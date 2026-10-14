טראמפ מאיים על איראן: "ננחית עליה מכה קשה - כבר די נמאס לנו"

עדכונים שוטפים

8:34 - צה"ל חיסל את המחבל מומן אחמד סלאמה אי, מפקד בזרוע הצבאית של חמאס. המחבל היה מעורב בהחזקת חטופים בשבי חמאס במרחב העיר עזה ושימש כסייען למפקדי חטיבת עזה בארגון הטרור. לאחרונה המחבל קידם מתווי טרור נגד צה"ל וניסה לשקם את יכולות הארגון תוך הפרת הפסקת האש. צילום: דובר צה"ל



07:38 - ראש השב"כ לשעבר יורם כהן על האפשרות לחזרה ללחימה: "אני חושב שקשה מאוד לסמוך על ראש הממשלה. חלק מהשיקולים שלו, אני קורא לזה ככה, הם עמומים או לא מובנים, וגם בדיעבד הם אינם נראים סבירים"

את הדברים אמר כהן ב"שבע תשע" עם גדעון אוקו ועמיחי אתאלי ברדיו 103FM.

07:00 - זעקת המשפחות השכולות לפני הבחירות: "לא יכולים לשאת בנטל הזה לבד"

על רקע ההשתמטות הנרחבת של חרדים משירות צבאי והקפאת מעצרי העריקים היזומים - יותר מאלף בני אדם, בהם משפחות שכולות, קצינים בכירים במילואים ואנשי אקדמיה, חתמו על "אמנת הגיוס הציונית". היוזמה דורשת מכל המפלגות הציוניות להתחייב מראש לגיוס שוויוני ונרחב.

אביו של סמ"ר יובל שהם ז"ל: "לא יעלה על הדעת שמגזר שלם אינו נושא בנטל ההגנה על המדינה". לכתבה המלאה

06:36 - דיווח באתר האופוזיציה האיראני איראן אינטרנשיונל: אסמאעיל קאאני, מפקד כוח קודס של משמרות המהפכה, מינה מפקד חדש ליחידת החיסולים של הארגון בחו"ל ושינה את שמה ל"יחידה 600", לאחר שזהות אנשיה והמבנה הארגוני שלה נחשפו

על-פי הדיווח, קאאני מינה לאחרונה את מוג'תבא חק-לסאן למפקד היחידה, שנודעה בעבר בשם "יחידה 840". חק-לסאן, בן 64, עמד בעבר בראש מחלקת המודיעין של היחידה. הוא החליף את חאג' אסע'ר באקרי, שנהרג בתקיפה ישראלית ב-6 באפריל.

עוד דווח כי היחידה פעלה ללא מפקד מאז הריגתו של מיר. היחידה נקשרה לתוכניות התנקשות במתנגדי המשטר האיראני, בעיתונאים, בבכירים אמריקאים לשעבר ובמטרות ישראליות בחו"ל.

06:08 - נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מאיים על איראן: "אנחנו הולכים להנחית עליה מכה קשה - כבר די נמאס לנו"

"חכו ותראו מה נעשה לאיראן", אמר הנשיא האמריקאי במהלך עצרת בחירות באלסקה.

ראש הממשלה בנימין נתניהו שוחח בשבוע שעבר עם הנשיא טראמפ על האפשרות לחדש את המלחמה נגד הרפובליקה האיסלאמית. לכתבה המלאה

05:52 - בכירים איראניים לרויטרס: איראן החלה לפני כעשרה ימים להשתמש בטקטיקות התקפיות חדשות נגד כלי שיט במצר הורמוז

על-פי הדיווח, השינוי הוביל לעלייה במספר התקיפות נגד הספינות במצר הורמוז. לדברי הבכירים, האסטרטגיה כוללת שינוי גם בסוג התקיפות וגם בתדירותן, כאשר אחת ממטרותיה היא להשפיע על תוצאות הבחירות בארה"ב.

"המטרה היא לסכל את המאמצים של ארה"ב ובעלות בריתה להוריד את מחירי הנפט בעולם", אמר אחד משני הבכירים.

ההחלטה לאמץ את האסטרטגיה החדשה התקבלה בדרגים הגבוהים ביותר של ההנהגה האיראנית ותואמה באופן מלא בין כלל הגורמים במערכת השלטון במדינה.

05:43 - דיווח ב"פייננשל טיימס": החות'ים תקפו את מטה חברת הנפט הסעודית ארמקו

04:07 - פיקוד המרכז האמריקאי סנטקום פרסם הודעה בתגובה לטענת מפקד חיל הים של משמרות המהפכה, שלפיה מצר הורמוז נמצא בשליטת איראן, וכלי שיט של הצי האמריקאי שיתקרבו אליו יוטבעו. בסנטקום דחו את הטענה והבהירו: "לאיראן אין חיל ים, ארה"ב ושותפותיה האזוריות שולטות במצר"

01:05 - שבועיים לבחירות - בישראל מדגישים: "אין שינוי בהערכת המצב המודיעיני שמצדיק מבצע צבאי באיראן"

בישראל ובארה"ב עוקבים בדריכות אחר שורת ניסויי ירי בטילים בליסטיים שביצעה איראן בימים האחרונים ועוד צפויה לבצע. לפי הערכות בישראל, מדובר במאמץ לשיקום איטי וחלקי של מערך הטילים האיראני.

למרות המתיחות, בשלב זה אין שינוי בהערכת המצב המודיעינית המצדיק מהלך צבאי בשבועות הקרובים. לכתבה המלאה

22:27 - בסעודיה הודיעו כי יירטו שני כטב"מים בריאד ובאזור הדרום

22:09 - מרכז הסחר הימי הבריטי עדכן על תקיפה של ספינת מכולות במצר הורמוז. זו התקיפה השנייה ביממה האחרונה של ספינת מכולות במצר, בנוסף לתקיפות של מכליות

פורסם לראשונה ב-N12