אירוע הסייבר בכלמוביל בשבוע השני, והפעילות טרם שבה במלואה

חברת כלמוביל ממשיכה להתמודד עם אירוע הסייבר הנרחב, שזוהה במערכת המיחשוב של החברה כבר ב־14 באוקטובר. בענף הרכב מדווחים כי חלק ממערכות המחשוב של החברה בסוכנויות החברה ברחבי הארץ, במערך המוסכים ובמערך החלפים עדיין לא חזרו בתחילת השבוע לפעולה מלאה ומורגשים עיכובים.

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יצוין כי כלמוביל, שהיא קבוצת הרכב הגדולה בישראל עם מחזור שנתי של מיליארדי שקלים, מחזיקה מערך הגנת סייבר מתקדם, הן בתוך החברה והן במיקור חוץ. ענף הרכב כולו קיבל כבר לפני שנתיים התרעות ממערך הסייבר הלאומי לקראת תרחיש של מתקפת סייבר נרחבת עליו ומאז מתמודדים היבואנים עם ניסיונות מתקפה על בסיס שוטף.

מסמך לא מחייב

לאחרונה, בעקבות עבודת עומק שנמשכה כמה שנים, פרסם משרד התחבורה קובץ הנחיות סייבר מקיפות ליבואניות הרכב שמקיף את כל השרשרת התפעולית החל מהמוסכים ועד המחשבים הארגוניים. אולם הנחיות אלה הן בבחינת המלצה ואינן מחייבות.

אותו מסמך של משרד התחבורה הטיל את עיקר כובד הגנת הסייבר לרכב בישראל על שתי רגולציות אירופיות בתחום, שמחייבות את היצרנים לנהל סיכוני סייבר בשלב ייצור הרכב ובעדכוני התוכנה מרחוק.

כלומר, כמעט כל רכב חדש שנוחת כיום בישראל עם תקינה אירופית, אמור להתמודד עם איומי סייבר בסיסיים נפוצים. הבעיה היא, שהתקנים האלה מחייבים רק כלי רכב בתקינה אירופית, שנמכרים מיולי 2024. כלומר, על כבישי הארץ נעים לא מעט כלי רכב "חכמים" ומקושרי רשת, שלא עומדים בתקנים האלה.

החידוש המרכזי והחשוב במסמך של משרד התחבורה הוא ניסיון לסגור פער משמעותי בהגנת הסייבר על שרשרת היבוא והתחזוקה בשלב בדיקות הטרום-מסירה (PDI) של כלי הרכב ומוסכי השירות בישראל.

בין השאר מומלץ ליבואנים הישראלים למסד בארגון שלהם בקרות על סיכוני סייבר, לנטר ולדווח בזמן אמת מתקפות סייבר ולבודד את הרשת הארגונית/תפעולית של המוסכים, כדי למנוע את ניצולה למתקפות על כלי רכב וגניבת מידע רגיש.

"החברה בודקת את המקור"

אפשר להניח שאחת הסיבות שבגינן הסתפק המשרד ב"המלצות", עשויה להיות חוסר רצון להעניק יתרון ליבואניות רכב גדולות, שממילא כבר מפעילות בארגון מערכי הגנת סייבר פנימיים מושקעים, כולל בתחום השירות. הנחיות מחייבות היו מאלצות את "הקטנים" להשקיע מאות אלפי שקלים ואפילו מיליונים בהגנת סייבר, וזו בעיה למשרד התחבורה שחרת על דגלו את טיפוח היבואנים "הקטנים" והקטנת הכוח התחרותי של היבואנים הגדולים.

מחברת כלמוביל נמסר בתגובה: "זוהה אירוע אבטחת מידע על ידי צוות הטכנולוגיות של כלמוביל. החברה, אשר ערוכה לאירוע מסוג זה, בודקת את מקורו על ידי צוותים ייעודים ועדכנה את הגורמים הרגולטורים. האירוע מנוהל והחברה פועלת לסיומו בהקדם האפשרי. אולמות התצוגה, כמו גם שירות הלקוחות, מרכזי השירות ומערך מסירת רכבים (חדשים ויד שנייה) ממשיכים לפעול, אך ייתכנו עיכובים מסוימים".