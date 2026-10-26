כמדי סוף שנה, לקוחות רבים מתלבטים בשאלה האם כדאי לרכוש רכב חדש כעת או לחכות לתחילת השנה הבאה. ה"רווח" המסורתי בהמתנה הוא רישום של שנת עלייה חדשה על הכביש ברישיון הרכב שישדרג את ערך היד השנייה בעתיד. מנגד ניצב הסיכון לעליית מחירים פוטנציאלית, שלרוב מתרחשת בתחילת השנה, והפסד של הזדמנויות במבצעי סוף השנה, שכוללים הנחות והטבות לא כספיות (כמו מימון) שיכולות להגיע לשיעור של 5%-10% ממחיר המחירון הרשמי.

● בגלל הבחירות: הטבת מס הקנייה על רכב חשמלי תוארך

● רכב עם אבזור יוצא דופן ב-117 אלף שקל בלבד

בשנים האחרונות ההתלבטות הצרכנית הושפעה גם מאירועים גיאופוליטיים ואילו השנה מצטרפות לתמונה המורכבת גם הבחירות, שמציבות סימני שאלה לגבי השנה הבאה בכל הנוגע למס הקנייה על חשמליות, שערי המטבע והמשך סבסוד הדלק. כל אלה יכולים להשפיע על סוג הרכב הנבחר ועל עיתוי רכישתו.

התוצאה היא רמה גבוהה מאד של חוסר ודאות בתקופה קריטית לענף הרכב וללקוחות. לטובת הצרכנים המתלבטים, ננסה לעשות סדר בכמה מהמשתנים בתמונה המורכבת הזו.

רכב חשמלי: מס הקנייה לא יעלה מיידית

תיאורטית, בתחילת ינואר 2027 צפוי היה מס הקנייה על רכב חשמלי לעלות מ־48% כיום (עם תקרת הטבה של כ־22 אלף שקל) ל־83%, כמו על שאר סוגי הרכב. אולם כפי שנחשף בגלובס, ההטבה תוארך על פי סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת. השבוע הודיעה רשות המסים שההטבה תוארך עד ל־10 בפברואר 2027. כלומר מרכיב הלחץ המיידי לרוכשי החשמליות, שעשוי היה לייקר את מחירי המחירון שלהן בעשרות אלפי שקלים, כבר לא על הפרק.

לאחר תקופת ההפוגה ולנוכח הבור התקציבי המעמיק, סביר להניח שמס הקנייה יעלה - אבל אפשר גם להמתין לדגמי 2027 ו"להרוויח" שנה.

לקנות עכשיו או לחכות? הגורמים המשפיעים מס על חשמליות

עליית מס הקנייה על חשמליות מוקפאת ולכן הלחץ המיידי לקנות פחת

מחירי הדלק

פקיעת סבסוד מס הבלו בסוף החודש תזניק ביקוש לחשמליות ותקטין מלאים

עדכון המס הירוק

התייקרות אוטומטית בינואר של אלפי שקלים, בעיקר בדגמים היברידיים וזולים

הצפת דגמים מסין

תחרות עזה ומלחמת מחירים ברבעון הראשון צפויות למתן את ההתייקרויות

היחלשות השקל

הפיחות מול הדולר והאירו מגדיל את עלויות היבוא ומקשה על היבואנים לספוג התייקרויות

מנגד, מה שעלול לשנות את דחיפות ההצטיידות בחשמליות הם מחירי הדלק. בסוף השבוע האחרון נסקו מחירי הנפט בעולם לרמות קרובות לשיא השנתי שלהם בחודש מאי, כתוצאה מהמצב במפרץ. בישראל אמנם סבסוד הבלו על בנזין ממתן כרגע את הפאניקה, אבל הסבסוד עולה למדינה מאות מיליוני שקלים והוא פוקע בסוף החודש וכלל לא בטוח אם יחודש.

להבדיל מישראל, "הלם המחירים" בתחנות כבר מאיץ כיום במדינות רבות במערב את הביקוש המיידי לדגמים חשמליים, שהם כרגע ה"חיסון" היעיל ביותר בפני מחירי הדלק ובפני אפשרות של מחסור בדלק ו/או זינוק נוסף במחירים אם תהיה הסלמה. התוצאה היא לחץ הולך וגובר על מלאים עתידיים של חשמליות, שעשוי לחלחל גם לשוק המקומי.

אמנם בישראל רוב הלקוחות עדיין מעדיפים כרגע את חלופת הפלאג־אין, אבל ה"חיסון" שאלה מעניקים מפני עלויות הדלק מוגבל.

מי שמודע לכך היטב הם ציי הרכב, שהם צרכני נסועה כבדים. אלה עוברים כיום התפכחות הדרגתית לנוכח פערים משמעותיים בין עלויות הדלק החזויות של רכבי הפלאג־אין "על הנייר" לבין העלויות בפועל בתרחיש נסועה "ישראלי טיפוסי" - שכולל ויתור על טעינה ביתית חיצונית והסתפקות בטעינה עצמית של הרכב באמצעות מנוע הבנזין.

ה"קאמבק" של החשמליות יואץ אם יתממש התרחיש של ביטול סבסוד הבלו בצירוף עם הקפיצה במחירי הנפט והיחלשות השקל, שיביא את מחירי הבנזין בנובמבר לסביבות 9 שקלים לליטר. ובמקרה כזה תאוצה בביקוש לרכב חשמלי תביא להקטנת המלאים וההנחות בפלח.

בשורה התחתונה, מי "שנעול" על רכישת רכב חשמלי חדש ויש לו נגישות לעמדת טעינה ביתית או עסקית, צריך לשקול את האפשרות שרכישה מיידית במחירים הקיימים, גם ללא המתנה ל־2027, עדיין עשויה להיות אופציה משתלמת כלכלית.

נוסחת המס הירוק תתעדכן ותקפיץ מחירים

עוד מרכיב שצריך לקחת בחשבון הוא העדכון של נוסחת "המס הירוק" בתחילת ינואר. כאן ההשפעה היא על כל סוגי הרכב, למעט רכב חשמלי. הנוסחה הזו קובעת את גובה הטבת המס ה"ירוק" על רכבי בנזין, דיזל, הייבריד ופלאג־אין, והחמרת הערכים שלה בינואר 2027 תהיה די קיצונית ותקטין באלפי שקלים את הטבת המס של דגמים פופולריים רבים. המהלך הזה כבר הוכרז ונמצא על "טייס אוטומטי". כלומר, לא ניתן לבטל אותו.

חשוב לציין שההתייקרות לא תהיה בהכרח במלוא הקטנת ההטבה. שיקולים של תחרות ועודפי מלאי עשויים להביא את היבואנים לספוג חלק מההתייקרות, במיוחד בדגמים פחות מבוקשים. אבל אם בנוסף השקל ימשיך להיחלש מול מטבעות היבוא, סביר להניח שנראה עליית מחיר רוחבית במחירונים של רבים מדגמי 2027.

האם הדבר מצדיק את הקדמת רכישת הרכב לסוף שנת 2026? התשובה היא כל מקרה לגופו. שיעור העלייה צפוי להשתנות בין דגם לדגם כאשר לרוב דווקא הדגמים היקרים יותר, שמשקל הטבת המס הירוק במחירם היא ממילא די שולית, כמעט לא יושפעו. מנגד, דגמים זולים וחסכוניים, בעיקר ההיברידיים, עשויים לחטוף התייקרות של אלפי שקלים - שעלולה לקזז את הרווח הנובע מהמתנה לשדרוג שנת העלייה על הכביש מ־2026 ל־2027.

לפיכך אם סימנתם דגם ספציפי לרכישה כדאי לבדוק מול היבואן מה הצפי להשפעת עדכון המס הירוק על מחירו במודל 2027 והאם ניתן "לקבע" את המחיר הקיים אם משלמים על הרכב מראש. חלק מהיבואנים מאפשרים זאת.

עודפי היצע סיניים מול שערי המטבע

הגורם המרכזי שעשוי למתן את עליות המחירים ולהשפיע על עיתוי הרכישה של כלל כלי רכב החדשים בסוף 2026, הוא המשך הצפת השוק ברכב סיני. כרגע יצוא הרכב ההמוני מסין נמשך ועשרות אלפי כלי רכב סיניים חדשים צפויים להגיע למלאים של היבואנים בישראל עד סוף השנה. ביניהם דגמים ומותגים חדשים שיילחמו להשיג חדירה ראשונית באמצעות הורדות מחיר.

כלומר, מי שנעול על סיניות לא צריך בהכרח למהר לרכוש ב־2026 מכיוון שבתרחיש "ההצפה הסינית" אפשר לצפות שברבעון הראשון של 2027 תמשך מלחמת המחירים בין המותגים הסיניים. זו תמתן את העליות הצפויות של "גזירות רגולציה", תענה על הביקוש המוגבר לחשמליות ואולי אפילו תוריד עוד יותר את המחירים בפלחים מסוימים.

מנגד אם תימשך או תואץ המגמה הנוכחית של היחלשות השקל ביחס לדולר, אולי אפילו לרמה של 3.3 שקל לדולר, פלוס מינוס, גם הסינים לא יהיו חסינים בפני התייקרות. במיוחד לאור הזינוק האחרון בעלויות הובלת הרכב מהמזרח.

בשורה התחתונה ההחלטה על הקדמת רכישה או המתנה ל־2027 משתנה ממקרה למקרה בהתאם לסוג ההנעה של הרכב שאתם רוצים לרכוש, למדינה שבה הוא מיוצר ואולי גם למידת האופטימיות שלכם ביחס למצב במפרץ הפרסי.