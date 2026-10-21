עובד מדינה וקבלנים נעצרו בחשד לשוחד תמורת אי-פיקוח. הפרשה, שהחלה בחקירה סמויה, עוסקת בעובד מדינה שקשר קשר עם קבלנים המעסיקים עובדים זרים מטורקיה, הנמצאים בארץ ללא היתר כחוק. החקירה מנוהלת במחלק סע"ר יאל"כ להב 433.

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על-פי החשד, אותם קבלנים שילמו שוחד כספי לעובד המדינה, בתמורה לאי-פיקוח באתרי הבנייה בהם מועסקים הזרים, כאשר חלק מהכספים הגיע מהזרים עצמם. בנוסף, עלה חשד כי אותם קבלנים עסקו גם בהברחת העובדים הזרים דרך ירדן, תמורת תשלום כספי שנגבה מהם.

הבוקר |(ד') החקירה הפכה לגלויה עם מעצרם של שלושה חשודים ועיכובם של שניים נוספים.

החשודים המרכזיים יובאו בהמשך היום לדיון בבקשה להארכת מעצרם בבית משפט השלום בפתח תקווה בשעה 17:00.

*** חזקת החפות: החשודים לא הואשמו ולא הורשעו, ועומדת להם חזקת החפות.