20% מתחילת השנה. האם מתפוגג החלום שמאחורי המניות הביטחוניות? עפרוני אומר שמדובר במגמה גלובלית של ירידה במחירי המניות, אפקט של מימושים לאחר שהרבה כסף חם זרם לענף. "היה הרבה כסף שנדחף למקום אחד (המניות הביטחוניות), ואנחנו רואים שכל המכפילים של החברות הביטחוניות ירדו בכ-30% בממוצע. רואים את זה גם במניות של החברות האירופיות, אבל בישראל זה היה קצת יותר חזק. למשל מניית אלביט מערכות ירדה בכ-30% מהשיא שלה. עם זאת, יש חברות חצי-ביטחוניות כמו SpaceX , שעלתה מאוד מאז ההנפקה".