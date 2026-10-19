פי 3 מלוס אנג’לס: מה חושפים נתוני הקורקינטים בתל אביב?

באוגוסט האחרון ציינה חברת הקורקינטים השיתופיים Bird שמונה שנים לכניסתה לישראל. על פניו, ניתן אולי להפחית בחשיבות הקורקינטים, וכמובן שיש מקום לדון בהרחבה באופן השימוש בהם ובאמצעי הזהירות הנדרשים, אך עבור רבים ממשתמשי התחבורה הציבורית (ולא רק) הם משמשים כ"מייל האחרון" בדרכם הביתה ולעבודה. כעת, ניתוח נתוני בירד חושף את היקף השימוש בקורקינטים בתל אביב בהשוואה לערים בעולם, ואת מאפייני הרוכבים.

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מספר הרכיבות הגבוה ביותר

כיום פועלים בתל אביב בסך הכול כ-5,400 קורקינטים שיתופיים מכל החברות. לפי נתוני בירד, מספר הרכיבות הממוצע לכל קורקינט גבוה בהשוואה לערים אחרות בעולם שנבדקו: פי 3 מבלוס אנג’לס, פי 2 מרומא, פי 5.5 מליסבון ופי 2.5 מציריך. נתונים אלו יכולים ללמד על שני דברים: תושבי תל אביב משתמשים בקורקינטים בתדירות גבוהה, וייתכן שאף יש צורך להגדיל את מספר הקורקינטים במרחב הציבורי (זאת, כמובן, באמצעות הסדרת מקומות חניה נוספים).

בנוסף, לפי נתוני החברה, קיימים הבדלים ניכרים בדפוסי השימוש בין הערים. בתל אביב משך הרכיבה הממוצע עומד על 11 דקות ומרחק הנסיעה הממוצע הוא 2.5 ק"מ. ברומא, לעומת זאת, הרכיבות ארוכות מעט יותר - 12.5 דקות וכ-3 ק"מ בממוצע - בעוד שבלוס אנג’לס מדובר ברכיבות קצרות יותר, עם משך ממוצע של 7.7 דקות ומרחק של 1.8 ק"מ. בליסבון משך הרכיבה הממוצע עומד על 10.8 דקות, קרוב מאוד לזה של תל אביב, ואילו בציריך הרכיבות קצרות יותר ונמשכות כ-6 דקות בממוצע, למרחק של כ-1.5 ק"מ. הנתונים מצביעים על כך שבערים צפופות כמו תל אביב, רומא וליסבון, הקורקינטים משמשים בעיקר לנסיעות עירוניות קצרות עד בינוניות, בעוד שבערים כמו לוס אנג’לס וציריך דפוס השימוש מתאפיין בנסיעות קצרות יותר.

גם פרופיל הרוכבים משתנה בין הערים. הגיל הממוצע של הרוכבים בתל אביב עומד על 33 שנים, בדומה לרומא (32), אך נמוך מזה של ציריך (35) ולוס אנג’לס (37). בשיעור הנשים המשתמשות בקורקינטים נרשמים פערים בולטים יותר: ברומא נשים מהוות כ-30% מכלל הרוכבים, בציריך כ-25% ובלוס אנג’לס כ-24%, בעוד שבתל אביב ובליסבון הן מהוות כ-20% מהמשתמשים. בתל אביב ניכרת גם עונתיות במשך הרכיבה: בקיץ הממוצע עולה לכ-12 דקות, ובחורף יורד לכ-10-10.5 דקות. במקביל, לאורך השנים נרשמת ירידה מתונה במשך הרכיבה הממוצע.

200 ק"מ של שבילים

במקביל לפעילותה של בירד, העירייה עצמה משקיעה לא מעט בשבילי אופניים וקורקינטים, ובחודש שעבר היא חנכה רשת שבילים באורך כולל של 200 ק"מ ברחבי העיר. "היום כולם כבר מבינים - האופניים הם לא רק לפנאי", אמר אז ראש העיר רון חולדאי. "הם אמצעי תחבורה ראשי שבו משתמשים 1 מכל 4 תושבים ותושבות בעיר ביותר מ-200 אלף רכיבות ביום".

במקביל, בעירייה אף נאבקים בכלים החשמליים הדו-גלגליים שאינם עומדים בתקן או שלא הותקנה בהם לוחית זיהוי. בחודש אוגוסט האחרון נרשם מספר ההחרמות הגבוה ביותר של כלים חשמליים דו-גלגליים מאז תחילת האכיפה בשנת 2017, עם 642 החרמות. בנוסף, בחודש זה נרשמו 7,667 דוחות בגין עבירות שונות של רוכבי כלים דו-גלגליים.