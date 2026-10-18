שבוע אחרי הזיהום החריג: מפעל גדיב של בזן חוזר לעבוד

המשרד להגנת הסביבה אישר הערב (א') למפעל "גדיב" של בית הזיקוק בזן לחזור לעבודת התחזוקה, שבוע לאחר שהתגלה זיהום חריג שהביא לבלימה זמנית של העבודות ואף פינוי זמני של שני בתי ספר. גדיב מייצרת מוצרים ארומטיים, כלומר מוצרים מבוססי נפט שאינם דלק לצורכי תעשיות כמו כימיה וקוסמטיקה. המשרד להגנת הסביבה דרש מבזן תכנית עבודה מיוחדת כתנאי להמשך העבודות.

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כבר ביום שבת ה-10 באוקטובר, התגלה בתחנת הניטור של המשרד להגנת הסביבה מדידה חריגה של בנזן. מדובר בתוצר לוואי של נפט, שנמכר גם כמוצר בפני עצמו, ובאוויר הוא מזהם שאף התגלה כמסרטן מוכח. בכמויות נמוכות, החשיפה נחשבת פחות בעייתית (אם כי ארגונים כמו "אדם טבע ודין" מתעקשים שגם כמויות נמוכות הן מסוכנות), ועל כן על פי המשרד להגנת הסביבה, מותר לבזן לחרוג 7 פעמים מהרף הסטנדרטי של 3.9 מיקרוגרם למ"ר בממוצע יומי.

חריגה של יותר מפי 3 מהרף הרגיל

במהלך השנה האחרונה, בזן חרגה רק 4 פעמים מהרף הזה, אך ביום שבת נמדד ערך חריג במיוחד: יותר מ־12 מיקרוגרם למ"ר, יותר מפי 3 מהרף הרגיל. אין למשרד להגנת הסביבה נוהל מסודר להתמודדות עם מצבים כאלה והוא שופט כל מקרה לגופו. ביום ראשון בבוקר, הערכים חזרו לנורמה, מה שהוביל לכך שאף פעולה לא ננקטה בעקבות הזינוק החריג בערכי הבנזן, אך בהמשך היום, הערכים החלו לטפס שנית, מה שהוביל להודעה מפתיעה של המשרד להגנת הסביבה יחד עם משרד הבריאות בשעות הערב על העתקה זמנית של שני בתי ספר - "ארזים" (המיועד לילדים על הרצף האוטיסטי, ונפתח בספטמבר 2025) ובית הספר החברתי. ביום שלישי הם כבר חזרו לשגרה, עקב ערכי הבנזן הנמוכים באוויר, אך בזן עצמם לא הורשו להתניע מחדש את תהליך התחזוקה.

כעת, שבוע לאחר הפסקת העבודות שם, המשרד להגנת הסביבה מתיר לבזן להמשיך את עבודות התחזוקה, זאת תחת תכנית עבודה שנועדה למנוע הישנות של זיהום כזה: מעקב אחר פרמטרים תפעוליים, כמו עלייה בלחץ במכלים, העשויה להעיד על התפתחות תנאים המחייבים התערבות וצמצום הפעילות או עצירתה; מעקב אחר ריכוזי הבנזן סמוך למקורות הפליטה וקביעת ערכים להפחתת העבודות או להפסקתן לפי תוצאות הניטור; מעקב אחר ריכוזי הבנזן בתחנות הניטור הסביבתיות וקביעת ערכי פעולה שנועדו לאפשר התערבות מוקדמת ולמנוע חריגות יממתיות מערך הסביבה.

דורית זיס, מנהלת מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה מסרה כי "חידוש עבודות התחזוקה במפעל גדיב אושר לאחר בחינה מקצועית של המסמכים שהגיש המפעל וקביעת דרישות סביבתיות מחמירות, הכוללות מנגנוני בקרה ומדדים ברורים לצמצום העבודות ולהפסקתן לפי הצורך. מחוז חיפה במשרד להגנת הסביבה ימשיך לעקוב מקרוב אחר נתוני ניטור האוויר ואחר עמידת המפעל בתנאי הצו, בד בבד עם הפעלת סמכויות הפיקוח והאכיפה לפי הממצאים בשטח. לצד הפיקוח על הפעילות התעשייתית הקיימת, המשרד ממשיך לקדם עם שותפינו בממשלה את התוכניות להפסקת הפעילות הפטרוכימית במפרץ חיפה ולפיתוח מתחם עירוני חדשני ובר-קיימה במסגרת תמ"א 75, במטרה להגן על בריאות הציבור והסביבה באזור".