השרה מאי גולן נחקרת במשרדי להב 443

ארבעה חודשים לאחר שהמשטרה הודיעה על סיום החקירה נגד השרה לשוויון חברתי וקידום מעמד האישה, מאי גולן, התייצבה היום (ד') השרה לחקירה בפרשת השחיתות השלטונית. גולן נחקרת בשעה זו במשרדי היחידה הארצית לחקירות הונאה (יאח"ה) בלהב 433 בלוד.

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גולן חשודה בעבירות מתחום טוהר המידות, בהן שוחד, מרמה והפרת אמונים.

החקירה נפתחה בעקבות תחקיר של העיתונאי יוסי מזרחי, שבו עלה חשד למעורבותם של עובדי המשרד לשוויון חברתי בעבירות של קבלת דבר במרמה, שימוש בכספי ציבור והעסקה פיקטיבית.

גולן סירבה עד היום להתייצב לחקירה, אף שזומנה אליה מספר פעמים. החקירה הסמויה התנהלה במשך מספר חודשים, ובספטמבר עברה לשלב הגלוי. ביוני השנה הודיעה המשטרה על סיום החקירה, לאחר שנחקרו המעורבים, אך מבלי שנגבתה גרסתה של גולן.

החקירה מתנהלת בליווי פרקליטות מחוז תל אביב (מיסוי וכלכלה).

***חזקת החפות: מאי גולן לא הורשעה בדין, ועומדת לה חזקת החפות.