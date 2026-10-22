העלאת מס הקנייה על רכב חשמלי, שצפויה הייתה להיכנס אוטומטית לתוקף בתחילת ינואר, תידחה במספר חודשים בשל הסמיכות לתקופת הבחירות. המס עומד כיום על 48%, עם תקרת הטבה שקלית של עד 22 אלף שקל ומגלם בתוכו הטבת מס משמעותית ביחס לשאר סוגי הרכב.

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אולם הטבת המס נקבעה כהוראת שעה, שהוארכה מספר פעמים בשנים האחרונות כאשר הנוכחית אמורה היתה לפקוע אוטומטית בתחילת ינואר, אלא אם תחודש. לאחר פקיעתה צפוי היה מס הקנייה על רכב חשמלי לזנק ל-83% ולהעלות את מחירי רוב הדגמים החשמליים המיובאים לישראל באלפי עד עשרות אלפי שקלים.

באוצר החליטו להאריך את תוקף הצו הקיים מעבר לינואר, בהתבסס על סעיף 38 לחוק יסוד הכנסת, שקובע מנגנון הארכה אוטומטית לחיקוקים, כגון הוראת שעה, שתוקפם אמור לפוג בתקופת בחירות או בסמוך לה. זאת כדי למנוע מצב שבו הוראת חוק פוקעת בתקופת מעבר, שבה הממשלה והכנסת אינן מתפקדות בצורה מלאה.

ההארכה חלה בין השאר על חיקוקים שתוקפם אמור לפוג בחודשיים האחרונים לכהונתה של כנסת יוצאת, או בשלושת החודשים הראשונים לכהונת הכנסת.

היבואנים מיהרו לפעול

יבואנים רבים לא המתינו להארכת המועד, והזמינו מלאים משמעותיים של דגמים חשמליים, בעיקר מסין, כדי "להרוויח" את עליית מס הקנייה המתוכננת. חלק מהמלאים הללו עושים כיום את דרכם לישראל, אולם הארכת תוקף הטבת המס יאפשר ליבואנים גמישות בשחרור שלהם מהמכס גם אחרי ינואר, ותאפשר להם להשיק בתחילת 2027 דגמים חדשים במחירים נמוכים יותר מהמתוכנן בתחילה.

ההארכה גם תאפשר לאוצר להשלים את עדכון תוכנית "המיסוי הירוק" החדשה על רכב, שמתגבשת בחודשים האחרונים. בענף הרכב מעריכים כי באוצר מעוניינים "להחיות" את התוכנית להטיל מס נסועה על כלי רכב חשמליים ורכבי פלאג-אין, בגובה של 15 אגורות לקילומטר, על פי המתווה המקורי מ-2024, שהוקפא בשנה שעברה. לצד הטלת מס הנסועה מוצע להחיל העלאה מדורגת של מס הקנייה על רכב חשמלי עד לרמה של 83%, שתיפרס על מספר שנים.

במקביל מתרבים סימני השאלה סביב מחירי הבנזין בתחנות בסוף החודש, שכיום מגלמים הפחתה מצטברת של כשקל בבלו על בנזין. הפחתה זו נקבעה בצו שעה שעתיד לפקוע בתחילת נובמבר, ועדיין לא ברור האם ניתן יהיה מבחינה משפטית להאריך את הצו שוב ימים ספורים לאחר הבחירות. דובר שר האוצר מסר בתגובה, כי "תוקף הצו לחודש. כמו בפעמים הקודמות השר יקבל החלטה בסוף החודש לאחר בחינת מצב משק האנרגיה ותזוזת התעריפים".

ג'נרל מוטורס מציגה בניו יורק טכנולוגיות רכב עתידניות, שפותחו גם בישראל

חברת GM הציגה השבוע באירוע טכנולוגי בניו יורק טכנולוגיות ופיתוחים חדשים בתחומי המחשוב והבינה המלאכותית, המצלמות המחוברות והנהיגה האוטונומית, שחלקן פותחו בישראל. החברה הצהיר כי ברכבי הדור הבא שלה יורחב השימוש בתוכנה, בנתונים ובכוח מחשוב באמצעות מערכת חשמל ומחשוב חדשה, שתתמוך בעדכוני תוכנה, בתכונות מבוססות בינה מלאכותית וביכולות נהיגה מתקדמות.

בין השאר, החל מ־2027 מתכננת GM להציע אפליקציית OnStar חדשה שתכלול גם "עוזר" בינה מלאכותית. היא תופץ באמצעות עדכון תוכנה מרחוק, ותאחד את ניהול הרכב עם שירותים מחוברים נוספים. האפליקציה תאחד את OnStar Guardian ואת האפליקציות של מותגי הרכב של הקבוצה.

רכב אוטונומי במבחן / צילום: יח''צ

האפליקציה תספק גם תשובות המבוססות על נתוני הרכב בזמן אמת כמו בדיקת טווח, מצב טעינה, תקינות ועוד. בהמשך מתכוונת GM לשלב יכולות נהיגה אוטונומיות מתקדמות בדגמים סדרתיים שלה, בשלב הראשון של המותג קאדילק, החל מ־2028.

חלק נכבד מהטכנולוגיות החדשות שהוצגו באירוע, בעיקר בתחום המצלמות והתוכנה, מפותחות בישראל על ידי מרכז הפיתוח של הקבוצה בהרצליה. במרכז מפותחים בין השאר גם עדכוני תוכנה לדגמים קיימים ותוכנות, שיאפשרו בעתיד לשווק כלי רכב עם יכולות אוטונומיות "רדומות", שאותן ניתן יהיה "להעיר" עם עדכוני תוכנה כאשר הרגולציה תאפשר זאת.

רבעון ראשון עמוס: עוד דגמים ומותגים חדשים מסין בדרך לישראל

חברת מכשירי תנועה תשיק ברבעון הראשון של 2027 את התת-מותג NEVO של קבוצת שנגאן הסינית. המותג יכלול בשלב הראשון שלושה דגמים עם תקינה אירופית מלאה, כולם עם הנעה חשמלית או פלאג-אין.

הדגם הראשון שצפוי להגיע הוא הקרוס-אובר המשפחתי Nevo Q05, שיתחרה במרכז השוק מול דגמים כמו atto3 ועוד, עם הנעה חשמלית ופלאג-אין. אורכו 4.43 מ', ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.73 מ'. גרסת הפלאג-אין תצויד בסוללה בקיבולת 18.4 קילוואט-שעה עם טווח חשמלי שינוע בסביבות 100 ק"מ. לגרסה החשמלית טווח של עד כ-450 ק"מ ב-WLTP.

CHANGAN NEVO Q06 / צילום: יח''צ

מעליו יוצע Q06 עם הנעה חשמלית ופלאג-אין, שיתחרה בדגם כמו BYD סיליון 6 ועוד. אורכו 4.84 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 2.94 מ' והסוללה שלו בקיבולת של עד 81 קילוואט-שעה עם טווח משוער של 600-700 ק"מ ב-WLTP.

חברת כלמוביל תתחיל לשווק ברבעון הראשון של 2025 את הקרוס-אובר הקומפקטי "אומודה 4" בגרסה עם הנעה חשמלית מלאה. אורכו של הרכב 4.42 מ', רוחבו 1.86 מ' ובסיס הגלגלים שלו באורך 2.7 מ'. הוא יצויד בסוללה של 65 קילוואט-שעה עם טווח נסיעה משוער של עד כ-465 ק"מ ב-WLTP. המחיר המשוער צפוי לנוע סביב 150 אלף שקל.

אומודה 4 / צילום: יח''צ

ואילו חברת שלמה מוטורס, יבואנית BYD, תתחיל את הרבעון עם שני דגמים מרכזיים. הראשון הוא הקרוס-אובר הגדול ATTO8 עם עד שבעה מקומות ישיבה, שיגיע בשלב הראשון בגרסה חשמלית. אורכו 5.04 מ', גובהו 1.76 מ', בסיס הגלגלים שלו באורך 2.95 מ'. הרכב יצויד בשני מנועים בהספק 775 כ"ס ובסוללה של 115 קילוואט עם טווח של עד כ-650 ק"מ, שתתמוך בטעינת "פלאש" אולטרה-מהירה כאשר התשתית המתאימה תפעל בישראל.

BYD 8 / צילום: יח''צ

במקביל יגיע לישראל הטנדר "שארק" של BYD עם הנעת פלאג-אין. הרכב מצויד בשני מנועים חשמליים ובמנוע 1.5 ליטר טורבו-בנזין עם הספק משולב של 436 כ"ס, סוללה בקיבולת 32 קילוואט שעה וטווח חשמלי של עד 90 ק"מ. יש לו כושר העמסה של עד 790 ק"ג וקבינה מפוארת ומאובזרת. מחיר הבסיס צפוי להיות נמוך מ-300 אלף שקל.