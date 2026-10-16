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08:35 - משרד ההגנה הרוסי הודיע כי צבא רוסיה תקף מתקן לוגיסטי במחוז אודסה שבאוקראינה וספינת מטען שהייתה בדרכה לנמל אודסה

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גורמים מערביים אמרו לחדשות 12 כי בישראל ובמקומות אחרים בעולם מזהים בימים האחרונים צעדים קיצוניים שנעשים בתוך איראן בהיבטים צבאיים, כך פרסמנו אמש (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית".

על רקע ההתפתחויות, נערכה היום שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו. השיח בין הדרגים בישראל ובארצות הברית נמשך באופן תכוף, ובדיונים בישראל נשמעת ההערכה כי המצוקה שבה נתונה איראן עלולה להוביל אותה לצעדים קיצוניים נוספים.

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