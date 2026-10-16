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איראן | סיקור שוטף

לקראת תקיפה? המהלכים הצבאיים שזוהו באיראן, והשיח בין ישראל לאמריקנים

ראש הממשלה שוחח עם רוביו, וכינס הערב דיון ביטחוני עם ראשי מערכת הביטחון • בישראל סבורים כי תוכנית תקיפה חייבת לכלול תשתיות, אנרגיה, טילים וגרעין • ברקע: העיתוי הרגיש - 12 ימים לבחירות בישראל ו-19 ימים לבחירות האמצע בארה"ב

N12שירות גלובס פורסם: 07:06 עודכן: 08:35
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP
נשיא ארה''ב דונלד טראמפ ומוג'תבא חמינאי, המנהיג העליון של איראן / צילום: AP

עדכונים שוטפים

08:35 - משרד ההגנה הרוסי הודיע כי צבא רוסיה תקף מתקן לוגיסטי במחוז אודסה שבאוקראינה וספינת מטען שהייתה בדרכה לנמל אודסה

07:11 -

גורמים מערביים אמרו לחדשות 12 כי בישראל ובמקומות אחרים בעולם מזהים בימים האחרונים צעדים קיצוניים שנעשים בתוך איראן בהיבטים צבאיים, כך פרסמנו אמש (חמישי) לראשונה ב"מהדורה המרכזית".

על רקע ההתפתחויות, נערכה היום שיחה בין ראש הממשלה בנימין נתניהו לשר החוץ האמריקני מרקו רוביו. השיח בין הדרגים בישראל ובארצות הברית נמשך באופן תכוף, ובדיונים בישראל נשמעת ההערכה כי המצוקה שבה נתונה איראן עלולה להוביל אותה לצעדים קיצוניים נוספים.

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