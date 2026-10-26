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טכנולוגיה מתקרבת לוול סטריט: אנתרופיק הגישה את התשקיף להנפקת הענק
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אנתרופיק

מתקרבת לוול סטריט: אנתרופיק הגישה את התשקיף להנפקת הענק

ארבעה חודשים לאחר שהגישה מסמכים חסויים לרשות ניירות הערך האמריקאית, חברת הבינה המלאכותית שמאחורי מודל קלוד, פרסמה לראשונה את תשקיף ההנפקה שלה לציבור • לפי הערכות, החברה עשויה לגייס כ-100 מיליארד דולר לפי שווי של כ-2 טריליון דולר, במה שעשוי להפוך להנפקה הגדולה בהיסטוריה

מיטל וייזברג 15:24
דריו אמודיי, מנכ''ל אנתרופיק / צילום: ap, Jeff Chiu
דריו אמודיי, מנכ''ל אנתרופיק / צילום: ap, Jeff Chiu

חברת הבינה המלאכותית אנתרופיק (Anthropic), המפתחת את מודל Claude ומתחרה ב-OpenAI, הודיעה היום (ב') כי הגישה לרשות ניירות הערך האמריקאית (SEC) תשקיף פומבי מסוג S-1 לקראת הנפקתה בבורסת נאסד"ק. מדובר בהתקדמות משמעותית בתהליך ההנפקה, לאחר שהחברה הגישה מסמכים ראשוניים באופן חסוי כבר ביוני האחרון. אנתרופיק מתכננת להיסחר תחת הסימול ANT, אולם טרם קבעה את מספר המניות שתציע לציבור ואת טווח המחירים שלהן.

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על פי דיווח ב-Axios, בשוק מעריכים כי אנתרופיק עשויה לגייס כ-100 מיליארד דולר לפי שווי של כ-2 טריליון דולר. אם הערכות אלה יתממשו, תהיה זו ההנפקה הגדולה בהיסטוריה, ותעקוף את השיא שקבעה מוקדם יותר השנה SpaceX של אילון מאסק, שגייסה כ-85.7 מיליארד דולר. עם זאת, אנתרופיק עצמה לא אישרה את הסכומים, ותנאי ההנפקה הסופיים טרם נקבעו. לפי הדיווח, המסחר במניה עשוי להתחיל עוד לפני חג ההודיה בארה"ב, בסוף נובמבר.