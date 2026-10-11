"חדלת פירעון בפועל": בקשה לצו פתיחת הליכים נגד האב סקיוריטי

חברת אסיאג יועצים הגישה בסוף השבוע שעבר בקשה לצו פתיחת הליכים נגד האב סקיוריטי הנסחרת בנאסד"ק, בטענה כי היא לא שילמה לה חוב בגובה של קרוב ל-100 אלף דולר והיא חדלת פירעון בפועל. במקביל נדחתה בקשת האב סקיוריטי לבטל עיקולים שהוטלו על מניות קיו פוינט שבבעלותה, לטובת חברת י.ח.להב ייעוץ פיננסי ואסטרטגי. זאת לאחר שבאוגוסט התקשרה האב עם מלם תים למכירת קיו פוינט בסכום של 8.7 מיליון דולר. האב טענה כי הותרת העיקולים תביא לסיכול העסקה המורכבת תוך פגיעה אנושה בה וברוכשות. החברה ייעדה את הכספים להפחתת חובות ועמידה בהתחייבויות שלה לנושים.

● התכתבויות של יועצו של רה"מ דלפו לרשת: איך אפשר היה להימנע מכך?

● התביעה שמטלטלת את הבנקים ועשויה לפתוח עידן חדש במערכת

בבקשה לפתיחת הליכים שהוגשה באמצעות עו"ד יואב הרטמן, נטען כי החברה, המספקת להאב שירותי יעוץ חשבונאי וכלכלי, אישרה את החוב, קיבלה הנחה ופריסת תשלומים אך הפרה את התחייבותה. נטען כי סמנכ"לית הכספים של האב כתבה כי אין להם כסף לשלם את משכורות חודש יולי. עוד נטען כי קמה נגד החברה חזקת חדלות פירעון לפי החוק, "מכלול הראיות מלמד כי המשיבה חדלת פירעון בפועל לפי המבחן התזרימי", נכתב בבקשה. עוד נטען כי בשנת 2015 נרשם לחברה הפסד נקי של 119,790 מיליון דולר ותזרים מזומנים שלילי מפעילות שוטפת בסך של כ-31.4 מיליון דולר. "בדוח השנתי דיווחה המשיבה במפורש כי היא ממשיכה לייצר תזרים מזומנים שלילי, נזקקות להזרמות מזומנים קבועות ומיידיות לצורך המשך פעילותה ואינה עומדת בהתחייבויותיה בהגיע מועד פירעונן". אסיאג מבקשת לתת צו לפתיחת הליכים הליכים נגדה ולמנות לחברה נאמן.

הגיעה לנאסד"ק בשווי של 1.28 מיליארד דולר

במסגרת בקשת האב סקיוריטי, המיוצגת על ידי עו"ד קרן רייכבך סגל לבטל את העיקולים נגדה, נטען כי לאחר מכירת המניות לא יישאר להאב נכס משמעותי נוסף מאחר ונכון לשנת 2025 מניות קיו פוינט היו הנכס התפעולי המרכזי והאיכותי ביותר של האב מבחינת הכנסות. להב המיוצגת על ידי עו"ד סיני אליאס טענה כי האב מבריחה בכך נכסים, מבצעת העדפת נושים ולמעשה מחסלת אפשרות לפרוע את החוב ללהב. להב נתנה הלוואה של 1.5 מיליון דולר לחברת בלאקסוואן בשנת 2022. שלוש שנים לאחר מכן האב סקיוריטי רכשה את השליטה בחברה. לאחר שבלאקסוואן לא עמדה בהחזר ההלוואה, להב פנתה לבית המשפט להטיל עיקול על מניותיה. האב טענה כי היא לא הייתה צד להסכם ההלוואה ולא ערבה לה. בית המשפט המחוזי בתל אביב דחה את הבקשה לביטול העיקולים וקבע כי אין מקום לקבוע כי סיכויי התביעה של להב קלושים ויש להותיר את העיקולים על כנם.

האב הפועלת בתחום אבטחת הסייבר השלימה מיזוג לחברת SPAC בפברואר 2023. היא הגיעה לנאסד"ק בשווי של 1.28 מיליארד דולר, פי 4 מזה שבו נסחרה קודם לכן בבורסה בתל אביב (ממנה נמחקה בעקבות המיזוג). פחות משנתיים אחרי המיזוג האב הציגה מחיקה של כמעט 99% משוויה. לאחר המיזוג עלה חשד כי המנכ"ל הקודם אייל משה מעל ב-2 מיליון שקל מכספי החברה. הרשות לניירות ערך ביצעה חקירה שהסתיימה בסוף 2025. לפי החשד, ב-2021-2023 משה ומעורבים נוספים ביצעו מעילה במרמה ובהסתרה, תוך אי דיווח ורישום כוזב במסמכי החברה. בנוסף קיים חשד כי בעלי השליטה נושאי משרה ונוספים הביאו לכך שהחברה פרסמה דיווחים מטעים וחסרים באשר לאירועים מהותיים הקשורים להליך המיזוג של החברה עם חברת ספאק. התיק הועבר לפרקליטות.