ראשיגלובס פיננסיכל הכותרותשוק ההון והשקעותנדל''ן ותשתיותמשפטטכנולוגיהגלובליניהול וקריירההמשרוקיתשיווק ופרסוםמגזין Gתרבותוול סטריט ג'ורנל
משפט השרה מאי גולן נחקרת במשרדי להב 443
ראשי
גלובס פיננסי ראשי מניות מניות בחו''ל ארביטראז' אופציות מט''ח אג''ח ק. נאמנות קרנות סל חוזים עתידיים מכירות בשורט מדריכים פיננסיים כלכלת ישראל
כל הכותרות המומלצות העיתון הדיגיטלי
שוק ההון והשקעות נדל''ן ותשתיות משפט טכנולוגיה גלובלי מטבעות דיגיטליים ניהול וקריירה תרבות
מדורים נוספים שיווק ופרסום בארץ מגזין G The Wall Street Journal המשרוקית
פודקאסטים
תיק אישי
English Website גלובס ועידות וכנסים
גלובס שלי נושאים שמעניינים אותי כתבות ששמרתי הניוזלטרים שלי ספריית הכתבות שקראתי תיק ההשקעות שלי אודות

אודות גלובס

גלובס על גלובס דוח אמון 2024

פרוייקטים ושיתופי פעולה

לאנץ' ברייק המסלול למימון לכל הפרויקטים
רכישת מינוי גלובס שאלות ותשובות מרכז העזרה נגישות הגדרות לוח גלובס פרסמו אצלנו תנאי שימוש מדיניות פרטיות
מאי גולן

השרה מאי גולן נחקרת במשרדי להב 443

לאחר חודשים ארוכים בהם סירבה להתייצב לחקירה חרף זימונים חוזרים, נחקרת השרה מאי גולן בלהב 433 בחשד לעבירות שוחד, מרמה והפרת אמונים • החקירה נפתחה בעקבות תחקיר שהעלה חשדות לשימוש בכספי ציבור ולהעסקה פיקטיבית במשרד לשוויון חברתי

ניצן שפיר 14:39
השרה מאי גולן / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת
השרה מאי גולן / צילום: נועם מושקוביץ', דוברות הכנסת

ארבעה חודשים לאחר שהמשטרה הודיעה על סיום החקירה נגד השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, התייצבה היום (ד') השרה לחקירה בפרשת השחיתות השלטונית. גולן נחקרת בשעה זו במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בלוד.

מנדלבליט מעיד: ביקשתי לעצור את הקשר של המשטרה עם בן כספית
היקף העבירות בפרשת השוחד בצה"ל: 200 מיליון שקל

גולן חשודה בעבירות מתחום טוהר המידות, בהן שוחד, מרמה והפרת אמונים.
החקירה נפתחה בעקבות תחקיר של העיתונאי יוסי מזרחי, שבו עלה חשד למעורבותם של עובדי המשרד לשוויון חברתי בעבירות של קבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור והעסקה פיקטיבית.

גולן סירבה עד היום להתייצב לחקירה, אף שזומנה אליה מספר פעמים. החקירה הסמויה התנהלה במשך מספר חודשים, ובספטמבר עברה לשלב הגלוי. ביוני השנה הודיעה המשטרה על סיום החקירה, לאחר שנחקרו המעורבים, אך מבלי שנגבתה גרסתה של גולן.

החקירה מתנהלת בליווי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

***חזקת החפות: מאי גולן לא הורשעה בדין, ועומדת לה חזקת החפות.