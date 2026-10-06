למה מכרה פידליטי מניות נקסט ויז'ן ב-1.3 מיליארד שקל, ומי הרוכשים?

ענקית ההשקעות פידליטי מכרה אמש (ב') 5.7 מיליון מניות שהם כ-65% מההחזקה שלה במניית נקסט ויז'ן , יצרנית המצלמות המיוצבות, בהיקף של 1.3 מיליארד שקל. המניות נמכרו במחיר של כ-227 שקל למניה, דיסקאונט של 7% על מחיר המניה בסוף המסחר הערב בת"א (244.2 שקל). ערב המכירה החזיקה פידליטי ב-9.5% ממניותיה של נקסט ויז'ן בשווי של 2.1 מיליארד שקל והיא תרד להחזקה של כ-4% במניות החברה.

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לגלובס נודע כי 77% מהמניות במכירה נמכרו למשקיעים זרים, ובהם מוסדיים מאנגליה ומארה"ב, שקנו נתחים גדולים, לצד משקיעים קטנים נוספים. בצד הישראלי קנה את המניות מוסדי.

גורם בשוק שמכיר את פרטי המכירה הסביר לגלובס כי מהלך המכירה הוא "טכני", שכן בגלל הגידול בנכסי הקרן הספציפית שהחזיקה באותן מניות מ-4 ל-6 טריליון דולר, הקרן עדכנה את נהליה כך שהיא הייתה חייבת למכור את כל המניות מתחת לשווי מסוים, ללא קשר לשאלה מה דעתה של פידליטי על אותן חברות, ואחת מהן היא נקסט ויז'ן.

באשר לשאר המניות (כ-3.7 מיליון מניות נוספות) שמחזיקה פידליטי בנקסט ויז'ן, ההערכה היא שאין לענקית ההשקעות כוונה למכור מניות נוספות, אלא היא תמשיך להחזיק במניות.

"אין שינוי מהותי בפעילות שלנו"

בנקסט ויז'ן אמנם הופתעו מהמהלך של פידליטי אך חן גולן, יו"ר נקסט ויז'ן וממייסדיה אומר לגלובס כי "האירוע לא קשור לפעילות של נקסט ויז'ן ואין שינוי מהותי בפעילות שלנו. אנחנו מרוצים בסופו של דבר כי בעקבות המכירה כמות המשקיעים הזרים גדלה ואנחנו מבינים שהיו ביקושים".

לדבריו, "נקסט ויז'ן ממשיכה לדהור קדימה ולענות לביקושים הגדולים שהיא רואה בשוק. אנחנו נמצאים בשלב שאנחנו מתחילים לבנות את צבר ההזמנות ל-2027 ומצפים לשנה חזקה".

יצוין כי פידליטי נכנסה להשקעה בנקסט ויז'ן לפני שנה וחצי כשרכשה מניות בכמעט 200 מיליון שקל במרץ 2025 במחיר של 88.5 שקלים למניה - שהסב לה רווח של 170%. אחר כך הגדילה את ההחזקות שלה ברכישות בבורסה ובספטמבר בשנה שעברה שוב הגדילה את ההחזקות תמורת 200 מיליון דולר.

בתחילת השנה מכרו המייסדים מניות במאות מיליוני שקלים לחברת הביטוח הראל במחיר של 228 שקל, דומה למחיר המניה הנוכחי.

ביוני האחרון מכרו מייסדי נקסט ויז'ן עוד חבילת מניות ב-200 מיליון דולר, הפעם במחיר גבוה יותר של 272 שקלים. בכך הגיע היקף המימושים של המסיידים ל-1.1 מיליארד שקל.