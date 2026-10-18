מקדמה של 176 אלף שקל: התנאים להגעת הטסלה המעופפת לישראל

בלילה של יום חמישי בשבוע שעבר צפו עשרות מיליונים בפה פעור כיצד הרודסטר של טסלה מטפסת על רמפה, שהוצבה במתקן הניסויים של ספייס X במקגרגור שבטקסס, נצמדת אליה כשהיא הפוכה, ממריאה מקצה הרמפה, מתהפכת 180 מעלות באוויר ונוחתת על הגלגלים בסיוע מאיצים רקטיים. כמה דקות לאחר מכן, היא המריאה סילונית וקפצה מעל שורת כלי רכב של טסלה.

● אילון מאסק מציג: מכונית מעופפת

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אומנם הפעלולן האגדי Evel Knievel ביצע פעלולים דומים כבר בשנות ה־70' של המאה הקודמת. אבל לא הייתה לו את הכריזמה ובוודאי לא את התקציב וכיסוי המדיה של המאסטר אילון מאסק.

סם אלטמן שיבח את המראה של הרכב ואילו נשיא ארה"ב דונלד טראמפ אמר ש"הרכב מרשים מאוד, אף שלא בטוח שהוא יעלה עליו".

גם מאסק, כהרגלו, לא חסך בסופרלטיבים ואמר כי "מסתבר שבעתיד יש מכוניות מעופפות" וכי זו "הטובה שבאחרונות המכוניות, שיהיו נהוגות בידי אדם".

גרסאות הרכב לטסלה המעופפת והעלויות Performance דו־מושבית עם תאוצה ל־96 קמ"ש בפחות מ־1.6 שניות Thrust דו־מושבית עם תאוצה של כ־100 קמ"ש בפחות משנייה Rocket חד־מושבית עם תאוצה ל־100 קמ"ש בפחות מ־0.6 שניות כמה זה עולה מקדמות בדמות תשלום מיידי של 5,000 דולר ועוד 45 אלף דולר תוך 10 ימים לגרסת הבסיס

אם השתכנעתם ואתם כבר כותבים כרגע מקדמה על סך של 250 אלף דולר, שתשריין לכם את אחת המכוניות שייוצרו "החל מ־2028" (בתקווה) הנה סיכום על מה שידוע עליה, לפחות ברמת ההצהרות, ובעיקר על מה שלא ידוע עליה.

תאוצה ל־100 קמ"ש בכחצי שנייה

על פי הנאמר בכתובים, הדגם יוצע בשלוש גרסאות: Performance היא גרסת ספורט דו־מושבית "מוכנה לכביש" עם אווירודינמיקה אקטיבית, שמצמידה אותה לאספלט במהירויות גבוהות ותאוצה מעמידה ל־96 קמ"ש בפחות מ־1.6 שניות. נתון מכובד בהחלט.

גרסת ה־Thrust מוסיפה, לפי הכתוב, מאיצי גז קר אחוריים, כמו אלה שמסייעים לתמרן לוויינים במסלול, ומורידה את זמן התאוצה לפחות מ־0.9 שניות ואילו גרסת הקצה Rocket המפורסמת היא חד־מושבית, בהזמנה מיוחדת, עם מאיצים סביב הגוף ותאוצה ל־100 בפחות מ־0.59 שניות.

טסלה מצהירה על טווח נסיעה חשמלי של "יותר מ־480 ק"מ" - נתון נמוך משמעותית מ־1,000 הקילומטרים שהובטחו בתחילת הדרך, ומהירות מרבית של יותר מ־230 מייל לשעה.

זה בערך מה שידוע כרגע ואפילו הנתונים הללו אינם "סגורים" ואינם מופיעים במסמכי תקינה רשמיים כלשהם.

יתר על כן, רשות התעופה הפדראלית בארצות הברית, שהיא הפוסקת הסופית לגבי מה שיכול לעוף ומה שנשאר על הקרקע, לא העניקה עד כה שום אישור תעופה רשמי לגרסאות המעופפות וספק רב אם הן יעברו את התקינה הבטיחותית הקפדנית, שנועדה לוודא שהרכב לא יתרסק על מישהו או על משהו.

טסלה וספייס X בדרך למיזוג?

לאירוע היו גם השפעות על שוק ההון. מניית טסלה זינקה בכ־5.2% במסחר המוקדם ל־381.40 דולר, וסביר להניח שספייס X גם תגזור קופון ולא במקרה. מאסק הגדיר את השידור במילים Tesla x SpaceX וליבה בכך את הספקולציות על איחוד בין החברות.

בנק ברקליס העריך שהודעה על מיזוג יכולה להגיע לפני האסיפה השנתית של טסלה, שתתקיים עד 6 בדצמבר, ושלאחר המיזוג יחזיק מאסק בכ־37% מהמניות וב־56% מזכויות ההצבעה.

אנליסט אחר ראה בכך חיזוק לטענה, ששתי החברות פועלות כפלטפורמה הנדסית אחת. ולא נשכח כמובן את הרובוט האנושי אופטימוס של מאסק, שאנשי טסלה טענו כי רכיבים שפותחו עבורו נמצאים ברכב.

טסלה פתחה מחדש באירוע את ההזמנות לרכב. המזמינים נדרשים לשלם 5,000 דולר מיידית על תקן של "פיקדון בר השבה" ועוד 45,000 דולר תוך 10 ימים לגרסת הבסיס, שעדיין אין לה מחיר סופי.

גם אתר החברה בישראל מאפשר להציב הזמנות תמורת מקדמה של 16 אלף שקל עבור גרסאות הבסיס ועוד 160 אלף שקל תוך עשרה ימים. כל זה, כאמור כמקדמה. עבור הגרסה הבכירה, המקדמה היא באותו גובה, אבל הלקוחות יידרשו לשלם בנוסף כ־800 אלף שקל תוך עשרה ימים.

התשובה לתעשיית הרכב השמרנית

לא ברור עדיין האם המכונית הזו אכן תרד לכבישים כמובטח או שהסאגה בת 9 השנים של הרודסטר החדשה תימשך. אבל האמת זה גם לא ממש משנה כי בלילה של יום חמישי שעבר נרשמה היסטוריה: לראשונה הוכח כי באמצעות שילוב של הנדסת תודעה מתוחכמת, אפקטים מרהיבים והרבה כריזמה אישית, אפשר לייצר "יש מאין" גם בתעשיית הרכב השמרנית.

עוד הוכח שניתן לקחת מוצר, שעדיין אינו קיים ולא בטוח האם ומתי יהיה קיים, ולהפוך אותו בתוך דקות לשיחת היום בכל פינה בעולם. וזה סוג של אלכימיה תקשורתית, שכנראה רק קוסם כמו אילון מאסק מסוגל לייצר.