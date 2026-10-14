נמחקה הבקשה לפתוח בהליך חדלות פירעון נגד האב סקיוריטי

בית המשפט המחוזי בתל אביב מחק את בקשת חברת אסיאג יועצים נגד חברת הסייבר האב סקיוריטי לפתוח בהליך חדלות פירעון בעקבות חוב של כחצי מיליון דולר עבור שירותי ייעוץ חשבונאי. הבקשה הוגשה על-ידי אסיאג בהסכמת האב. התיק נסגר ללא חיוב בהוצאות.

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המחיקה נועדה לאפשר לחברה להמשיך לפעול ולהיסחר בנאסד"ק. לדברי יו"ר הדירקטוריון של האב, רינה פרסופסקי, החברה זוכה לתמיכה חזקה מקבוצת המשקיעים ובעלי המניות שלה, היא אינה חדלת פרעון, ומשכורות העובדים משולמות כסדרן.

"האב קיבלה לאחרונה את אישור בעלי המניות שלה שמאפשר לה להתקדם בתהליך הרכישה של חברת הביופארמה אבופם. מטבע הדברים, שינוי מתחום הטכנולוגיה בתחום הפארמה גורם לעתים למעט זעזועים. אני משוכנעת שהאב תעבור את התקופה הזו מחוזקת יותר".

בבקשה לפתיחת הליכים, שהוגשה באמצעות עו"ד יואב הרטמן ממשרד גוטמן הרטמן ושות', נטען כי החברה - המיוצגת על-ידי עו"ד קרן רייכבך-סגל המספקת להאב שירותי ייעוץ חשבונאי וכלכלי - אישרה את החוב, קיבלה הנחה ופריסת תשלומים, אך הפרה את התחייבותה.

"מכלול הראיות מלמד כי המשיבה חדלת פירעון בפועל לפי המבחן התזרימי", נכתב בבקשה. עוד נטען כי בשנת 2025 נרשם לחברה הפסד נקי של 119,790 מיליון דולר ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-31.4 מיליון דולר. "בדוח השנתי דיווחה המשיבה במפורש כי היא ממשיכה לייצר תזרים מזומנים שלילי, נזקקות להזרמות מזומנים קבועות ומיידיות לצורך המשך פעילותה, ואינה עומדת בהתחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן".

אסיאג ביקשה לתת צו לפתיחת הליכים הליכים נגד האב סקיוריטי ולמנות לה נאמן.

הבקשה לבטל עיקולים נדחתה

במקביל, לאחרונה נדחתה בקשת האב לבטל עיקולים שהוטלו נגדה בהליך אחר. מדובר בעיקול על מניות קיו פוינט שבבעלות האב, המהוות, על-פי החברה, את הנכס התפעולי המרכזי והאיכותי ביותר שלה מבחינת הכנסות.

הרקע להטלת העיקולים הוא חתימת האב על עסקה למכירת מניות קיו פוינט למלם תים בסכום של 8.7 מיליון דולר. האב טענה כי הותרת העיקולים תביא לסיכול העסקה המורכבת, תוך פגיעה אנושה בה וברוכשות. החברה ייעדה את הכספים להפחתת חובות ולעמידה בהתחייבויות שלה לנושים.