"תיזהרו מעודף מידע, מהתמקדות בשליליות יתר, ממידע לא בדוק, מדעות שמתחזות למידע. בניגוד למזון אף אחד לא מסמן לנו את הדברים האלה. תצטרכו לבחור את מקורות המידע שלכם. בסוף יש לכם זמן מוגבל, אתם צריכים לבחור איפה להשקיע אותו", כך הציעה אלונה בר און, מו"ל גלובס, בפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי בשיתוף גלובס, בהשתתפות כ-5,000 משקיעים צעירים.

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בהמשך הסבירה בר און כי אנחנו חיים בעידן שבו האמון בתקשורת בארץ ובעולם נחתך בחצי בשנים האחרונות, ובכל זאת גלובס בולט לטובה כגוף אמין. "הגורו, משפיען פיננסי בטוויטר, עשה סקר ומתוך 929 מצביעים, נתנו לנו 51% בתור הכי אמינים".

כדוגמה לבעיית האמון בתקשורת העולמית הציגה בר און את הטלגרף שדיווח כיצד ה- BBC ידע שהאשמות עלילות הדם על ישראל בקשר למלחמה בעזה הן עלילות דם, ידעו ופרסמו בכל זאת. אבל הדיווחים האלה השפיעו, גם על העיתונות. בצורה דומה. העיתונות הכלכלית לא חפה מזה. להגיד בעיתון: "'תצאו מהבורסה' כשהבורסה עולה, או 'אל תקנו נדל"ן' לפני שהנדל"ן עולה. לדברים האלה בסוף יש השלכות".

"הציבור רוצה מידע ופרשנות מדויקים"

בר און הסבירה כיצד גלובס פועל בצורה שונה, "הציבור צורך תקשורת מסורתית. הוא רוצה מידע ופרשנות מדויקים. אנחנו מנסים להציע ערך של 'מזון נקי' לתודעה נקייה. לבוא ולנסות לתת את המידע הכי בדוק, הכי עובדתי, בלי הסחות דעת, בלי הצפת מידע, בלי סימני קריאה מיותרים, עם נתונים במקום דעות, עם בדיקת עובדות במקום פייק ניוז, עם א-פוליטיות ועם שקיפות".

בר און סיפרה למשקיעים הצעירים על כך שהיא גדלה בתוך עולם התקשורת, כשאביה, הקים את עיתון גלובס ב-1983. "אני גדלתי בתוך העולם של העיתונות הכלכלית, זה מה שהכרתי. רק כאשר אבי נפטר יחסית בגיל צעיר והשתלט השותף שלו אליעזר פישמן. בכל התקופה הזו בעצם גלובס היה משועבד לבנקים הגדולים בישראל. עם פשיטת הרגל של פישמן , גלובס הגיע לבית המשפט לפירוקים ונמכר למרבה במחיר. המרבה במחיר היה אוליגרך המקורב לפוטין. כי הם נוטים לקנות כלי תקשורת בשביל השפעה תודעתית, לא רק השפעה דרך רשתות חברתיות ובוטים, הם עושים את זה גם דרך רשתות ממוסדות. בסופו של דבר, הלכתי לריב בבתי המשפט ופדינו את גלובס".

בר און סיפרה על השינוי המהותי שביצע גלובס, "אנחנו כבר תשע שנים בעיתון והפכנו לאתר הכלכלי המוביל בישראל וזאת למרות שאנחנו עם חומת תשלום, כי אנחנו מאמינים שמי שמוכר את התודעה שלו בחינם, מקבל כנגד זה הרבה דברים לא טובים. לקחנו עיתון שהיה הפסדי הרבה שנים והפך להיות רווחי כבר לאורך זמן.

שיחות המשקיעים בבורסה

"הוספנו בגלובס לאחרונה עבורכם המשקיעים את "תמלול שיחות המשקיעים". אנחנו הגוף היחיד שעושה את זה כיום, שיחות המשקיעים בבורסה, שפעם היו נחלת מעט מאוד אנשים עם פריטי מידע בתוכן שיכולת להפוך את ההשקעות לגמרי, התחילו להתפרסם בגלובס, עם כלי AI מתוחכמים ועם בדיקת עובדות. בנוסף, אתם יכולים לראות אצלנו עסקאות בעלי עניין בוול סטריט, אלו איתותים שאתם צריכים אותם בשביל לנהל את תיק ההשקעות שלכם, בשביל להשיג תשואה. אתם יכולים לקרוא אצלנו את מדור תיק השקעות, שבו בכל שבוע גלובס מציג לכם את תיק ההשקעות של האנליסטים הכי בכירים בישראל".

עוד הציגה בר און את המדור המשקיעים החדשים, "שזה אתם. במדור הזה אנחנו נותנים לכם את הבמה פעם בשבוע לפרט על תיק ההשקעות של הצעירים, את הטיפים הגדולים שהמשקיע הצעיר או המשקיעה הצעירה קיבלו בקריירה, מה מניע את התיק, כמה פעמים בודקים את התיק ועוד".

בנוסף ציינה בר און את המדור "עסקה בשבוע", אשר מנתח עסקאות נדל"ן. "גם נדל״ן הוא אפיק השקעות משמעותי, ציינה, "לצד זאת אנחנו מציגים את סקירות המסחר, וגם את 'חמישה דברים שכדאי לדעת לקראת יום המסחר'. יש לנו גם את הפודקאסטים 'כוחות השוק', 'הצוללת', 'כסף בקיר'. אנחנו משוכנעים וגם מקבלים על כך גם תגובות מלקוחות, שהקריאה הזאת מייצרת ROI, החזר על ההשקעה".

בר און אף הציגה הטבה מיוחדת למשתתפי הכנס, למנוי חינם לגלובס לתקופה של חודש, "כדי להציץ לכל הדברים שתיארתי ולעשות בחירה מושכלת לגבי התודעה שלכם. אני מאחלת לכולכם להשיג תשואה דו-ספרתית, עם כמה שפחות סיכון".