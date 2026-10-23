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פינטק

פיירבלוקס הישראלית מפטרת כ-70 עובדים בעולם ובישראל

חברת הפינטק הישראלית, המפתחת תשתיות לניהול ואבטחת נכסים דיגיטליים, מפטרת כ-7% מכוח האדם שלה במסגרת שינוי מבני • מדובר בסבב הפיטורים השלישי של החברה בשנים האחרונות, לאחר שביצעה צמצומים גם ב-2023 וב-2024 • פיירבלוקס: ״החלטה קשה אך הכרחית״

מיטל וייזברג 16:23
מייסדי פיירבלוקס, מימין: פבל ברנגולץ, מיכאל שאולוב ועידן עפרת / צילום: יוליה נר
מייסדי פיירבלוקס, מימין: פבל ברנגולץ, מיכאל שאולוב ועידן עפרת / צילום: יוליה נר

חברת הפינטק הישראלית פיירבלוקס (Fireblocks) מפטרת כ-70 עובדים ברחבי העולם, בהם עשרות בישראל, המהווים יחד כ7% מכוח האדם שלה, כך נודע לגלובס. פיירבלוקס, שנוסדה ב-2018, מפתחת תשתיות טכנולוגיות המאפשרות לבנקים, לגופים פיננסיים ולחברות הפועלות בשוק הקריפטו להעביר, לאחסן ולנהל נכסים דיגיטליים באופן מאובטח. החברה נחשבת לאחת מחברות הפינטק הישראליות הבולטות בתחום הנכסים הדיגיטליים.

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בפברואר 2023 פיטרה פיירבלוקס לראשונה כ-30 עובדים, שהיוו כ-5% מכוח האדם שלה באותה עת. כמחצית מהמפוטרים היו בישראל, והצמצומים התמקדו בעיקר בתפקידי אדמיניסטרציה ותמיכה. שנה לאחר מכן, בפברואר 2024, ביצעה החברה סבב פיטורים נוסף, שבמסגרתו נפרדה מכ-20 עובדים, פחות מ-3% מכוח האדם שלה. המהלך בוצע כחלק מארגון מחדש של מערכי המכירות, השיווק והתמיכה הגלובליים. סבב הפיטורים הנוכחי הוא הרחב מבין השלושה.

מפיירבלוקס נמסר בתגובה: "כחלק משינוי מבני שמטרתו לתמוך בצמיחתה האסטרטגית של פיירבלוקס, אנו נפרדים מכ-7% מכוח האדם בחברה בעולם, וחלקו גם בישראל. מדובר בהחלטה קשה אך הכרחית, שנועדה לתמוך באופן מיטבי בצרכים של קהל לקוחותינו בעת הנוכחית. כל עובד ועובדת שמושפעים מהשינוי יקרים לליבנו, ואנו נלווה אותם מקרוב ונתמוך בהם עם חבילת פיצויים מורחבת וסיוע בהמשך הדרך".

בשנת 2022 הגיעה החברה לשווי של כ-8 מיליארד דולר, והפכה לאחת מחברות הפינטק הישראליות בעלות השווי הגבוה ביותר באותה תקופה. רק אתמול דווח כי החברה במגעים למכירתה לענקית התשלומים ויזה (Visa) תמורת כ-2.5 מיליארד דולר, דיווח שפיירבלוקס הכחישה.