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השקעות

הדור החדש: אלפי משתתפים בפסטיבל דור ההשקעות

יותר מ-4,500 משתתפים השתתפו בפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי בשיתוף גלובס • המשקיעים הצעירים נחשפו באירוע, בהובלת גיא נתן, לשורה של מנכ"לים ובכירים במשק

גלית חתן 19:15
משתתפים בפסטיבל דור ההשקעות / צילום: יותם ירקוני
משתתפים בפסטיבל דור ההשקעות / צילום: יותם ירקוני

יותר מ-4,500 משתתפים הגיעו מרחבי הארץ לפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי בשיתוף גלובס, שהתקיים בסינמה סיטי בראשון לציון. האירוע התנהל בכמה אולמות במקביל, ומשקיעי הריטייל הצעירים (בני 27-42, 65% גברים ו-35% נשים) נחשפו לשורה של מנכ"לים ובכירים במשק. את הפסטיבל הוביל גיא נתן בן ה-28, שמחזיק בקרן גידור ויותר מ-160 אלף עוקבים באינסטגרם.

גיא נתן ואלונה בר און / צילום: שלומי יוסף
 גיא נתן ואלונה בר און / צילום: שלומי יוסף
בכירי נופר אנרגיה: דניאל בוחבוט, נדב ברקן ועופר ינאי / צילום: שלומי יוסף
 בכירי נופר אנרגיה: דניאל בוחבוט, נדב ברקן ועופר ינאי / צילום: שלומי יוסף
דן פרנס / צילום: שלומי יוסף
 דן פרנס / צילום: שלומי יוסף
יוני חנציס / צילום: שלומי יוסף
 יוני חנציס / צילום: שלומי יוסף
באי האירוע / צילום: יותם ירקוני
 באי האירוע / צילום: יותם ירקוני