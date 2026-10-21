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משפט חשד: עובד מדינה לא פיקח על אתרי בנייה עם עובדים זרים ללא היתר
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שוחד

חשד לשוחד: עובד מדינה לא פיקח על אתרי בנייה שהעסיקו עובדים זרים ללא היתר

הפרשה, שהחלה בחקירה סמויה, עוסקת בעובד מדינה שקשר קשר עם קבלנים המעסיקים עובדים זרים מטורקיה, הנמצאים בארץ ללא היתר כחוק • עפ"י החשד, אותם קבלנים שילמו שוחד כספי לעובד המדינה, בתמורה לאי-פיקוח באתרי הבנייה בהם מועסקים הזרים, כאשר חלק מהכספים הגיע מהזרים עצמם

ג'ניפר סילון 15:32
עובדי בניין / אילוסטרציה: Shutterstock
עובדי בניין / אילוסטרציה: Shutterstock

עובד מדינה וקבלנים נעצרו בחשד לשוחד תמורת אי-פיקוח. הפרשה, שהחלה בחקירה סמויה, עוסקת בעובד מדינה שקשר קשר עם קבלנים המעסיקים עובדים זרים מטורקיה, הנמצאים בארץ ללא היתר כחוק. החקירה מנוהלת במחלק סע"ר יאל"כ להב 433.

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על-פי החשד, אותם קבלנים שילמו שוחד כספי לעובד המדינה, בתמורה לאי-פיקוח באתרי הבנייה בהם מועסקים הזרים, כאשר חלק מהכספים הגיע מהזרים עצמם. בנוסף, עלה חשד כי אותם קבלנים עסקו גם בהברחת העובדים הזרים דרך ירדן, תמורת תשלום כספי שנגבה מהם.

הבוקר |(ד') החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של שלושה חשודים ועיכובם של שניים נוספים.

החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה בשעה 17:00.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.