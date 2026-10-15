הדור החדש: אלפי משתתפים בפסטיבל דור ההשקעות

יותר מ-4,500 משתתפים הגיעו מרחבי הארץ לפסטיבל דור ההשקעות בראשות הבית הפיננסי בשיתוף גלובס, שהתקיים בסינמה סיטי בראשון לציון. האירוע התנהל בכמה אולמות במקביל, ומשקיעי הריטייל הצעירים (בני 27-42, 65% גברים ו-35% נשים) נחשפו לשורה של מנכ"לים ובכירים במשק. את הפסטיבל הוביל גיא נתן בן ה-28, שמחזיק בקרן גידור ויותר מ-160 אלף עוקבים באינסטגרם.

גיא נתן ואלונה בר און / צילום: שלומי יוסף

בכירי נופר אנרגיה: דניאל בוחבוט, נדב ברקן ועופר ינאי / צילום: שלומי יוסף

דן פרנס / צילום: שלומי יוסף

יוני חנציס / צילום: שלומי יוסף